Лондонцам нужна победа, но не любой ценой.

«Арсенал» 3 ноября завершит групповой этап Лиги Европы матчем против швейцарского «Цюриха». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22.45 на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЕ «Арсенал» — «Цюрих» 3 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» абсолютным фаворитом встречи. На его победу предложен скромный коэффициент 1.17, что примерно 85% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.30 (12%), триумф «Цюриха» — за 16.5 (3%).

В первом круге «канониры» с трудом дожали соперника (2:1). На то, что в этот раз «Цюрих» не проиграет, котировка — 5.50.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.70.

Эксперты ждут очень результативный матч: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.33, ТБ 3.5 — за 1.88.

Вариант «обе забьют» идет за 1.93, обратный исход — за 1.87. Обмен голами случился только в одной из пяти последних встреч с участием «Арсенала».

На то, что хозяева забьют в обоих таймах, котировка — 1.55. За 2.36 можно взять противоположный результат.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о суровом преимуществе «Арсенала»:

победа 4:0 идет за 6.00;

3:0 — за 7.20;

2:0 — за 7.30.

«Арсенал» — «Цюрих»: прогноз и анализ матча 6-го тура ЛЕ 3 ноября 2022 года

«Арсенал» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, но есть одно «но»: чтобы финишировать на первом месте и с ходу не нарваться на условную «Барселону», «канонирам» нужно обойти ПСВ. Для этого может хватить ничьей и даже поражения от «Цюриха» при условии, что голландцы оступятся в Буде, но этого ждать не стоит. Нужно все решать самим.

Условия для этого есть: молодые ребята-резервисты с радостью порезвятся перед родными болельщиками, поэтому Микель Артета легко может заменить ими подуставших лидеров. В прошлых матчах они почти не подводили: дважды обыграли «Буде-Глимт», справились с «Цюрихом» в гостях, минимально одолели ПСВ и проиграли ему на выезде. Впрочем, видно, что на данном этапе этот турнир лондонцам не очень интересен — все победы, за исключением домашней над командой Хайкина, были вялыми и с минимальным перевесом. На то, что «Арсенал» выиграет в один мяч или игра завершится вничью, котировка — 3.00.

У «Цюриха» есть своя мотивация — швейцарцы еще могут остаться в еврокубках, упав в Лигу конференций. Для этого нужно обойти «Буде». Так что команда Бо Хенриксена наверняка постарается набрать в Лондоне хоть какие-то очки и протиснуться в последний вагон уходящего поезда. Проблема в том, что для этого нужно безупречно сыграть в обороне, чего с гостями не случалось: они пропустили во всех без исключения матчах в группе, а в среднем пускали по три гола за игру. ИТБ1 (2.5) идет за 1.64.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Цюрих»

«Арсенал» сейчас очень сосредоточен на борьбе с «Сити» за первое место в АПЛ — «канонирам» важно уйти на перерыв лидерами турнира. Поэтому Артета точно побережет лидеров, выставив ближайший резерв. С ним «Цюриху» будет хоть немного проще.

Вообще лондонцы в последние недели даже основным составом побеждали не очень убедительно — только «Ноттингем» был обыгран с разницей более одного мяча (5:0). «Лидс» и «Буде-Глимт» избежали разгромов, «Саутгемптон» вырвал ничью, а ПСВ проиграл один матч и выиграл ответный. В предстоящем «Арсеналу» тем более не нужно унижать соперника — достаточно спокойно пройти в евровесну с первого места. Поэтому стоит взять успех гостей с форой (+2.5) мяча — «минус три» они вряд ли проиграют.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+2.5) за 1.70.