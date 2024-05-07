Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» 9 мая 2024 года

34-летний габонец оформил 27+11 по системе «гол+пас» в этом сезоне.

9 мая в ответном полуфинале Лиги Европы «Марсель» выступит в гостях у «Аталанты». Поединок пройдет на стадионе «Адзурри д'Италия» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 21.45 мск. В первой встрече бергамаски и провансальцы сыграли вничью (1:1).

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» 9 мая 2024 года

Букмекерская компания Winline считает фаворитом коллектив Джана Пьеро Гасперини. На триумф хозяев можно поставить с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 56% вероятности исхода. «Мирный» результат в основное время доступен за 3.95 (24%), успех «Марселя» — за 4.70 (20%).

Проход команды Алексея Миранчука в следующую стадию предложен за 1.38. На парней Жан-Луи Гассе дали 3.05.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. Обмен голами оценен в 1.74, обратный рынок — в 2.10.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. На этот итог можно поставить за 6.00.

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«Аталанта» — «Марсель»: прогноз и анализ полуфинального матча Лиги Европы 9 мая 2024 года

Бергамаски занимают пятое место в чемпионате Италии. Они набрали поровну очков с «Ромой», но идут выше по дополнительным показателям. Оба клуба борются за последнюю путевку в Лигу чемпионов, которую дает пятая строчка. «Аталанта» — фаворит гонки, так как у нее есть матч в запасе.

Коллектив Гасперини в серии А забил 63 мяча — это третье место в лиге. По пропущенным голам (38) у команды шестой результат.

В Кубке Италии коллеги Миранчука добрались до финала, в котором сыграют против «Ювентуса».

В Лиге Европы бергамаски тоже выступают очень успешно. Они заняли первое место на групповом этапе, опередив остальных участников квартета — «Спортинг», «Штурм» и «Ракув». Итальянский клуб ни разу не уступил и пропустил всего четыре мяча — меньше на этой стадии забили только в ворота феноменального «Байера» (3).

В 1/8 финала «Аталанта» снова встретилась со «Спортингом». В Лиссабоне команды однократно обменялись голами (1:1), а в Италии хозяева взяли верх (2:1). Интересно, что повторился счет обеих игр соперников в группе, только осенью команда Гасперини победила в гостях (2:1), а дома сыграла вничью (1:1).

В четвертьфинале партнеры Миранчука разобрались с «Ливерпулем». Красные крупно проиграли дома (0:3), а минимальной победы в Италии (1:0) не хватило для прохода в следующую стадию.

Лучший игрок команды Гасперини по гол+пас — Джанлука Скамакка (17+5 во всех турнирах). На втором месте Тен Копмейнерс (15+6). У Шарля де Кетеларе и Адемолы Лукмана по 11 мячей, но у бельгийца на один ассист больше (8 и 7 соответственно). Замыкает пятерку лучших по очкам за результативность Алексей Миранчук (4+11).

«Марсель» занимает восьмую позицию в чемпионате Франции и на семь очков отстает от пятого места и зоны еврокубков. В середине февраля клуб уволил тренера Дженнаро Гаттузо — к тому моменту провансальцы не побеждали в лиге 1 больше двух месяцев.

Команду возглавил Жан-Луи Гассе, при котором бело-голубые выиграли пять матчей кряду, но затем уступили столько же раз подряд. Сейчас Пьер-Эмерик Обамеянг и компания снова идут на беспроигрышной серии из пяти встреч во всех турнирах (две победы, три ничьих).

Из Кубка Франции «Марсель» вылетел от «Ренна» в 1/16 финала (1:1, 9:8 пен.).

На групповом этапе Лиги Европы провансальцы сыграли против «Брайтона», «Аякса» и АЕК. Бело-голубые выиграли три встречи и заняли вторую строчку. Они уступили лишь англичанам, которые вышли в плей-офф с первого места.

В стыковом раунде «Марсель» прошел «Шахтер» (2:2, 3:1). В 1/8 финала команда Гассе устроила перестрелку с «Вильярреалом» (4:0, 1:3). А в четвертьфинале разобралась с «Бенфикой»: Обамеянг с партнерами проиграли в гостях (1:2), победили дома с минимальным счетом (1:0) и прошли в полуфинал через серию пенальти (4:2).

С огромным отрывом лучший по гол+пас в составе провансальцев — Обамеянг (27+11) во всех турнирах. На втором месте Жонатан Клаусс (5+10).

Жонатан Клаусс и Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Марсель»

У «Аталанты» трое травмированных игроков: Эмиль Хольм, Рафаэл Толои и Сеад Колашинац. Дисквалификаций нет.

У «Марселя» тоже трое выбывших из-за повреждений: Валантен Ронжье, Билаль Надир и Бамо Меите. Но это игроки резерва, и провансальцы готовы сыграть без них. Дисциплинарных отстранений у Гассе тоже нет.

«Аталанта» — «Марсель»: статистика личных встреч

Команды играли между собой всего один раз — неделю назад в первом полуфинале. Он завершился со счетом 1:1.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Марсель»

Оба клуба идут на беспроигрышных сериях, но довольно часто пропускают. Пять из восьми матчей «Аталанты» завершились с обменом голами, а у «Марселя» — шесть из семи. В Лиге Европы соперники тоже выступают достаточно результативно, и даже прошлая очная игра завершилась забитыми мячами в обе стороны. Следующий матч определит финалиста Лиги Европы, и команды вряд ли захотят отдавать решение на волю случая. Они будут атаковать.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

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