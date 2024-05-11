«Ливерпуль» сохраняет минимальные шансы на титул. «Астон Вилла» готова устранить команду Клоппа из гонки за тур до конца сезона

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 13 мая 2024 года

При этом скаузеры выиграли семь из 10 прошлых очных встреч.

13 мая в 37-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем». Клубы встретятся на стадионе «Вилла Парк» в 22.00 по московскому времени. Английский футбол в России легально не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 13 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к успеху «Ливерпуля». На победу коллектива Юргена Клоппа дан коэффициент 1.72, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья доступна за 4.50 (21%), а успех бирмингемцев — за близкие 4.30 (22%).

«Астон Вилла» проиграла в трех матчах подряд во всех турнирах. Конец неудачной серии (1Х) «львов» в ближайшей игре идет за 2.20.

Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.92.

Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга. Опция «обе забьют» предложена за 1.36, обратный рынок — за 2.94.

Победа скаузеров 1:0 — самый вероятный итог встречи, уверены специалисты компании Winline. Такое событие можно сыграть за 8.00.

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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 13 мая 2024 года

Команда Унаи Эмери на финише сезона утратила баланс. С середины февраля до начала мая у «вилланов» было лишь три поражения за 14 встреч (восемь побед и три ничьи). На этом отрезке бирмингемцы подбили даже «Арсенал» (2:0). Но в конце апреля случилась ничья с «Челси» (2:2), затем последовали три поражения подряд. В премьер-лиге «Астон Вилла» уступила «Брайтону» (0:1), а в полуфинале Лиги конференций ее дважды обставил «Олимпиакос» (4:2, 2:0).

Парни Эмери по-прежнему замыкают топ-4 АПЛ, отставая от лидирующей троицы на 11 баллов и на семь очков опережая «Тоттенхэм». Правда, у «шпор» есть игра в запасе.

Бирмингемцы в топе самых результативных команд сезона (73). Больше голов только у «Ньюкасла» (78) и той же супертройки: «Сити» (87), «Ливерпуля» (81) и «Арсенала» (88). Но и пропустили «вилланы» прилично (53).

Кубок Англии коллектив из Бирмингема покинул в феврале, уступив «Челси» (1:3), а из Кубка лиги вылетел еще в сентябре. До поражения от «Олимпиакоса» в ЛК «Вилла» оставалась последним английским клубом в еврокубках. Впервые за четыре года в финалах международных турниров не сыграют представители АПЛ.

В атаке у Эмери есть несколько очень результативных тузов. Главная звезда команды — Олли Уоткинс с 27 забитыми мячами и 12 ассистами во всех турнирах. Еще один лидер атаки — Леон Бэйли (14+14). На третьем месте — Дуглас Луис (10+10).

Юрген Клопп завершает свою эпоху в «Ливерпуле» — ему осталось руководить командой всего в двух матчах. В последний сезон при немце скаузеры выиграли только один трофей — Кубок лиги, обыграв в финале «Челси». Из Кубка Англии красных выбил «МЮ» (3:4), а из Лиги Европы — «Аталанта» (0:3, 1:0). Оба турнира мерсисайдцы покинули на стадии четвертьфинала.

Технически они еще борются за чемпионство в премьер-лиге. За два тура до конца чемпионата ливерпульцы отстают от лидирующего «Арсенала» на пять очков, а от «Манчестер Сити» — на четыре балла. Но у «горожан» еще есть игра в запасе, и по потерянным очкам они вне досягаемости. Чтобы Юрген Клопп на прощание поднял над головой трофей АПЛ, «канониры» и манкунианцы должны проиграть все оставшиеся матчи.

«Ливерпуль» начал терять форму с начала апреля: из восьми матчей во всех турнирах красные выиграли всего три. Из чемпионской гонки они выбыли, сыграв вничью с «МЮ» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2), а также проиграв «Кристал Пэлас» (0:1) и «Эвертону» (2:0).

Лучший игрок команды Клоппа — конечно же, Мохамед Салах. Символ немецкого тренера в его финальный сезон забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач. На втором и третьем местах по результативности — представители нового поколения Дарвин Нуньес (18+13) и Коди Гакпо (15+6).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

У «вилланов» нет удалений, зато трое футболистов на больничном. Из-за травм выпали Джейкоб Рэмзи, Бубакар Камара и Алекс Морено. Весь сезон из-за травм крестообразных связок пропустили Тайрон Мингз и Эмилиано Буэндия.

С той же проблемой столкнулся Жоэль Матип — защитник «Ливерпуля» не играет с декабря. Тиаго Алькантара из-за травм провел в этом сезоне ровно пять минут — хавбек покинет команду летом по истечении контракта. Дисквалификаций у красных тоже нет.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В первом круге скаузеры легко обыграли бирмингемцев (3:0). На дистанции из 10 поединков во всех турнирах красные победили семь раз. Два успеха у «Астон Виллы», зато какие — 5:0 в 2019-м и 7:2 в 2020-м. Еще одна встреча завершилась вничью.

В премьер-лиге клубы пересекались 189 раз: 93 победы у «Ливерпуля», 56 — у «Виллы», 40 матчей кончились «миром».

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Команды лихорадит в конце сезона, но предельная мотивация сохраняется. «Львов» подпирает «Тоттенхэм» — чтобы гарантировать место в Лиге чемпионов, им нельзя проигрывать. А скаузеры хотят достойно проводить Клоппа и сделать все зависящее от них в чемпионской гонке — технические шансы на титул еще есть, а чудеса случаются.

Оба клуба проводят очень результативный сезон, а в последнее время регулярно пропускают. Красные — в четырех матчах подряд, а парни Эмери — в шести. Атакующий стиль, высокая мотивация, история встреч и ошибки в обороне обоих соперников обещают результативный футбол.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.88.

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