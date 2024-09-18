Гасперини погряз в проблемах на старте сезона. «Арсенал» сильнее даже без Эдегора и Калафьори

Обе команды пострадали из-за травм.

19 сентября «Аталанта» и «Арсенал» сойдутся в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — француз Клеман Тюрпен. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Арсенал» 19 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение гостям: победа «канониров» доступна с котировкой 1.90, вероятность этого исхода — примерно 52%. Выигрыш подопечных Джана Пьеро Гасперини можно взять за 4.05 (23%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.80 (25%).

«Аталанта» вернулась в Лигу чемпионов спустя три года: вероятность ее непоражения в предстоящей игре оценена в 1.92.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Арсенала»:

• 1:1 — за 7.50;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.72, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.05.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«Аталанта» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 сентября 2024 года

Хозяева начали европейскую кампанию матчем за Суперкубок Европы 14 августа. В нем команда Гасперини какое-то время неплохо сдерживала «Реал», но во втором тайме пропустила два безответных мяча. Начало сезона в серии А тоже получилось непростым — два поражения в четырех турах. Бергамаски не совладали с «Торино» (1:2) и «Интером» (0:4). Возможно, на тяжелое начало повлияло серьезное обновление состава, что могло стать критичным в условиях специфического видения футбола главного тренера «Аталанты». Летом из команды ушли Алексей Миранчук, Ханс Хатебур, Тен Копмейнерс, Калеб Около и другие футболисты.

При этом победители Лиги Европы развернули активную кампанию и на вход — отдали за новичков 96,6 миллиона евро. Многие пока лишь прощупывают требования Гасперини и получают ограниченное время на поле. Плюс травмированы важные футболисты — Джанлука Скамакка и Джорджо Скальвини. Оба еще не попадали в этом сезоне даже в заявку на матчи. Вероятно, для обретения игровой стабильности «Аталанте» нужно больше времени, но Гасперини уже не раз показывал, что может подогнать под свое видение разных игроков, — не зря France Football номинировал его на тренера года.

«Арсенал» начал очередную гонку с «Манчестер Сити» за чемпионство в Англии. Пока получается хуже, чем у «горожан»: в четырех турах бойцы Микеля Артеты уже допустили потерю очков — сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). При этом перед стартом Лиги чемпионов «канониры» разделались с «Тоттенхэмом» в дерби Северного Лондона (1:0).

Некоторые результаты «Арсенала» действительно настораживают: «шпоры» покорились лишь с минимальным счетом благодаря голу центрального защитника Габриэля, до этого была ничья с «чайками», а еще раньше — удивительная победа над «Астон Виллой» (2:0). Несмотря на солидный счет, «Арсенал» мог пропустить несколько раз при 0:0, но из-за кошмарной реализации конкретно Джона Дурана и спасений Давида Райи набрал три очка. При этом у чужих ворот до второй половины второго тайма тоже получалось мало.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Арсенал»

У хозяев, помимо Скальвини и Скамакки, травмированы два центральных защитника — Рафаэль Толой и пришедший летом Бен Годфри.

У «Арсенала» за последние недели тоже в лазарете прибавилось несколько человек: Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор, Микель Мерино, Александр Зинченко, Киран Тирни и Такехиро Томиясу не примут участия в предстоящей встрече.

«Аталанта» — «Арсенал»: статистика личных встреч

Соперники ни разу не встречались друг с другом.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Арсенал»

Обе команды подошли к игре с проблемами: у хозяев тяжелое начало сезона, травмы лидеров и сложная адаптация многочисленных новичков. Гости тоже пострадали от повреждений, причем вылетел ключевой конструктор атак Эдегор, а также два статусных новичка — Калафьори и Мерино. В таких условиях серьезную роль сыграет класс футболистов, а он у «канониров» все же намного выше — над «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» вымученные победы получились как раз благодаря мастерству отдельных игроков. К тому же «Аталанта» пока вообще не выглядит слаженно в обороне — меньше двух пропустила лишь в одном из пяти матчей сезона.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.90.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру