«Арсенал» и «Тоттенхэм» готовятся дать жару в дерби. Сака, Эдегор и Сон выяснят, кто забьет больше

Четыре из пяти последних дерби остались за «канонирами».

24 сентября в шестом туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Тоттенхэм». Команды выйдут на поле стадиона «Эмирейтс» в 16.00 по московскому времени. Лондонское дерби обслужит арбитр Роберт Джонс. В России легально не показывают АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 24 сентября 2023 года

Букмекерская контора Winline уверена в победе «канониров». Успех парней Микеля Артеты получил коэффициент 1.73, что составляет 56% вероятности. Ничья предложена за 4.30 (22%), триумф гостей — за равные 4.30 (22%).

«Шпоры» уступили в четырех из пяти предыдущих поединков с «Арсеналом». Если верите, что в этот раз они не проиграют, взять Х2 можно с котировкой 2.15.

В пяти последних дерби команды лишь раз не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.51.

Оба коллектива в пяти предыдущих турах трижды обменивались точными выстрелами с соперниками, а по два матча завершили всухую. Опция «обе забьют» предложена за 1.55, обратный рынок — за 2.41.

Самый вероятный результат игры — ничья 1:1. Этот исход получил коэффициент 7.40.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча шестого тура АПЛ 24 сентября 2023 года

Прошлый сезон завершился для «канониров» трагедией. Большую часть чемпионата они шли на первом месте в таблице с огромным отрывом, но в итоге растратили гандикап и отдали титул «Манчестер Сити».

В Лиге Европы парни Артеты добрались до 1/8 финала, где уступили «Спортингу» по пенальти (общ. 3:3, 3-5 пен.). Из борьбы за Кубок Англии вышли еще в январе в четвертом раунде — снова постарался «Сити», который и забрал трофей. Кубок Лиги лондонцы тоже покинули стремительно — в ноябре в третьем раунде проиграли «Брайтону» (1:3).

Летом «Арсенал» покинули Гранит Джака, Флориан Балоган, Киран Тирни, Николас Пепе, Мэтт Тернер и еще несколько футболистов. Состав усилили Деклан Райс, Кай Хаверц, Юрриен Тимбер и Давид Райя.

Сезон-2023/24 Артета начал успешно. Сначала отомстил за унижения «Сити», завоевав Суперкубок Англии (1:1, 4-1 пен.), затем победил в четырех из пяти стартовых турах АПЛ (одна ничья — с «Фулхэмом», 2:2). В Лигу чемпионов «канониры» тоже вернулись триумфально — разгромили ПСВ (4:0).

В таблице премьер-лиги «Арсенал» идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Ман Сити» на два балла. Дела в атаке у лондонцев идут неважно: среди представителей первой десятки забили меньше всех (девять мячей). Но и пропустили они тоже немного: всего четыре раза, реже — только «Сити» (трижды).

Ярко выраженного бомбардира у «канониров» тоже нет: Букайо Сака, Мартин Эдегор и Эдвард Нкетиа отметились на табло по два раза. Англичанин выдал еще и два ассиста. Зато заявка Артеты понесла несколько серьезных потерь. Из-за травм против «Тоттенхэма» не сыграют Габриэл Мартинелли, Томас Партей, Юрриен Тимбер и Мохамед Эль-Нени.

«Шпоры» прошлую кампанию провели как обычно — закончили без трофеев, а в таблице завязли на восьмой строчке и не попали в еврокубки на этот сезон. В Лиге чемпионов дошли до 1/8 финала, где проиграли «Милану» (общ. 0:1). С Кубком Англии и Кубком Лиги тоже попрощались на ранних стадиях.

Летом «Тоттенхэм» потерял капитана и главную звезду — Харри Кейна, который уже забивает за «Баварию». Кроме того, состав покинули Харри Винкс, Лукас Моура, Давинсон Санчес, Серхио Регилон и еще несколько исполнителей. На их позиции взяли Бреннана Джонсона, Джеймса Мэддисона, Мики ван де Вена, Гильермо Викарио и других футболистов.

Сезон-2023/23 коллектив Энджа Постекоглу начал гораздо позитивнее. В первом туре скатал ничью с «Брентфордом» (2:2), а затем выиграл четыре поединка подряд. В том числе задушил «Манчестер Юнайтед» (2:0) и уничтожил «Бернли» в гостях (5:2).

Благодаря этому «шпоры» расположились на второй строчке, отставая от «Сити» на два очка. Только два клуба в чемпионате Англии забили больше «Тоттенхэма» (13): те же «горожане» (14) и «Брайтон» (15). Пропустили лондонцы тоже немного — лишь пять мячей.

Лучший бомбардир команды Сон Хын Мин забил три раза. По два результативных выстрела у Кулусевски, Мэддисона и Ромеро.

Против «Арсенала» из-за повреждений не сыграют Иван Перишич, Родриго Бентанкур, Райан Сессеньон, Брайан Хиль. Джованни Ло Чельсо, вероятно, восстановится к дерби, но это не точно.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

«Канониры» — фавориты. Об этом говорит история противостояния: в последнее время «шпорам» против «Арсенала» не везет — уступили в четырех из пяти недавних разборок. Плюс поединок проходит на их стадионе, в ростере больше звезд, а игровой тонус выше благодаря выступлению в еврокубках. Тем не менее результаты дерби часто слишком непредсказуемы.

Зато все указывает на веселый матч с несколькими голами. Хозяева за последние три встречи оформили восемь мячей, а гости — девять. Кроме того, в пяти прошлых столкновениях команды лишь однажды забили меньше трех раз. А в трех из пяти сыгранных туров обменялись меткими выстрелами с соперниками.

Рекомендуемая ставка: обмен голами и ТБ 2.5 за 1.80.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!