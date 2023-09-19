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Сегодня, 06:15

«Арсенал» и ПСВ второй год подряд сойдутся в еврокубках. Де Йонг не даст «Эмирейтс» заскучать

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ 20 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Люк де Йонг (ПСВ).
Фото Global Look Press
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Нидерландский форвард отличается в среднем один раз за игру.

20 сентября «Арсенал» и ПСВ схлестнутся в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени по свистку немца Феликса Цвайера. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа B
20 сент, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСВ

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ 20 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 70% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 7.40 (12%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 5.20 (18%).

В октябре прошлого года команды уже пересекались на групповом этапе Еврокубка — тогда это была Лига Европы. Соперники обменялись домашними победами, а всего в четырехматчевой истории противостояния «крестьяне» лишь раз уступили лондонцам. Взять непоражение ПСВ в предстоящей игре можно за 3.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на серьезное превосходство «канониров»:

• 2:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.00.

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Букмекеры ожидают большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48. При этом в очных встречах оппоненты никогда не отличались больше двух раз на двоих, а прошлогодняя разборка на «Эмирейтс» закончилась минимальной победой «Арсенала» (1:0).

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.76, вариант «обе забьют — нет» оценили в 2.10.

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«Арсенал» — ПСВ: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года

Оба клуба ударно стартовали в сезоне-2023/24 и еще не потерпели ни одного поражения. «Канониры» в шести играх во всех турнирах допустили лишь две ничьих — одну из них в Суперкубке Англии, который завершился викторией «Арсенала» над «Манчестер Сити» в серии пенальти. ПСВ отбегал уже девять матчей во всех соревнованиях: тоже зацепил национальный Суперкубок (в битве с «Фейеноордом») и всего раз не победил — разошелся «миром» с «Рейнджерс» (2:2) в квалификации Лиги чемпионов.

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Лондонцы сразу телепортировались в групповой этап ЛЧ, тогда как коллектив из Эйндховена преодолел два отборочных раунда, в которых достаточно уверенно прошел «Штурм» (7:2 по сумме двух поединков) и «Рейнджерс» (7:3). При этом результаты ПСВ в нынешней кампании выглядят более впечатляющими (восемь триумфов и ничья), а с учетом прошлого розыгрыша беспроигрышная серия команды насчитывает 26 встреч — с февраля 2023-го.

Нидерландцы разрывают в атаке: в этом сезоне парни Петера Боша отличаются в среднем 3,1 раза за 90 минут. Фантастическую форму набрал 33-летний Люк де Йонг — у него 9+5 по системе «гол+пас» в девяти играх во всех турнирах, а в четырех появлениях в квалификации Лиги чемпионов форвард настрелял 5+2.

«Арсенал» забивает куда реже — в среднем 1,67 раза за 90 минут, а сразу в половине матчей лондонцы воткнули всего по одному мячу. Среди всех игроков Микеля Артеты выделяется только Букайо Сака — у вингера два точных выстрела и три ассиста в шести поединках во всех соревнованиях.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ

Парни Петера Боша демонстрируют топовую результативность: отличаются в среднем 3,1 раза за 90 минут и лишь раз за девять игр во всех турнирах забили менее двух мячей. Отметку в три гола нидерландцы преодолели в шести матчах этого сезона. Вероятно, «крестьяне» смогут пробить и «Арсенал», который отыграл на ноль всего в двух из шести поединков во всех соревнованиях. Лондонцы засушили только «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Вдобавок ПСВ огорчил «канониров» в трех из четырех личных встреч, а в прошлом году сделал это даже дважды — правда, на домашнем стадионе.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (0.5) за 1.61.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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