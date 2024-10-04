Миранчук готов к еще одной дуэли с «Ред Буллз». Прошлая закончилась голом и яркой ничьей

Алексей неплохо стартовал в МЛС.

6 октября команда Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате МЛС встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально матч транслировать не будут.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз» 6 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 3.65 (25%).

Рынок на непоражение «Нью-Йорка» предложен за 1.60.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают примерно равные шансы команд:

1:1 — за 6.40 ;

2:1 в пользу хозяев — за 8.20 ;

победа гостей 2:1 — за 9.60 .

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.28.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз и анализ матча МЛС 6 октября 2024 года

За два тура до финиша регулярного чемпионата команды разделены 10 очками. Хозяева с 34 баллами, заработанными в 32 матчах, идут 12-ми и имеют крайне сомнительные шансы на плей-офф — до девятой позиции три очка, но для подъема необходимы ошибки конкурентов. «Нью-Йорк» уже забронировал место в постсезоне: расположился шестым с 47 очками — математически команда может взлететь даже на четвертую строчку.

В «Аталанте» выступает единственный россиянин в МЛС Алексей Миранчук. Экс-игрок «Локомотива» неплохо начал: уже отличился два раза, а его гол в ворота «Интер Майами» (2:2) признали самым красивым в сентябре во всем чемпионате. Алексей успел огорчить и «Нью-Йорк» — команды играли друг с другом 22 сентября и закончили вничью (2:2). Россиянин забил с пенальти в конце первого тайма.

Правда, форма «Атланты» вряд ли позволит ей заскочить в плей-офф на финише сезона. Команда Миранчука не выигрывала в пяти матчах кряду, а в последних 15 поединках во всех турнирах выжала лишь два успеха. Пятиполосные немало пропускают: в четырех из пяти прошлых туров получили в свои ворота по два мяча, ни разу не сыграв на ноль.

«Нью-Йорк» в последнее время тоже находится не в лучшем состоянии: команда только в прошлом туре прервала серию из шести матчей без побед, половину из которых она проиграла. За «Ред Буллз» тоже выступает заметная европейская звезда — экс-игрок «Лейпцига» Эмиль Форсберг. Швед выходит на матчи с капитанской повязкой, а в 17 играх в МЛС настрелял 8+2.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»

У хозяев дисквалифицирован защитник Брукс Леннон, а также травмирован вингер Шанде Силва.

У гостей проблемы со здоровьем испытывают Кайл Дункан, Викельман Кармона и Роальд Митчелл.

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: статистика личных встреч

Единственная встреча команд в этом сезоне закончилась вничью (2:2). Всего они играли друг с другом 17 раз: на стороне «Нью-Йорка» чувствительное преимущество — 10 побед при двух поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Атланта Юнайтед» -«Нью-Йорк Ред Буллз»

Командам по силам повторить результативность недавнего очного матча, в котором они на двоих наколотили четыре гола. У соперников не все в порядке с обороной: «Атланта» пропускала по два раза в четырех из пяти прошлых туров МЛС, «Нью-Йорк» же последний раз сыграл на ноль в чемпионате еще в июле — с тех пор прошло 10 матчей, а «Ред Буллз» пропускали в среднем 1,8 гола за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.70.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта