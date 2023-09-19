«Арсенал» и ПСВ второй год подряд сойдутся в еврокубках. Де Йонг не даст «Эмирейтс» заскучать

Прогнозы на спорт
Сегодня, 06:15
20 сентября «Арсенал» и ПСВ схлестнутся в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени по свистку немца Феликса Цвайера. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 70% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 7.40 (12%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 5.20 (18%).
В октябре прошлого года команды уже пересекались на групповом этапе Еврокубка — тогда это была Лига Европы. Соперники обменялись домашними победами, а всего в четырехматчевой истории противостояния «крестьяне» лишь раз уступили лондонцам. Взять непоражение ПСВ в предстоящей игре можно за 3.05.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка намекают на серьезное превосходство «канониров»:
• 2:0 — за 6.80;
• 2:1 — за 7.60;
• 1:0 — за 8.00.
Букмекеры ожидают большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48. При этом в очных встречах оппоненты никогда не отличались больше двух раз на двоих, а прошлогодняя разборка на «Эмирейтс» закончилась минимальной победой «Арсенала» (1:0).
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.76, вариант «обе забьют — нет» оценили в 2.10.
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Оба клуба ударно стартовали в сезоне-2023/24 и еще не потерпели ни одного поражения. «Канониры» в шести играх во всех турнирах допустили лишь две ничьих — одну из них в Суперкубке Англии, который завершился викторией «Арсенала» над «Манчестер Сити» в серии пенальти. ПСВ отбегал уже девять матчей во всех соревнованиях: тоже зацепил национальный Суперкубок (в битве с «Фейеноордом») и всего раз не победил — разошелся «миром» с «Рейнджерс» (2:2) в квалификации Лиги чемпионов.
Лондонцы сразу телепортировались в групповой этап ЛЧ, тогда как коллектив из Эйндховена преодолел два отборочных раунда, в которых достаточно уверенно прошел «Штурм» (7:2 по сумме двух поединков) и «Рейнджерс» (7:3). При этом результаты ПСВ в нынешней кампании выглядят более впечатляющими (восемь триумфов и ничья), а с учетом прошлого розыгрыша беспроигрышная серия команды насчитывает 26 встреч — с февраля 2023-го.
Нидерландцы разрывают в атаке: в этом сезоне парни Петера Боша отличаются в среднем 3,1 раза за 90 минут. Фантастическую форму набрал 33-летний Люк де Йонг — у него 9+5 по системе «гол+пас» в девяти играх во всех турнирах, а в четырех появлениях в квалификации Лиги чемпионов форвард настрелял 5+2.
«Арсенал» забивает куда реже — в среднем 1,67 раза за 90 минут, а сразу в половине матчей лондонцы воткнули всего по одному мячу. Среди всех игроков Микеля Артеты выделяется только Букайо Сака — у вингера два точных выстрела и три ассиста в шести поединках во всех соревнованиях.
Парни Петера Боша демонстрируют топовую результативность: отличаются в среднем 3,1 раза за 90 минут и лишь раз за девять игр во всех турнирах забили менее двух мячей. Отметку в три гола нидерландцы преодолели в шести матчах этого сезона. Вероятно, «крестьяне» смогут пробить и «Арсенал», который отыграл на ноль всего в двух из шести поединков во всех соревнованиях. Лондонцы засушили только «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Вдобавок ПСВ огорчил «канониров» в трех из четырех личных встреч, а в прошлом году сделал это даже дважды — правда, на домашнем стадионе.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (0.5) за 1.61.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -