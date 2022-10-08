Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

«Канониры» дома непобедимы.

В главном матче 10-го тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Ливерпуль» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Матчи АПЛ в России не транслируются.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд равные шансы на успех: поставить на победу «Арсенала» или «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.65, что составляет около 37% вероятности. На ничью предложена котировка 3.70 (26%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают равные возможности соперников:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа хозяев 2:1 — за 9.20;

• выигрыш гостей с таким же счетом — за 9.30.

«Арсенал» и «Ливерпуль — одни из самых результативных команд АПЛ: «канониры» за восемь туров вонзили 20 голов, красные — 18 за семь. Считаете, что их очный матч получится ярким? Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.40.

Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.60, Ф2(+1.5) — за 1.20;

• Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 1.96.

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.54, «обе забьют — нет» идет за 2.48.

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 9 октября 2022 года

«Канониры» отлично стартовали: команда Микеля Артеты выиграла в семи из восьми игр АПЛ и возглавила турнирную таблицу с 21 очком. Единственное поражение «Арсеналу» нанес «Манчестер Юнайтед» в шестом туре (1:3), на прошлой неделе лондонцы с таким же счетом прибили «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона.

«Канониры» забивают в АПЛ в среднем 2.5 гола за игру. Много отличается купленный летом у «Ман Сити» Габи Жезус: в чемпионате бразилец настрелял уже 5+3 по системе гол+пас. Команда оформляла голы в каждом матче сезона, причем лишь в одном забила меньше двух мячей — как раз в проигранной встрече с «красными дьяволами».

Ждете еще одной кучи голов от «Арсенала»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча предложен с котировкой 2.03, ИТМ1 (1.5) идет за 1.78.

«Ливерпуль» забивает в АПЛ те же 2.5 мяча в среднем за матч, но побеждает команда намного реже — выиграла лишь в двух встречах из семи, еще в четырех скатала ничьи и тоже проиграла «Ман Юнайтед» (1:2). Мерсисайдцы немало забили, но половину голов вонзили в одном матче — уничтожили «Борнмут» (9:0). В остальных встречах красные лишь однажды оформили больше двух голов, а в дерби с «Эвертоном» не отличились вообще (0:0).

При этом в атаке мерсисайдцев полно топовых исполнителей: Мо Салах оформил во всех турнирах 5+4 по системе гол+пас, Роберто Фирмино — 5+3.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

«Канониры» отлично действуют в атаке и пропускают почти меньше всех в АПЛ (восемь мячей), надежнее выступает только «Эвертон» (семь пропущенных). Во всех турнирах «Арсенал» провел уже четыре сухих матча, а больше одного мяча пропустил лишь дважды.

«Ливерпуль» же иногда заклинивает в атаке и ошибается в обороне. В АПЛ красные пропустили по два мяча от «МЮ», «Фулхэма», три — от «Брайтона». «Наполи» в Лиге чемпионов вообще вонзил мерсисайдцам четыре гола. За 11 игр во всех турнирах команда Юргена Клоппа одержала лишь пять побед.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.90.