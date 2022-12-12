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12 декабря, 10:15

Аргентина — Хорватия: Месси не позволит состояться ремейку финала ЧМ-2018

«Шашечные» и так забрались слишком далеко.
Евгений Коростелев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Хорватия

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Лионеля Месси. На победу Аргентины в основное время можно поставить с коэффициентом 1.83, вероятность исхода — приблизительно 54%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех Хорватии идет за еще большие 5.40 (17%).

Выход Аргентины в финал с учетом основного и дополнительного времени оценен котировкой 1.42, Хорватии — 3.10.

Сборные встречались в группе на чемпионате мира в России и закончили неожиданной победой Хорватии со счетом 3:0. На то, что «Шашечные» снова не уступят в основное время, коэффициент — 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.57. Всего один матч сборной Хорватии на турнире вышел результативным — 4:1 с Канадой.

Обмен голами — также редкая история для команды Златко Далича на этом ЧМ (один исход из пяти). Вариант «обе забьют» идет за 2.35, «обе забьют — нет» — за 1.59.

Хотя бы один гол европейской сборной в предстоящем матче предложено взять за 1.80.

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Как и всегда на этом турнире, голов в составе Аргентины эксперты ждут от Лионеля Месси. На его точный удар можно поставить за 2.40. У Хорватии за 5.00 предложен забитый мяч Андреем Крамаричем.

«Альбиселесте» била пенальти в трех матчах из пяти на турнире. Очередной 11-метровый оценен в 3.40, удаление — в 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Аргентины — за 4.90;

  • ничья 1:1 — за 6.50;

  • 2:0 в пользу южноамериканцев — за 6.80.

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Сборная Аргентины в двух шагах от триумфа, а Месси — от тотального величия. В случае победы Лео точно выиграет эпохальное сражение у Роналду за степень лучшего футболиста своей эры и поборется за звание сильнейшего с Марадоной. Сейчас даже сами аргентинцы упорно ставят Диего Армандо выше.

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Упустить возможность выйти в финал в противостоянии с Хорватией — безумие. Соперник не супертоповый, какой могла быть Бразилия или условная Германия. Тем более «Шашечные» не показывают ничего сверхъестественного в Катаре — просто борются до последнего и получают вознаграждение: то забьют после рикошета спасительный гол, то не пропустят после удара с метра по пустым воротам.

Команда Златко Далича тихо едет и уже далеко прибыла. На этом турнире она выиграла в основное время всего один матч, разгромив на групповом этапе Канаду (4:1). Все остальные встречи она свела вничью и три раза сыграла 0:0. На то, что в предстоящей встрече по итогам 90 минут будет точно такой же счет, котировка — 8.30.

Эта Хорватия не такая бойкая и яркая, как в 2018-м. Тогда на групповом этапе она разгромила Аргентину 3:0 и отправила ее на второе место в группе, в результате чего «Альбиселесте» уже в 1/8 попала на Францию (3:4). Теперь южноамериканцы могут поквитаться с обидчиком, но их возможная победа будет значительно больнее для хорватов — после ухода Модрича им придется поискать такого же гения, который тянет команду вперед.

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Прогноз и ставка на матч Аргентина — Хорватия

На этом чемпионате мира Аргентину легко можно переименовать в сборную Лионеля Месси. Капитан делает все возможное, чтобы привести команду к тому, чего жаждет всю карьеру. Ради этого он уже сделал 4+2 в пяти матчах. Пока он не забивал больше одного мяча за игру, но этого хватает, чтобы команда уже была в полуфинале.

На Лео все стандарты, он постоянно ищет возможности ворваться в штрафную или хлестко приложиться с дистанции. Против любой команды и в любом матче у него возникают моменты — надо только реализовать. Пока в Катаре с этим проблем у него нет.

Рекомендуемая ставка: гол Месси за 2.40.

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