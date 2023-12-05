Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Астон Вилла» и «Ман Сити» забивают больше всех в АПЛ. Уоткинс, Холанн и Альварес зажгут на «Вилла Парк»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 6 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Эрлинг Холанн с партнерами по «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
А еще команды — соседи по турнирной таблице.

В 15-м туре АПЛ сойдутся третья и четвертая команды чемпионата — «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра пройдет 6 декабря в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», стартовый свисток арбитра Джона Брукса прозвучит в 23.15 по московскому времени. В России легально не показывают английскую премьер-лигу.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 23:15. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 6 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех «горожан» можно с коэффициентом 1.76, вероятность исхода — около 56%. Выигрыш подопечных Унаи Эмери предложен за 4.29 (22%), ничья доступна с такой же котировкой.

Прошлая встреча команд на «Вилла Парк» завершилась вничью (1:1). Рынок на то, что «Астон Вилла» вновь не уступит «Сити» на домашнем стадионе, оценен в 2.15.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «горожан»:

• 1:1 — за 8.00;

• победа «Сити» 2:1 — за 8.50;

• 2:0 — за 10.75.

Игроки СКА. «Автомобилист» — СКА: прогноз на матч КХЛ 5 декабря 2023 года

Тотал больше трех голов можно взять за 1.75, ТМ 3 — за 2.09. Команды занимают первое и второе места в чемпионате по результативности.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.54.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 декабря 2023 года

«Ман Сити» опережает «львов» всего на одно очко: команда Пепа Гвардиолы занимает третью строчку, «Астон Вилла» — четвертую. Бирмингемцы завершают серию «горожан» против топ-соперников. В предыдущих трех турах «Манчестер» встречался с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3) — все три поединка завершились вничью. Безвыигрышная форма едва не распространилась и на Лигу чемпионов — победу над «Лейпцигом» принес Хулиан Альварес голом на 87-й минуте (3:2).

&laquo;Ювентус&raquo; празднует победу над &laquo;Монцей&raquo;. 1,5 млн со ставки в 80 рублей! У клиента ФОНБЕТ доехал экспресс из 20 событий с коэффициентом 18 339

«Горожане» — самые результативные в АПЛ. За 14 матчей парни Гвардиолы наколотили 36 мячей, это 2,57 гола в среднем за игру. Великолепную форму набрал Эрлинг Холанн — норвежец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с 14 точными ударами. Неплохую игру демонстрирует и Хулиан Альварес — у него 4+6, а с учетом всех турниров аргентинец выдает одно результативное действие в среднем за 99 минут.

На втором месте в списке самых результативных команд АПЛ — «Астон Вилла». Подопечные Эмери за 14 туров оформили 33 гола, это 2,36 мяча в среднем за 90 минут. При этом по ожидаемым голам (по данным FBref) бирмингемцы лишь шестые в чемпионате с 25,9 балла xG. В предыдущих девяти играх во всех турнирах «львы» лишь раз отличились менее двух раз.

Результативнее всех в составе «Астон Виллы» действует Оли Уоткинс — нападающий набрал уже 14 (8+6) голевых очков в чемпионате. Во всех соревнованиях страйкер настрелял 13+8 в 21 матче. Также еще четыре игрока бирмингемцев набрали минимум восемь результативных действий во всех турнирах.

Алексей Маклюков (&laquo;Металлург&raquo;). «Магнитка» проиграла дважды подряд, но все равно фаворит против ЦСКА. Даже Федоров признает проблемы армейцев

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

Команды — самые результативные в АПЛ. И «Астон Вилла», и «Манчестер Сити» в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах отличались минимум дважды. Также клубы немало пропускают: «горожане» всего дважды сыграли на ноль в девяти встречах, «львы» — вообще ни разу. Вдобавок соперники нередко выдавали яркие выступления в очных встречах: в восьми из прошлых девяти очных поединков заколачивали на двоих хотя бы три мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.75.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться в плен ВС РФ
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
В Германии признали правоту Путина по поводу усиления России после начала СВО
В Москве тело замерзшего насмерть мужчины два дня лежало в снегу
Популярное видео
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

1,5 млн со ставки в 80 рублей! У клиента ФОНБЕТ доехал экспресс из 20 событий с коэффициентом 18 339