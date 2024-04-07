«Арсенал» может лишить «Баварию» еще одного трофея. Кажется, Кейн действительно приносит несчастье

Но к самому нападающему вопросов нет.

9 апреля «Арсенал» и «Бавария» сойдутся в первой встрече четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «канониров» серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.80, вероятность — примерно 54%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.50 (21%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.10 (23%).

Даже вероятность непоражения «Баварии» оценена серьезными 2.00, хотя в трех последних встречах с «Арсеналом» она победила с одинаковым счетом 5:1.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка намекают на превосходство подопечных Микеля Артеты:

• 1:1 — за 8.00;

• 1:0 и 2:1 в пользу «Арсенала» — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.70, опция «обе забьют — нет» дана за 2.18.

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«Арсенал» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 апреля 2024 года

Обе команды не без проблем пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, хотя считались огромными фаворитами пар первого этапа плей-офф. «Арсенал» лишь в серии пенальти преодолел «Порту» (1:1 по сумме двух игр), а «Бавария» после поражения (0:1) в первом матче все же вынесла «Лацио» в ответке (3:0). «Канониры» впервые с сезона-2009/10 перешли первый рубеж игр на вылет, мюнхенцы же тормозили в 1/4 в трех последних розыгрышах.

«Арсенал» — «Бавария» — классика ЛЧ. Команды встречались в 1/8 финала в 2013-м, 2014-м и 2017-м; в 2015-м они пересеклись на групповом турнире. Команда с юго-востока Германии превратилась в кошмар лондонцев: последние три встречи клубов в турнире закончились унижением англичан (поражения по 1:5), а три из пяти последних заходов «канониров» в Лигу чемпионов заканчивались после поединков с мюнхенцами.

Подопечные Артеты подошли к предстоящему матчу в гораздо более лучшем состоянии. «Арсенал» участвует в чемпионской гонке АПЛ, а в последних 13 матчах во всех турнирах добыл 11 побед, пропустив жалкие пять мячей. Забивают «канониры» немало — на указанном отрезке заколачивали в среднем ровно по три гола за 90 минут. Выдающуюся кампанию проводит Букайо Сака — 22-летний англичанин оформил уже 30 (17+13) результативных действий во всех турнирах.

«Бавария» же впервые за 11 лет упустит чемпионство в Германии, что уже считается огромным провалом. Формально клуб еще не потерял шансы на победу, но для золота лидирующему «Байеру» надо оформить одну победу в шести оставшихся турах. А прямо перед «Арсеналом» мюнхенцы потерпели два поражения — от дортмундской «Боруссии» (0:2) и скромного «Хайденхайма» (2:3). Вероятно, единственная надежда немцев в предстоящем противостоянии — магия Харри Кейна. Страйкер даже в тонущем клубе демонстрирует бешеную результативность — 38+12 в 37 встречах.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Бавария»

Хозяева находятся в потрясающей форме: оформили 11 побед в 13 последних играх во всех турнирах и демонстрировали на этом промежутке классную результативность — в среднем три мяча за игру. «Бавария» же в последних двух турах бундеслиги пропустила пять раз, а минимум два гола она получала в четырех из предыдущих шести поединков во всех соревнованиях. В ЛЧ мюнхенцы тоже с трудом удерживают ворота в неприкосновенности — в трех из восьми случаев.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.77.

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