Лидеры атаки в отличной форме.

1 октября в чемпионате Англии состоится лондонское дерби — «Арсенал» примет «Тоттенхэм». Игра девятого тура пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Энтони Тэйлор. В России встреча показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 1 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Арсенала» больше шансов на победу. Взять ее можно за коэффициент 2.06, это приблизительно 48% вероятности. Успех «Тоттенхэма» предложено оформить за 3.60 (27%), ничью — за 3.80 (25%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 1.82. Последний матч между командами завершился со счетом 3:0 в пользу «шпор».

Эксперты считают, что лондонское дерби получится ярким и результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.22.

«Арсенал» обменивался голами с соперниками в четырех из последних пяти матчей, «Тоттенхэм» — в трех из пяти. «Обе забьют» идет за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.28.

Пенальти можно взять за 2.50, удаление — за 6.00. В предыдущей очной встрече судья поставил 11-метровый и выгнал с поля Роба Холдинга.

Букмекеры считают, что у Харри Кейна и Габи Жезуса — главных бомбардиров команд — одинаковые шансы на гол. Коэффициент — 2.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:1 идет за 7.10;

2:1 в пользу «Арсенала» — за 8.20;

1:0 — за 8.70.

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 9-го тура АПЛ 1 октября 2022 года

В начале сентября «Арсенал» оступился во встрече с «МЮ» (1:3), но продолжил лидировать в АПЛ. Та неудача вообще никак не сказалась на эмоциональном и психологическом состоянии футболистов: позднее они набрали три очка в матче с «Цюрихом» в Лиге Европы (2:1) и уверенно прихлопнули «Брентфорд» (3:0). Бывший защитник «Ман Сити» Недум Онуоха после этого даже назвал «канониров» лучшей командой АПЛ.

«Люди могут скептически относиться к «Арсеналу», глядя на обыгранные им команды. Но если ты дважды обыграешь клубы из нижней десятки, то наберешь 60 очков. Давайте начистоту: если хочешь быть успешным — тебе нужно набрать эти очки. Дерби с «Тоттенхэмом» — прекрасное событие. «Арсенал» на данный момент является лучшей командой Англии», — заявил экс-футболист.

«Арсенал» и правда играет здорово, несмотря на приличные летние изменения в составе. Все футболисты пришлись к месту и сделали клуб лучше. Антонио Конте тоже отлично прокачал состав, но его команда крошечку хуже — набрала на один балл меньше. Что выделяет эти клубы на фоне остальных, так это мощная атака: «Арсенал» забил 17 мячей (2.42 за игру), «Тоттенхэм» — 18 (2.57). В обороне тоже все довольно гладко, но устоять перед Кейном, Жезусом и другими игроками им будет непросто. На ИТБ1 (1.5) можно поставить за 1.84, на ИТБ2 (1.5) — за 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

Обычно лондонские дерби получаются результативными, а уж в исполнении этих команд тем более. В прошлом сезоне они оба раза пробили «верх» по голам, в этом сезоне играют ярко и разрушают любую оборону — забили в каждом из семи туров. Учитывая, что нападающие с обеих сторон находятся в отличной форме, несмотря на отъезд в сборные, стоит ожидать яркий поединок.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.71.