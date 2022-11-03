Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года

Кварацхелия в этом сезоне оформил уже 18 результативных действий.

В главном матче 13-го тура серии А сойдутся первая и вторая команды чемпионата — «Наполи» и «Аталанта». Игра состоится 5 ноября в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», стартовый свисток Маурицио Мариани прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 47% вероятности. Успех «Аталанты» предложен с котировкой 3.40 (29%), ничья доступна за 3.90 (24%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество гостей:

ничья 1:1 идет за 7.00 ;

победа «Наполи» 2:1 — за 8.30 ;

успех 1:0 — за 8.70 .

Команда Лучано Спаллетти за 12 туров чемпионата еще ни разу не проиграла и лишь дважды потеряла очки. «Аталанта» тоже идет в неплохом графике: уступила всего раз и оформила восемь побед. Думаете, что в предстоящем матче бергамаски как минимум уступят? Этот рынок оценен коэффициентом 1.79.

«Наполи» — самая результативная команда чемпионата (30 забитых мячей), «Аталанта» по голам идет на шестом месте в серии А (18). Если ждете результативный матч, тогда возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 13-го тура серии А 5 ноября 2022 года

Неаполитанцы проводят отличный сезон: лидируют в серии А и заняли первое место в группе Лиги чемпионов. Команда Спаллетти побеждает почти в каждом матче: проиграла только «Ливерпулю» в заключительном туре группового этапа ЛЧ и еще два раза сыграла вничью в серии А. Остальные 15 матчей во всех турнирах «Наполи» выиграл.

«Азурри» много забивают: лидируют по голам в серии А (30 за 12 туров) и в Лиге чемпионов (20 за шесть матчей). Во всех турнирах «Наполи» настрелял уже 50 мячей за 18 игр: в среднем — 2.8 гола за матч. В 11 играх сезона неаполитанцы пробили планку в три забитых мяча.

Отличную форму набрал Хвича Кварацхелия: экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» — лучший в «Наполи» по системе гол+пас. Грузин за 17 игр во всех турнирах набрал уже 18 результативных действий (8+10).

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 1.88, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.

«Аталанта» тоже проводит неплохой сезон: идет второй в серии А и отстает от «Наполи» на пять очков. За 12 туров бергамаски проиграли только «Лацио» (0:2) — это единственное поражение команды в сезоне.

Коллектив Джан Пьеро Гасперини отличался не так часто: лишь раз за три месяца оформил больше двух голов за игру, а в среднем заколачивает 1.5 мяча за матч. Больше одного раза в составе «Аталанты» забили лишь два игрока — Адемола Лукман (5) и Теун Копмайнерс (4).

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Наполи» 5 ноября 2022 года

Неаполитанцы шикарно играют и впечатляют в первую очередь силой нападения: заколачивают в среднем почти три гола за игру, а в 11 матчах сезона забили минимум три мяча. Отличную форму набрали нападающие — Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия: нигериец вонзил пять банок в последних трех турах серии А, грузин отличился результативными действиями в пяти из последних шести игр чемпионата. «Аталанта» может пропустить больше одного гола: в последних четырех турах команда из Бергамо лишь раз сыграла на ноль и в двух встречах по два раза вынула мяч из сетки.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.88.