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Сегодня, 10:15

Царукян — Исмагулов: фаворит Хабиба победит?

У Нурмагомедова есть четкое понимание сильных сторон спортсменов.
Артем Белинин
Арман Царукян.
Фото Global Look Press
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18 декабря в со-главном событии вечера UFC Fight Night 216 встретятся российский боец Арман Царукян и его коллега из Казахстана Дамир Исмагулов. Бой начнется ориентировочно в 04.00 по московскому времени на арене «UFC Apex» в штате Невада.

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Где смотреть трансляцию боя Царукян — Исмагулов?

В прямом эфире насладиться зрелищем можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Боец». Помимо этого, транслировать бой будет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал UFC ТВ. Старт эфира в 00.00 мск.

Арман Царукян

Царукян продолжает штурмовать легкий дивизион UFC. Но его успехи можно назвать смешанными — всему виной поражение от поляка Матеуша Гамрота в июне этого года. С одной стороны, Арман проиграл — из-за этого карьера забуксовала. Пока Ахалкалакец отдыхал без возможности идти дальше, Гамрот охотился за Чендлером и даже успел проиграть Дариушу. В итоге Матеуш шагнул на восьмую строчку дивизиона, а Царукян остался на девятой позиции.

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С другой стороны, Арман получил награду «Бой вечера» за выступление против поляка. Значит, возглавлять кард в пятираундовой дуэли ему доверили не зря. 15 минут против сильного соперника Царукян провел очень прилично. Теперь же на очереди Дамир Исмагулов, мало выступавший на этом уровне (всего пять боев в UFC). Поэтому букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение россиянину. Коэффициент на его победу — 1.58, или 60% вероятности исхода.

Дамир Исмагулов

Исмагулов, хотя пришел в UFC раньше Царукяна, провел в организации меньше боев. При этом, если у Армана среди соперников уже были Махачев и Гамрот (пусть он и потерпел поражение от обоих), Дамир не может похвастаться таким уровнем оппозиции. Его противники либо дебютанты, либо новички. Это не плохо, ведь он и сам, по сути, новенький в UFC, но реальной проверки Исмагулов не проходил. При этом все победы он добыл лишь решением — на его счету ни одного эпичного выступления.

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Однако именно в Исмагулова верит Хабиб: «Оба хороши, оба на ходу, оба молодые. Все может в этом бою случиться, но чуть больше склоняюсь к Исмагулову. Чуть-чуть, на 51%. У него огромная любительская карьера, он хорошо защищается от борьбы, и когда бои кость в кость, Исмагулов хорошо идет».

Если считаете так же, можете оформить ставку за 2.47, это 39% вероятности исхода.

Возможна ли ничья?

В карьере обоих бойцов не было ничьих или боев без результата. Так что «мирный» финиш аналитики оценили гигантским коэффициентом 70.0 (1%).

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