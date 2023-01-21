Лондонцы опережают «красных дьяволов» на восемь очков при игре в запасе.

22 января в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года

«Арсенал» — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех лидера АПЛ оценен коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода — 52%. Триумф «МЮ» доступен за 4.10 (22%), ничья идет за чуть меньшие 3.90 (26%).

В первом круге манкунианцы нанесли «канонирам» неожиданное поражение со счетом 3:1. На то, что команда Эрика тен Хага не проиграет и на этот раз, котировка — 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.

Обмен результативными атаками предложено взять за 1.69, противоположный результат оценен в 2.17.

Шикарный коэффициент на то, что «МЮ» заберет хотя бы один тайм, — 2.38. У «Арсенала» это условие доступно за 1.43.

Кто выиграет гонку до двух голов? Хозяева — 2.06, гости — 4.10, никто — 2.90.

На гол ногой можно поставить за 1.13, головой — за 2.40, со штрафного — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 21-го тура АПЛ 22 января 2023 года

Для «Манчестер Юнайтед» предстоящий матч станет, вероятно, главным в этом сезоне АПЛ. В случае поражения команда тен Хага отстанет от «Арсенала» на 11 очков и почти распрощается с шансами на чемпионство (с учетом того, что у лондонцев есть игра в запасе). А вот победа манкунианцев нереально раскрутит интригу: «красные дьяволы» приблизятся к лидеру на расстояние пяти баллов, да и «Манчестер Сити» окажется совсем неподалеку.

Однако набрать три очка на «Эмирейтс» будет очень проблематично — в этом сезоне победить там удалось только «Брайтону» в Кубке лиги, когда «канониры» играли неосновным составом. Всего же в 12 домашних матчах во всех турнирах у «Арсенала» 10 побед, ничья и поражение. В АПЛ больше очков, чем команда Артеты, на своем поле набрал только «Ман Сити» (22 против 25). Но нужно учитывать, что «горожане» провели на «Этихаде» 10 матчей (против восьми).

У себя «Арсенал» забивает почти три мяча за 90 минут и пропускает ровно один. А вот «МЮ» в гостях далеко не так хорош. Хотя по набранным очкам манкунианцы идут третьими, в десяти матчах они отличились 13 раз, но пропустили сумасшедшие 17 — в среднем 1.7. На то, что лондонцы пробьют де Хеа хотя бы дважды, коэффициент — 1.78.

«Красные дьяволы» не побеждают на «Эмирейтс» с января 2019 года — три поражения и ничья. На этом отрезке им удалось забить всего один мяч, а пропустили они семь.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Сейчас «МЮ» на подъеме, даже несмотря на ничью с «Кристал Пэлас» в последнем туре — соперник забил на 91-й минуте сумасшедшим ударом со штрафного и выкрал одно очко. При этом судья ошибся и не дал чистый пенальти на Мактомини. «Арсенал» в то же время очень мощно сыграл против «Тоттенхэма» — оформил два безответных мяча. Однако нельзя сказать, что «канониры» были стеной в обороне — Рамсдэйлу пришлось несколько раз выручить команду.

«Манчестер» вряд ли будет так же расточителен, как Кейн и партнеры. Манкунианцы забивают в 16 матчах подряд, 14 января дважды вспороли «Сити». Плюс в шикарной форме находятся Бруну и Рэшфорд: португалец отметился голами в двух последних играх, а у англичанина — восемь в восьми. Один гол они точно придумают.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.