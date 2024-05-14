«Ювентус» находится в серьезном кризисе.

15 мая состоится финал Кубка Италии, в котором сойдутся «Аталанта» и «Ювентус». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» 15 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ полагают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа номинальных хозяев в основное время предложена за 2.70, вероятность — около 36%. Выигрыш «старой синьоры» можно взять с коэффициентом 2.80 (34%), ничья идет за 3.10 (30%).

Поставить на итоговую победу «Аталанты» можно с котировкой 1.87, этот рынок на «Ювентус» дан за 1.93.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата финальной встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.50;

• победа бергамасков 1:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.

Рынок на обмен забитыми мячами оценен в 1.88, обратный вариант предложен за 1.92.

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«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз и анализ финала Кубка Италии 15 мая 2024 года

«Бьянконери» находятся в глубоком кризисе, и Кубок Италии для них — шанс на единственный трофей в этом сезоне. В еврокубках команда Макса Аллегри не участвовала, а в чемпионате в оставшиеся два тура вообще может скатиться на пятую строчку. Еще лучше положение «Ювентуса» отражают результаты последних месяцев — три победы в 17 предыдущих играх во всех турнирах. Сейчас «старая синьора» идет на серии из шести безвыигрышных встреч.

Команда из Турина вполне могла и не оказаться в финале: в ответном полуфинале «Лацио» едва не спасся после поражения 0:2 в первом поединке. Римляне в самом начале второго тайма сами повели с таким счетом, но Аркадиуш Милик на 83-й минуте забил единственный мяч «Ювентуса» и вывел команду в решающий матч Кубка. Поляк, кстати, лучший бомбардир «бьянконери» в турнире — отличился четыре раза.

«Аталанта» как раз может подвинуть «Ювентус» с четвертого места в серии А — отстает на четыре балла и имеет игру в запасе. При этом команда какое-то время вообще находилась за пределами еврокубковой зоны в районе восьмого места. Но бергамаски мощно накатили во второй половине сезона и не только уже забрались в зону Лиги чемпионов (от Италии участвует пять команд). Сейчас они претендуют на два трофея — кроме Кубка Италии еще поборются за победу в Лиге Европы.

«Аталанта» никому не проигрывала уже на протяжении семи матчей во всех турнирах, из которых победила в шести. А за последние 10 игр команда уступила только мощному «Ливерпулю» в ответном четвертьфинале Лиги Европы (0:1), который все равно прошла по сумме двух встреч (3:1). Подопечные Джан Пьеро Гасперини особенно впечатляют в атаке — на этом промежутке заколачивали в среднем 2,1 раза за встречу. Приличный сезон в плане личной статистики проводит и Алексей Миранчук — у него 4+11 во всех соревнованиях.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Ювентус»

У номинальных хозяев точно не сыграет важный защитник Сеад Колашинац, также под вопросом участие в игре его коллеги Рафаэля Толои. Бразильский итальянец только восстановился от повреждения, но пока появился только на скамейке запасных в прошлом туре чемпионата. Также травмирован полузащитник Эмиль Хольм.

У «Ювентуса» тоже из-за повреждений выбыли два защитника — Маттиа Де Шильо и Данилу. Бразилец — важный элемент основного состава. Также будет не хватать дисквалифицированного Мануэля Локателли, который переборщил с желтыми карточками.

«Аталанта» — «Ювентус»: статистика личных встреч

Обе встречи команд в этом сезоне в серии А завершились вничью (0:0 и 2:2). В целом за всю историю противостояния серьезное преимущество на стороне «Ювентуса» — 75 побед в 145 играх и лишь 17 поражений. Но в последние годы ситуация выровнялась: в предыдущих 10 поединках во всех турнирах случилось целых шесть ничьих и по два выигрыша каждой из сторон.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»

Предстоящий матч — шанс для Гасперини завоевать первый трофей не только с «Аталантой», но и в принципе в карьере. При этом тренер уже проиграл с командой два финала Кубка Италии. Но сейчас ее шансы выглядят намного предпочтительнее, чем у соперника: у бергамасков лишь одно поражение в предыдущих 10 поединках во всех турнирах при семи победах. Отлично работает нападение — в среднем 2,1 забитых за этот промежуток, а форвард Джанлука Скамакка настрелял уже 17 голов во всех турнирах. «Ювентус» выглядит намного печальнее: жалкие три выигрыша в предыдущих 17 играх во всех соревнованиях. Тем более «старая синьора» даже в лучшие времена далеко не всегда побеждала соперника из Бергамо.

Рекомендуемая ставка: итоговая победа «Аталанты» за 1.87.

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