Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:25

Миранчук готов к еще одной дуэли с «Ред Буллз». Прошлая закончилась голом и яркой ничьей

Прогноз и ставка на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 6 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Алексей неплохо стартовал в МЛС.

6 октября команда Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате МЛС встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально матч транслировать не будут.

США. МЛС. Неделя 29
06 окт, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
Нью-Йорк Ред Буллз

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 6 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 3.65 (25%).

Рынок на непоражение «Нью-Йорка» предложен за 1.60.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

  • 1:1 — за 6.40;
  • 2:1 в пользу хозяев — за 8.20;
  • победа гостей 2:1 — за 9.60.
Маркиньос и&nbsp;Эсекиель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» и «Ростов» еще не побеждали в РПЛ после паузы на сборные. Чья серия прервется на «Лукойл Арене»?

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.28.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз и анализ матча МЛС 6 октября 2024 года

За два тура до финиша регулярного чемпионата команды разделены 10 очками. Хозяева с 34 баллами, заработанными в 32 матчах, идут 12-ми и имеют крайне сомнительные шансы на плей-офф — до девятой позиции три очка, но для подъема необходимы ошибки конкурентов. «Нью-Йорк» уже забронировал место в постсезоне: расположился шестым с 47 очками — математически команда может взлететь даже на четвертую строчку.

Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

В «Аталанте» выступает единственный россиянин в МЛС Алексей Миранчук. Экс-игрок «Локомотива» неплохо начал: уже отличился два раза, а его гол в ворота «Интер Майами» (2:2) признали самым красивым в сентябре во всем чемпионате. Алексей успел огорчить и «Нью-Йорк» — команды играли друг с другом 22 сентября и закончили вничью (2:2). Россиянин забил с пенальти в конце первого тайма.

Правда, форма «Атланты» вряд ли позволит ей заскочить в плей-офф на финише сезона. Команда Миранчука не выигрывала в пяти матчах кряду, а в последних 15 поединках во всех турнирах выжала лишь два успеха. Пятиполосные немало пропускают: в четырех из пяти прошлых туров получили в свои ворота по два мяча, ни разу не сыграв на ноль.

Витор и&nbsp;Лусиано Гонду. Вердикт ЭСК: фол Тормены на Лусиано — удаление! «Зенит» должен был играть в большинстве с 14-й минуты

«Нью-Йорк» в последнее время тоже находится не в лучшем состоянии: команда только в прошлом туре прервала серию из шести матчей без побед, половину из которых она проиграла. За «Ред Буллз» тоже выступает заметная европейская звезда — экс-игрок «Лейпцига» Эмиль Форсберг. Швед выходит на матчи с капитанской повязкой, а в 17 играх в МЛС настрелял 8+2.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»

У хозяев дисквалифицирован защитник Брукс Леннон, а также травмирован вингер Шанде Силва.

У гостей проблемы со здоровьем испытывают Кайл Дункан, Викельман Кармона и Роальд Митчелл.

Мохамед Салах. Мы недооцениваем величие Салаха. Он лучший африканец в истории Лиги чемпионов

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: статистика личных встреч

Единственная встреча команд в этом сезоне закончилась вничью (2:2). Всего они играли друг с другом 17 раз: на стороне «Нью-Йорка» чувствительное преимущество — 10 побед при двух поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Атланта Юнайтед» -«Нью-Йорк Ред Буллз»

Командам по силам повторить результативность недавнего очного матча, в котором они на двоих наколотили четыре гола. У соперников не все в порядке с обороной: «Атланта» пропускала по два раза в четырех из пяти прошлых туров МЛС, «Нью-Йорк» же последний раз сыграл на ноль в чемпионате еще в июле — с тех пор прошло 10 матчей, а «Ред Буллз» пропускали в среднем 1,8 гола за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.70.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

Алексей Миранчук
Футбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Три попытки суицида, мания преследования, галлюцинации и смертельный удар в двух шагах от дома. Как жил и как умирал народный футболист и легенда «Спартака» Федор Черенков
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Сегодня
Вчера
Неделя