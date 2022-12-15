Исполнение мечты Месси или дубль Мбаппе. Кто станет чемпионом мира-2022?

18 декабря состоится главный матч четырехлетия — финал чемпионата мира в Катаре. В нем встретятся серебряный призер ЧМ-2014 Аргентина и действующий победитель мундиаля — Франция. Исторический матч примет Национальный стадион в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию матча Аргентина — Франция?

Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 17.45 мск.

Аргентина

Аргентинцы героически добрались до финала. Они стартовали с болезненного поражения от Саудовской Аравии (1:2) — открыли счет с пенальти, забили несколько голов из офсайда, расслабились и пропустили два. В тот момент шансы «Альбиселесте» на победу в Катаре резко упали, но они и не думали отступать — все-таки это последний мундиаль для Месси, и завершить его уже на групповой стадии было бы как минимум стыдно.

Сам Лео тоже не хотел слишком рано покидать Катар: помог разобраться с Мексикой в важнейшем матче (оформил 1+1), а в плей-офф забил в каждой из трех игр. Периодически он разбавлял голы ассистами. Таким образом, еще до финала можно назвать Лео самым ценным игроком турнира — от его движений и результативных действий напрямую зависел успех Аргентины.

Даже в игре с Польшей, где Месси не отличился, он был лучшим. При этом капитан стал еще и ментальным лидером команды — подбадривает партнеров и безжалостно ссорится с соперниками. Например, в 1/4 закусился с игроками Нидерландов и лично с Луи ван Галом.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Лео вполне может довести «Альбиселесте» до заветного кубка. Коэффициент на успех южноамериканцев — 2.85, вероятность исхода — 34%.

Франция

Путь французов отличался от аргентинского даже не уровнем соперников (даже в плей-офф у обеих команд было по два средних противника, а еще Нидерланды с Англией), а уверенностью выступления. Если латиноамериканцы превозмогали и для них каждый матч был финалом, то «Трехцветные» со старта показали мощь. Австралийцы были разгромлены со счетом 4:1, следом пострадали датчане (2:1). На третий матч Дидье Дешам даже дал отдых основе — резервисты проиграли Тунису (0:1), поэтому в плей-офф вышли злые и отдохнувшие основные игроки.

Главный из них — Килиан Мбаппе. Он внес большой вклад в уничтожение Австралии (1+1), оформил дубль в ворота Дании (2:1) и единолично побил Польшу (2+1, счет — 3:1). Также он сыграл центральную роль в обоих голах в ворота Марокко: стянул на себя внимание защитников и освободил пространство для партнеров. В таблице лучших игроков мундиаля Килиан отстает от одноклубника по «ПСЖ» Месси всего на балл — у него семь результативных действий против восьми у аргентинца.

Франция ровно прошла весь путь до финала, доказав, что у нее очень сбалансированный состав — например, в полуфинале «Трехцветные» не заметили потерю Рабьо, а второй гол забил мало кому известный форвард Коло Муани. На победу бодрейших французов такой же коэффициент, как и на Аргентину, — 2.85 (или 34% вероятности).

Ничья доступна за 3.10 (34%). «Альбиселесте» свела вничью четвертьфинал с Нидерландами (2:2), так что такой прецедент был.

Несмотря на равенство коэффициентов на победу в основное время, Франция немного опережает Аргентину с учетом дополнительного времени и серии пенальти: на чемпионство «Трехцветных» можно поставить за 1.93, на «Альбиселесте» — за 1.97.