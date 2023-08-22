«Астана» провела мощную трансферную кампанию. «Партизани» не остановит клуб из Казахстана

«Астана» неплохо усилилась.

24 августа казахстанская «Астана» сойдется с албанским «Партизани» в раунде плей-офф Лиги конференций. Игра пройдет на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Дональд Робертсон из Шотландии. В России легально не покажут этот матч.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Астана» — «Партизани» 24 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.70, это примерно 57% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 5.02 (18%) — это наименее вероятный исход, ничья идет за 3.89 (24%).

«Астана» — фаворит не только домашнего поединка, но и всего противостояния. Проход желто-синих в групповой раунд Лиги конференций предложен за 1.60. Квалификация «Партизани» оценена в 2.32. «Красные быки» никогда не участвовали в групповом этапе еврокубков, команда из Казахстана в последний раз добиралась до этой стадии в сезоне-2019/20 в рамках Лиги Европы.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога предстоящего столкновения выглядят следующим образом:

• 1:0 в пользу хозяев — за 6.43;

• 1:1 — за 6.80;

• 2:0 — за 7.01.

Соперники еще не встречались друг с другом, а на предыдущих стадиях квалификации не всегда показывали высокую результативность. «Партизани» лишь однажды за четыре матча отличился больше двух раз за 90 минут, «Астана», играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы, — ни одного. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Рынок на обмен голами доступен за 1.85, обратный рынок предложен за 1.94.

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«Астана» — «Партизани»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 24 августа 2023 года

Парни Зорана Зекича прошли уже два раунда квалификации: в общей сложности провели четыре матча и во всех выиграли. «Партизани» разделался с «Атлетик Клуб Эскальдес» из Андорры и латвийским «Валмиеру». Правда, до этого албанцы вылетели из Лиги чемпионов после первого отборочного этапа — их без проблем снял с пробега БАТЭ (3:1 по сумме двух встреч).

Клубу из Тираны осталось преодолеть одну стадию, чтобы впервые в истории попасть в групповой этап еврокубка. Высшим достижением «красных быков» остается третий отборочный раунд Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. В Лиге конференций «Партизани» тормозил в первом и втором квалификационных раундах.

«Астана» — куда более опытный еврокубковый игрок. Команда из Казахстана неоднократно выступала на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Последние два сезона желто-синие стараются квалифицироваться в группу Лиги конференций, но пока безуспешно: в прошлом сезоне остановились во втором раунде отбора, до этого — в третьем.

Текущую кампанию коллектив Григория Бабаяна начал в первом раунде Лиги чемпионов и там справился с «Динамо Тбилиси» (1:1, 2:1). После чего уступил загребскому «Динамо» (0:4, 0:2) и спустился в Лигу Европы, где мгновенно отлетел от «Лудогорца» (2:1, 1:5). В случае прохода «Партизани» «Астана» попадет в групповой этап еврокубка впервые с сезона-2019/20.

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Партизани»

БАТЭ — единственная команда, обыгравшая «красных быков» этим летом в еврокубковой квалификации. Но борисовчане, вероятно, уступают в классе желто-синим. По данным Transfermarkt, ростер «Астаны» почти в два раза дороже (14.2 миллиона против 8.3), а в это трансферное окно клуб уже закупился на 700 тысяч евро — самая крупная кампания за последние четыре года. К тому же казахстанцы гораздо опытнее на уровне континентальных турниров, «Партизани» даже никогда не выходил в групповой этап еврокубков.

Рекомендуемая ставка: победа «Астаны» за 1.70.

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