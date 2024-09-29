Сафонов дебютировал за «ПСЖ» с сухаря в ЛЧ, но может не сыграть с «Арсеналом»: Доннарумма вернулся к тренировкам

Матвей провел три поединка в воротах парижан.

1 октября «Арсенал» проведет первый домашний матч на общем этапе Лиги чемпионов — примет «ПСЖ» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет ее в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» 1 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы «Арсенала»: поставить на «канониров» можно за 1.73, это приблизительно 51% вероятности результата. Выигрыш «ПСЖ» оценили в 4.50 (22%), ничью — в 3.70 (27%).

Если верите, что команда Луиса Энрике наберет очки, возьмите опцию Х2 за 2.03.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08. На «обе забьют» дали коэффициент 1.70, обратный рынок доступен за 2.10.

Три из четырех наиболее вероятных итогов поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу лондонцев:

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«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 октября 2024 года

Во время международной паузы «канониры» лишились Мартина Эдегора — полузащитник приехал из сборной Норвегии с травмой лодыжки. Потеря капитана сильно сказалась на созидательной игре лондонцев — ни одного гола с игры в поединках с «Тоттенхэмом» и «Аталантой». В дерби со «шпорами» на помощь пришел стандарт — Габриэл забил единственный мяч после подачи Букайо Сака с углового. А вот первый матч на общем этапе Лиги чемпионов завершился нулевой ничьей.

Следующие встречи в плане результативности сложились куда лучше. «Арсенал» дважды поразил ворота «Манчестер Сити» (2:2), в середине недели покуражился над «Болтоном» (5:1) в Кубке лиги, а в субботу взял верх в триллере против «Лестера» (4:2). Команда Микеля Артеты ушла на перерыв с преимуществом в два гола, во втором тайме растеряла его всего за 16 минут, но вырвала победу в компенсированное время: мячи влетели на четвертой и девятой минутах.

В отсутствие Эдегора главным по ассистам стал Сака — англичанин отметился пятью результативными пасами в АПЛ. Лучший бомбардир «канониров» — Кай Хаверц, который забил три мяча в чемпионате и один в Кубке лиги. Габриэл Мартинелли замыкает топ-3 по «гол+пас» (1+2).

Букайо Сака и Кай Хаверц («Арсенал»). Фото Getty Images

В первом матче после паузы на сборные «ПСЖ» обыграл «Брест» (3:1) и потерял Джанлуиджи Доннарумму — вратарь получил мышечное растяжение и выбыл из строя на неопределенный срок. Травма итальянца открыла дорогу в основу Матвею Сафонову — россиянин дебютировал за столичный клуб с сухаря в лигочемпионской встрече с «Жироной» (1:0). Каталонцы были близки к тому, чтобы увезти с «Парк де Пренс» нулевую ничью, но на 90-й минуте результативную ошибку допустил кипер Пауло Гассанига — отправил мяч в свои ворота после прострела Нуну Мендеша.

Через три дня Сафонов впервые сыграл за парижан в лиге 1, но на этот раз сохранить ворота в неприкосновенности ему не удалось — пропустил от «Реймса» уже на девятой минуте, а красно-синие потеряли очки на выезде (1:1). В пятницу команда Луиса Энрике дома победила «Ренн» (3:1) — Матвей снова провел на поле все 90 минут.

Главная интрига — выйдет ли россиянин в основе против «Арсенала»: за день до матча с «Ренном» Доннарумма возобновил тренировки, но не попал в заявку. Весьма вероятно, что итальянец наберет форму как раз к игре на «Эмирейтс».

Что касается атаки, то «ПСЖ» словно не заметил потерю Килиана Мбаппе — в шести стартовых турах столичный клуб отличился 20 раз и является самым результативным в чемпионате. Новыми лидерами нападения стали Брэдли Барколя и Жоау Невеш — у француза шесть забитых мячей, у португальца пять ассистов. Усман Дембеле — лучший по «гол+пас» (4+3).

Жоау Невеш, Усман Дембеле и Бредли Барколя («ПСЖ»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «ПСЖ»

У «канониров» хватает потерь и без Мартина Эдегора: новичок Микель Мерино сломал плечо всего через три дня после трансфера и даже не успел дебютировать за новый клуб, а в середине сентября травму берцовой кости получил Александр Зинченко. Киран Тирни угодил на больничный еще в июне, Такэхиро Томиясу — в июле. В лазарете парижан находятся Преснель Кимпембе, Люка Эрнандес и Гонсалу Рамуш.

«Арсенал» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает два поединка — они состоялись в сезоне-2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов и завершились вничью (1:1, 2:2).

В матче на «Парк де Пренс» парижане открыли счет уже на первой минуте — отличился Эдинсон Кавани. Алексис Санчес спас гостей от поражения — сравнял на 77-й. В игре на «Эмирейтс» первым забил снова Кавани — теперь на 18-й минуте. Незадолго до перерыва Оливье Жиру реализовал пенальти, а во втором тайме команды обменялись автоголами: Марко Верратти отправил мяч в свои ворота на 59-й минуте, Алекс Ивоби — на 77-й.

Шкодран Мустафи и Эдинсон Кавани («Арсенал» — «ПСЖ»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «ПСЖ»

Парижане, как правило, предпочитают минимизировать риски в больших матчах при Луисе Энрике и делают ставку на осторожность. А главным оружием красно-синих остаются контратаки. Лондонцы из-за потери Эдегора испытают проблемы не только с продвижением мяча, но и с балансом — теперь думать об обороне придется явно больше, ведь противостоять «канонирам» будет самое результативное нападение лиги 1. На старте сезона обе команды неплохо проявляли себя в атаке, но в очной разборке тактики будет явно больше, чем голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

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