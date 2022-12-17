Исполнит со штрафного или сыграет лучше Месси? Как проявит себя Мбаппе в финале ЧМ

Форвард «ПСЖ» в 23 года может стать двукратным чемпионом мира.

18 декабря чемпионат мира в Катаре подойдет к логическому завершению — сборные Аргентины и Франции разыграют титул. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, а главными действующими лицами в составах команд наверняка станут Лео Месси и Килиан Мбаппе.

Француз в шести матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Долгое время он лидировал в гонке бомбардиров, но на флажке позволил опередить себя Месси — Килиан не забил ни в четвертьфинале, ни в полуфинале. Прежде Мбаппе отправил два мяча в ворота Дании, сделал дубль в игре с Польшей, а также забил Австралии.

Прервет ли нападающий «Трехцветных» молчание в финале? На его гол в ворота Аргентины коэффициент — 2.60. На дубль — 11.0, на хет-трик — 29.0.

В играх против Австралии и Польши он не только успешно завершал атаки, но и ассистировал Оливье Жиру — в первой встрече он сделал 1+1, во второй — 2+1. Гол и результативную передачу Килиана можно оформить за 9.00. Гол или ассист — за 1.85.

В ворота Польши Мбаппе забил два грандиозных мяча ударами с правой ноги. Эксперты считают, что с наибольшей долей вероятности Килиан таким же способом отличится и в финале — на гол с рабочей ноги коэффициент 3.00. На точный удар с левой котировка — 10.0, головой — 25.0.

Французы на турнире ни разу не получили право на пенальти, поэтому у Мбаппе не было возможности подойти к точке и проявить себя. Однако он может сделать это в решающем матче. Правда, аргентинцы ни разу за шесть матчей не фолили в своей штрафной. На точный удар Килиана с 11-метрового коэффициент — 6.00. За 25.0 можно взять гол форварда со штрафного, но не факт, что его подпустят к стандарту при наличии Гризманна.

Если Мбаппе забьет, будет ли его удар победным? В играх с Данией и Польшей такое уже случалось. Котировка на такое условие — 5.00.

И, возможно, главный вопрос: кто получит приз игроку матча? Эксперты считают, что обойти Килиана может только Месси. На француза можно поставить за 3.30, на аргентинца — за 3.00.