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Сегодня, 09:15

«Интер» и «Аталанта» мощно прошли вторую половину октября. Получится ли у команды Миранчука остановить Лаутаро и компанию?

Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Интер» 4 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
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Вопрос — найдется ли Алексею место на поле.

4 ноября лидер серии А «Интер» приедет в гости к замыкающей топ-4 «Аталанте». Поединок 11-го тура чемпионата Италии состоится в Бергамо на «Гевисс Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 19.55 (мск).

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Интер» 4 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе лидера чемпионата Италии: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 2.23, это примерно 41% вероятности. Успех команды Алексея Миранчука доступен за 3.34 (30%), «мирный» исход — за 3.49 (29%).

В прошлом сезоне «Интер» одолел «Аталанту» на «Гевисс Стэдиум» (3:2). Считаете, что теперь бергамаски наберут очки? Опцию 1Х оценили в 1.69.

Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.93, обратный вариант — за 1.91.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир серии А с 11 голами. Точный удар аргентинца в ворота соотечественника Хуана Муссо предложили с котировкой 2.34.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.73, «обе забьют — нет» дали за 2.12.

Четыре наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния указывают на триумф коллектива Симоне Индзаги или ничью:

  • 1:1 и 1:0 — за 6.32 и 8.50;
  • 0:0 и 2:1 — за 9.25.

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«Аталанта» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 4 ноября 2023 года

На выходных черно-синие дожали «Рому» (1:0) и довели беспроигрышную серию до шести встреч во всех соревнованиях. Неожиданное поражение от «Сассуоло» (1:2) на «Джузеппе Меацца», случившееся 27 сентября, так и остается единственным. Первую строчку миланцы уступали всего однажды — в начале октября после домашней потери очков с «Болоньей» (2:2). Но уже в следующем туре парни Симоне Индзаги вынесли «Торино» (3:0) и вернули себе лидерство в чемпионате.

«Интер» — лучшая команда Италии не только по заработанным баллам (22), а еще и по забитым и пропущенным мячам (25-5). В отрыве по первому пункту особенно постарался Лаутаро Мартинес — за девять матчей в серии А аргентинец настрелял уже 11 голов и является лучшим бомбардиром лиги. Также отлично проявляет себя новичок Маркус Тюрам — оформил пять результативных пасов и занимает первое место в списке лучших ассистентов. Плюс француз отметился четырьмя меткими ударами — последний из них как раз и помог нерадзурри сломить римлян.

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«Аталанта» в четырех стартовых турах чередовала победы и неудачи, но в следующих девяти поединках во всех соревнованиях уступила лишь однажды — беспроигрышную серию из четырех триумфов и ничьей прервал «Лацио» (3:2). Осечка в Риме произошла 8 октября, а после паузы на сборные бергамаски были несокрушимы: всухую прихлопнули «Дженоа» (2:0) с «Эмполи» (3:0), а между этим поделили очки со «Штурмом» (2:2) в Лиге Европы.

Последние успехи в чемпионате позволили коллективу Джанпьеро Гасперини закончить октябрь на четвертой строчке. К помощи Алексея Миранчука тренер почти не прибегает: российский полузащитник появился всего в трех встречах серии А, суммарно проведя на поле 73 минуты. Также Гасперини доверил Миранчуку 28 минут против «Ракува» (2:0) в ЛЕ. Результативных действий после камбэка в Бергамо у Леши до сих пор нет.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Интер»

Бергамаски хороши у чужих ворот: в пяти предыдущих играх во всех турнирах огорчали соперников как минимум дважды за 90 минут. Миланцы — самый результативный клуб серии А, нападение которого украшают лучший бомбардир и лучший ассистент лиги. В прошлом сезоне черно-синие команды устроили две яркие перестрелки, которые закончились в пользу «Интера» с одинаковым счетом (3:2). Текущая форма оппонентов намекает, что первая разборка в нынешней кампании тоже не будет скучной.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 мяча за 2.03.

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