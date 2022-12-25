Голкипер сборной Аргентины — важная фигура в команде.

26 декабря в 17-м туре АПЛ «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 20.30 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не транслируются. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года

«Ливерпуль» — весомый фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.79, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Астон Виллы» — за еще большие 4.50 (21%).

Вариант, при котором хозяева не проиграют, оценен котировкой 2.10.

Эксперты полагают, что командам по силам забить больше двух мячей: ТБ 2.5 предложено оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

Также высока вероятность увидеть обмен голами, коэффициент на это условие — 1.60. Противоположный исход идет за 2.34.

Пенальти доступен за 2.40, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 26 декабря 2022 года

«Ливерпуль» неудачно вернулся с каникул, вызванных чемпионатом мира в Катаре: в 1/8 финала Кубка лиги «красные» проиграли «Манчестер Сити» (2:3). Это поражение в целом не стало сенсацией даже с учетом последних успешных матчей Клоппа с Пепом (три победы и две ничьи) — мерсисайдцы на старте сезона не впечатляют: выиграли только шесть из 14 матчей в АПЛ и заняли второе место в группе ЛЧ.

В чем «Ливерпуль» был прекрасен, так это в реализации — забил два мяча двумя ударами в створ. Отличились Карвалью и Салах — для египтянина этот гол стал 17-м в 29 матчах во всех турнирах. Его результативный удар наиболее вероятен и в ближайшем матче — взять его можно за 2.20.

За 2.30 можно оформить точный удар Дарвина Нуньеса, который в игре с «Сити» отметился ассистом.

«Ливерпуль» способен забить достаточно много: в АПЛ «красные» отличаются в среднем дважды за 90 минут (28 голов в 14 играх). Однако и пропускает команда Клоппа немало — 1.21 за матч. Влияет на это в том числе большое количество отсутствующих игроков обороны: против «Виллы», например, точно не сыграют Конате и Александер-Арнольд.

Впрочем, против бирмингемцев у «красных» есть шансы сохранить ворота сухими даже без нескольких футболистов. «Астон Вилла» критически мало забивает для команды, цель которой — участие в еврокубках. В 15 матчах она оформила всего 16 голов.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выиграл у «Виллы» восемь из десяти последних матчей — бирмингемцы достаточно удобный соперник для вице-чемпионов Англии. Оформить очередную победу в ближайшей встрече будет еще проще в отсутствие Эмилиано Мартинеса — вратарь сборной Аргентины откисает после победного чемпионата мира и пропустит ближайшие игры команды.

Учитывая, что «Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, а рестарт Лиги чемпионов произойдет нескоро, команда может вложить все силы в АПЛ. В отличной форме Салах, который должен быть очень хорош в том числе физически — он не играл в Катаре и готовился с клубом. Египтянин при поддержке Нуньеса должен решить судьбу встречи.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.79.