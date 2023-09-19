«Арсенал» и ПСВ второй год подряд сойдутся в еврокубках. Де Йонг не даст «Эмирейтс» заскучать

Нидерландский форвард отличается в среднем один раз за игру.

20 сентября «Арсенал» и ПСВ схлестнутся в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени по свистку немца Феликса Цвайера. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ 20 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 70% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 7.40 (12%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 5.20 (18%).

В октябре прошлого года команды уже пересекались на групповом этапе Еврокубка — тогда это была Лига Европы. Соперники обменялись домашними победами, а всего в четырехматчевой истории противостояния «крестьяне» лишь раз уступили лондонцам. Взять непоражение ПСВ в предстоящей игре можно за 3.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на серьезное превосходство «канониров»:

• 2:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.00.

Букмекеры ожидают большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48. При этом в очных встречах оппоненты никогда не отличались больше двух раз на двоих, а прошлогодняя разборка на «Эмирейтс» закончилась минимальной победой «Арсенала» (1:0).

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.76, вариант «обе забьют — нет» оценили в 2.10.

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«Арсенал» — ПСВ: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года

Оба клуба ударно стартовали в сезоне-2023/24 и еще не потерпели ни одного поражения. «Канониры» в шести играх во всех турнирах допустили лишь две ничьих — одну из них в Суперкубке Англии, который завершился викторией «Арсенала» над «Манчестер Сити» в серии пенальти. ПСВ отбегал уже девять матчей во всех соревнованиях: тоже зацепил национальный Суперкубок (в битве с «Фейеноордом») и всего раз не победил — разошелся «миром» с «Рейнджерс» (2:2) в квалификации Лиги чемпионов.

Лондонцы сразу телепортировались в групповой этап ЛЧ, тогда как коллектив из Эйндховена преодолел два отборочных раунда, в которых достаточно уверенно прошел «Штурм» (7:2 по сумме двух поединков) и «Рейнджерс» (7:3). При этом результаты ПСВ в нынешней кампании выглядят более впечатляющими (восемь триумфов и ничья), а с учетом прошлого розыгрыша беспроигрышная серия команды насчитывает 26 встреч — с февраля 2023-го.

Нидерландцы разрывают в атаке: в этом сезоне парни Петера Боша отличаются в среднем 3,1 раза за 90 минут. Фантастическую форму набрал 33-летний Люк де Йонг — у него 9+5 по системе «гол+пас» в девяти играх во всех турнирах, а в четырех появлениях в квалификации Лиги чемпионов форвард настрелял 5+2.

«Арсенал» забивает куда реже — в среднем 1,67 раза за 90 минут, а сразу в половине матчей лондонцы воткнули всего по одному мячу. Среди всех игроков Микеля Артеты выделяется только Букайо Сака — у вингера два точных выстрела и три ассиста в шести поединках во всех соревнованиях.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ

Парни Петера Боша демонстрируют топовую результативность: отличаются в среднем 3,1 раза за 90 минут и лишь раз за девять игр во всех турнирах забили менее двух мячей. Отметку в три гола нидерландцы преодолели в шести матчах этого сезона. Вероятно, «крестьяне» смогут пробить и «Арсенал», который отыграл на ноль всего в двух из шести поединков во всех соревнованиях. Лондонцы засушили только «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Вдобавок ПСВ огорчил «канониров» в трех из четырех личных встреч, а в прошлом году сделал это даже дважды — правда, на домашнем стадионе.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (0.5) за 1.61.

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