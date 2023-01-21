Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Сака и Эдегор выкинут манкунианцев из гонки за титул?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года
Евгений Коростелев
Букайо Сака.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Лондонцы опережают «красных дьяволов» на восемь очков при игре в запасе.

22 января в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
22 янв, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года

«Арсенал» — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех лидера АПЛ оценен коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода — 52%. Триумф «МЮ» доступен за 4.10 (22%), ничья идет за чуть меньшие 3.90 (26%).

В первом круге манкунианцы нанесли «канонирам» неожиданное поражение со счетом 3:1. На то, что команда Эрика тен Хага не проиграет и на этот раз, котировка — 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.

Обмен результативными атаками предложено взять за 1.69, противоположный результат оценен в 2.17.

Мохамед Салах. «Ливерпуль» — «Челси»: Салах и Мудрик не спасут результативность матча

Шикарный коэффициент на то, что «МЮ» заберет хотя бы один тайм, — 2.38. У «Арсенала» это условие доступно за 1.43.

Кто выиграет гонку до двух голов? Хозяева — 2.06, гости — 4.10, никто — 2.90.

На гол ногой можно поставить за 1.13, головой — за 2.40, со штрафного — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 21-го тура АПЛ 22 января 2023 года

Для «Манчестер Юнайтед» предстоящий матч станет, вероятно, главным в этом сезоне АПЛ. В случае поражения команда тен Хага отстанет от «Арсенала» на 11 очков и почти распрощается с шансами на чемпионство (с учетом того, что у лондонцев есть игра в запасе). А вот победа манкунианцев нереально раскрутит интригу: «красные дьяволы» приблизятся к лидеру на расстояние пяти баллов, да и «Манчестер Сити» окажется совсем неподалеку.

Алексей Миранчук. «Фиорентина» — «Торино»: даже Миранчук с Влашичем не сделают матч результативным

Однако набрать три очка на «Эмирейтс» будет очень проблематично — в этом сезоне победить там удалось только «Брайтону» в Кубке лиги, когда «канониры» играли неосновным составом. Всего же в 12 домашних матчах во всех турнирах у «Арсенала» 10 побед, ничья и поражение. В АПЛ больше очков, чем команда Артеты, на своем поле набрал только «Ман Сити» (22 против 25). Но нужно учитывать, что «горожане» провели на «Этихаде» 10 матчей (против восьми).

У себя «Арсенал» забивает почти три мяча за 90 минут и пропускает ровно один. А вот «МЮ» в гостях далеко не так хорош. Хотя по набранным очкам манкунианцы идут третьими, в десяти матчах они отличились 13 раз, но пропустили сумасшедшие 17 — в среднем 1.7. На то, что лондонцы пробьют де Хеа хотя бы дважды, коэффициент — 1.78.

«Красные дьяволы» не побеждают на «Эмирейтс» с января 2019 года — три поражения и ничья. На этом отрезке им удалось забить всего один мяч, а пропустили они семь.

Федерико Кьеза. «Ювентус» — «Аталанта»: бывшая команда Миранчука добьет оскандалившегося фаворита

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Сейчас «МЮ» на подъеме, даже несмотря на ничью с «Кристал Пэлас» в последнем туре — соперник забил на 91-й минуте сумасшедшим ударом со штрафного и выкрал одно очко. При этом судья ошибся и не дал чистый пенальти на Мактомини. «Арсенал» в то же время очень мощно сыграл против «Тоттенхэма» — оформил два безответных мяча. Однако нельзя сказать, что «канониры» были стеной в обороне — Рамсдэйлу пришлось несколько раз выручить команду.

«Манчестер» вряд ли будет так же расточителен, как Кейн и партнеры. Манкунианцы забивают в 16 матчах подряд, 14 января дважды вспороли «Сити». Плюс в шикарной форме находятся Бруну и Рэшфорд: португалец отметился голами в двух последних играх, а у англичанина — восемь в восьми. Один гол они точно придумают.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ювентус» — «Аталанта»: бывшая команда Миранчука добьет оскандалившегося фаворита