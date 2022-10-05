Голы на «Эмирейтс» будут.

6 октября русский вратарь «Буде-Глимт» попробует покорить Лондон. Сделает он это в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Арсенала». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», в прямом эфире ее покажет matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Буде-Глимт» 6 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с огромным перевесом считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Арсенала» можно за 1.24, это примерно 81% вероятности исхода. На «мирный» результат можно поставить за 7.00 (14%), на победу «Буде-Глимта — за 11.5 (5%).

Если считаете, что команда Хайкина не проиграет на выезде, оформите ставку за 4.30.

Сделать коэффициенты более привлекательными можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.61, Ф2(+1.5) — за 2.32.

От «Арсенала» можно смело ждать минимум два мяча — ИТБ1 (1.5) идет за 1.25. Можно повысить ставки и взять ИТБ1 (2.5) за 1.83. А вот у норвежцев два гола не проглядываются — ИТБ2 (1.5) оценили в 4.50.

Эксперты вообще не сомневаются в результативности встречи, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.39. ТБ 3.5 можно взять за 2.04.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 за 7.10.

«Арсенал» — «Буде-Глимт»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 6 октября 2022 года

У «Арсенала» впервые за долгое время все хорошо без всяких «но». Первое место в английском чемпионате — главное тому доказательство. И это несмотря на «Сити» с монструозным Холанном в составе. Кажется, если все так пойдет дальше, «канониры» займут место «Ливерпуля» в числе главных конкурентов «горожан».

Лидерство возникло не на пустом месте. У «Арсенала» одна из лучших оборон в лиге (наравне с «Ньюкаслом» и «Брайтоном», лучше только у «Эвертона»), но при этом полный порядок в атаке — «канониры» вторые после «Сити» по результативности. За это надо благодарить в первую очередь Жезуса — у него 5+3 в чемпионате по «гол+пас», а помогает ассистировать ему Букайо Сака (четыре передачи в сезоне). Вообще, в нынешнем «Арсенале» все при деле — и Гранит Джака (три передачи), Эдегор (три мяча) и Мартинелли (три мяча). Такую универсальную команду тяжело остановить.

Но «Буде-Глимт» попытается. Но команда Кнутсена редко играет на ноль, пусть даже Никита Хайкин и очень старается. Последние «сухари» у русского вратаря отмечены в августе, а после — сплошные пропуски. От ПСВ пустили, от «Цюриха» тоже, а «Мельде» вообще устроил разгром. Но «Буде» редко отпускает своих обидчиков без мяча, и даже если проигрывает, то «гол престижа» оформляет. Поэтому можно смело ставить на вариант «обе забьют» за 1.87.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Буде-Глимт»

Топовый клуб Англии против второго клуба Норвегии? Результат очевиден. За «Буде-Глимт» и персонально за Хайкина можно порадоваться, что он посмотрит на «Эмирейтс». Более того, у него есть шанс впечатлить английскую аудиторию — как известно, играть в Англии это мечта Никиты. Но насколько сильно игра у него получится, сказать тяжело. Когда против тебя выступают Жезус, Джака, Букайо Сака и Эдегор, ожидаешь скорее разгрома, чем удачного выступления.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.83.