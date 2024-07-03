Феноменальный Лаутаро тащит Аргентину к победе на Кубке Америки. Вернувшийся Месси поможет ему справиться с Эквадором

Прогноз и ставка на матч Кубка Америки Аргентина — Эквадор 5 июля 2024 года

Месяц назад «Альбиселесте» уже побеждала этого соперника.

5 июля в 1/4 финала Копы Америка-2024 Аргентина сыграет с Эквадором. Поединок пройдет на «NRG Стэдиум» в Хьюстоне и начнется в 4.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр «Okko».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Эквадор 5 июля 2024 года

Аналитики склоняются к победе «Альбиселесте». На успех Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.47, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 4.20 (22%), триумф Эквадора — за 8.50 (11%).

Проход Лео Месси и его друзей в полуфинал выставлен в линии за 1.20, сенсационный триумф Эннера Валенсии и компании идет за 4.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.30, ТМ 2.5 — в 1.63. Обмен голами предложено взять за 2.55, обратный рынок — за 1.53.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Альбиселесте» со счетом 1:0. На этот результат дана котировка 5.00.

Аргентина — Эквадор: прогноз и анализ матча Кубка Америки 5 июля 2024 года

«Альбиселесте» уверенно выиграла все три матча группового этапа, ни разу не пропустив. В первом туре она одолела Канаду со счетом 2:0. У Чили аргентинцы выиграли благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 88-й минуте, который был засчитан после четырехминутной проверки ВАР. Победа в первых двух матчах обеспечила выход в четвертьфинал.

В третьем туре Аргентина встретилась с Перу и одержала победу со счетом 2:0. В этой игре Лаутаро Мартинес сделал дубль, а Лео Месси не сыграл из-за травмы. Тренер команды Лионель Скалони был дисквалифицирован на матч с Перу из-за опоздания на второй тайм игры против Чили. Несмотря на отсутствие Месси и тренера, «Альбиселесте» показала отличный результат и набрала девять очков из девяти.

Это был третий раз с начала века, когда Аргентина выиграла все матчи в группе на Кубке Америки. Ранее это удалось ей в 2007 и 2016 годах. В обоих случаях Аргентина доходила до финала, но проигрывала Бразилии и Чили соответственно. В этот раз команда уверенно идет по сетке, несмотря на то что Месси впервые с Кубка Америки-2011 не забил ни одного мяча на групповом этапе.

Сборная Эквадора в первом туре неожиданно уступила Венесуэле со счетом 1:2. Однако во втором туре команда реабилитировалась, обыграв Ямайку (3:1). Эквадорцы полностью контролировали игру, создав пачку опасных моментов у ворот соперника.

В третьем туре Эквадору предстояла решающая встреча с Мексикой, которой нужна была только победа для выхода из группы. Эквадорцев устраивала и ничья. Игра оказалась напряженной и равной. Молодое дарование Эквадора Кенди Паез несколько раз угрожал воротам Мексики, но вратарь Хулио Гонсалес справился с его ударами. «Зеленые», в свою очередь, отвечали опасными моментами, но не реализовали их.

Во втором тайме мексиканцы усилили давление и больше времени проводили в атаке, однако Эквадор стойко держал оборону и искал шансы в контратаках. На 97-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Эквадора за фол Феликса Торреса, но после просмотра видеоповтора он был отменен. Матч завершился со счетом 0:0, что позволило Эквадору выйти в плей-офф благодаря лучшим дополнительным показателям.

Травмы и дисквалификации перед матчем Аргентина — Эквадор

В составах обеих команд нет потерь. Месси, который пропустил последнюю встречу, должен вернуться в игру.

Аргентина — Эквадор: статистика личных встреч

Соперники пересекались 40 раз, и лишь семь встреч были товарищескими. Аргентина одержала 22 победы, Эквадор — четыре. Еще восемь матчей соперники свели вничью.

Из семи последних матчей аргентинцы выиграли у эквадорцев шесть, а в четырех из пяти предыдущих даже не пропустили.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Эквадор

Аргентина демонстрирует уверенную игру, не допуская лишней опасности у своих ворот. В шикарной форме находится Лаутаро Мартинес, который забил в каждой встрече и возглавляет гонку бомбардиров. Тем самым он успешно страхует Лео Месси, поймавшего голевую засуху и травму.

Эквадор показал достойный футбол только против Ямайки (3:1), а ничья с Мексикой (0:0) позволила пройти в плей-офф лишь за счет лучшей разницы мячей. В товарняке 10 июня Аргентина не без проблем обыграла Эквадор (1:0), но при нынешней форме должна победить увереннее.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.93.