Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 27 апреля 2024 года

В девяти из 10 недавних встреч синих забито четыре мяча и больше.

27 апреля в 35-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Челси». Клубы встретятся на стадионе «Вилла Парк» в 22.00 по московскому времени. Английский футбол в России легально не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 27 апреля 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в бирмингемцев чуть больше. На победу коллектива Унаи Эмери дали коэффициент 2.24, что соответствует 43% вероятности результата. Ничья доступна за 3.70 (26%), а успех лондонцев — за 3.10 (31%).

В АПЛ «Челси» не выиграл в пяти выездах подряд. Непоражение (Х2) синих в новом визите к соперникам идет за 4.49.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.42, ТМ 2.5 — в 2.70.

Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга. Опция «обе забьют» предложена за 1.35, обратный рынок — за 3.04.

Ничья 1:1 — самый вероятный итог встречи, уверены специалисты компании Winline. Такое событие можно сыграть за 6.80.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 27 апреля 2024 года

Коллектив Унаи Эмери во второй половине сезона выступает менее стабильно, чем в первой. В начале года они выиграли всего в двух матчах из семи. Но с середины февраля ситуация устаканилась: лишь три поражения за 14 встреч (восемь побед и три ничьи). Причем в позапрошлом туре «вилланы» пригвоздили даже «Арсенал» (2:0).

Парни Эмери замыкают топ-4, отставая от лидирующей троицы на семь баллов и на шесть очков опережая «Тоттенхэм». Правда, у бирмингемцев на две игры больше, чем у «шпор».

«Львы» — одна из самых забивающих команд сезона (71). Больше голов только у той же супертройки: «Сити» (76), «Ливерпуля» (75) и «Арсенала» (82). Но и пропустила «Астон Вилла» немало (50) — в первой семерке только «Ньюкаслу» залетело больше (52).

Из Кубка Англии парни Эмери вылетели в феврале, проиграв «Челси» (1:3), а Кубок лиги покинули еще в сентябре. Зато «Вилла» — единственный английский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках: в 1/4 финала Лиги конференций она прошла «Лилль» (2:1, 1:2, 4:3 пен.) и в полуфинале сразится с «Олимпиакосом».

В атаке бирмингемцев действует несколько голевых станков. Главная звезда команды — Олли Уоткинс с 26 забитыми мячами и 12 ассистами во всех турнирах. Еще один лидер атаки — Леон Бэйли (14+13). На третьем месте — Дуглас Луис (10+10).

«Челси» в прошлом туре сорвал беспроигрышную серию в АПЛ из восьми матчей (по четыре победы и ничьи). При этом футбол был бодрый — в семи из восьми встреч залетало от четырех голов и больше. Это помогло коллективу Маурисио Почеттино подняться на девятое место в таблице. Но в прошлом туре их уничтожил «Арсенал» (0:5).

В остальных турнирах синие тоже потерпели крах. В финале Кубка лиги проиграли «Ливерпулю» (0:1), а в Кубке Англии добрались до полуфинала, но уступили «Манчестер Сити» (0:1).

Лучший в атаке «Челси» — Коул Палмер (23+13 во всех турнирах). Второй игрок по баллам за результативность — Николас Джексон (13+5). На третьей строчке — Рахим Стерлинг (8+8).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Астон Вилла» — «Челси»

У «вилланов» нет удалений, зато трое футболистов на больничном. Из-за травм выпали Джейкоб Рэмзи, Бубакар Камара и Алекс Морено.

У «Челси» несколько фигурантов недоступны с прошлого года: Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Ромео Лавиа, Рис Джеймс, а Кристофер Нкунку получил травму в феврале. На этой неделе к ним добавились Мало Густо, Бен Чилвелл и Коул Палмер. У последнего лишь простуда, поэтому все надеются на его возвращение к выезду в Бирмингем.

«Астон Вилла» — «Челси»: статистика личных встреч

За последние 10 матчей во всех турнирах синие взяли верх четыре раза. «Львы» оказались сильнее в трех встречах. Еще три поединка завершились вничью. В АПЛ команды сходились 147 раз: 60 побед у «Челси», 54 — у «Виллы», в 33 встречах разошлись «миром».

Юри Тилеманс и Энцо Фернандес («Астон Вилла» — «Челси»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Челси»

Обе команды выступают чрезвычайно результативно. У «Виллы» семь из 10 прошлых встреч пробили «верх» по голам. А у синих на том же отрезке ставка на ТБ 3.5 мяча прошла в девяти поединках. В феврале соперники столкнулись в Кубке Англии и тоже выдали яркий перформанс — «Челси» победил (3:1). К тому же «львы» — один из самых забивных коллективов сезона, а больше лондонцев в первой десятке пропустил только «Вест Хэм».

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.07.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!