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Сегодня, 06:15

Беллингем ведет атаку «Реала» в отсутствие Винисиуса. Но Симеоне найдет на него управу

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Атлетико» — «Реал» 24 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
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В Испании в эти выходные будут играть в шахматы.

24 сентября «Реал» и «Атлетико» сыграют в шестом туре ла лиги. Мадридское дерби пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» с 21.55 мск.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетико» — «Реал» 24 сентября 2023 года

Букмекерская компания Winline назвала «Реал» небольшим фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 2.60, вероятность этого результата — около 37%. «Мирный» исход оценен за 3.45 (28%), успех гостей — за 2.75 (35%).

«Реал Мадрид» не проиграл в девяти из 10 прошлых столкновений с «индейцами». На ничью или триумф «Атлетико» в этот раз можно поставить за 1.53.

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В последних пяти матчах обе команды мало пропускают. У бланкос — в среднем 0.6 мяча за 90 минут, у их оппонентов — 0.8. ТБ 2.5 гола идет за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.86.

Только в четырех из 10 предыдущих очных встреч соперники обменялись меткими выстрелами. Зато это условие было выполнено в трех поединках подряд. Опция «обе забьют» оценена в 1.75, обратный рынок дан за 2.10.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Букмекеры представили на него коэффициент 5.60.

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«Атлетико» — «Реал»: прогноз и анализ матча шестого тура ла лиги 24 сентября 2023 года

В прошлом сезоне «Атлетико» занял привычное третье место после «Барсы» и «Реала» — забравшие титул каталонцы опередили «индейцев» на 11 очков. При этом команда Диего Симеоне показала лучшую игру в защите после той же «блауграны», пропустив всего 33 мяча.

Зато в еврокубках Гризманн и компания выступили ужасно: в Лиге чемпионов заняли последнее место в не самой сильной группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером», победив лишь раз. А в Кубке Испании закончили путь на 1/4 финала — влетели как раз «Реалу» (1:3).

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Летом раздевалку «Ванда Метрополитано» покинули Матеус Кунья, Янник Карраско, Ренан Лоди, Жоффре Кондогбья, Ману Санчес, Мэтт Доэрти. Вместо них Чоло получил Сесара Аспиликуэту, Хави Галана, Чаглара Сеюнджю.

Новый сезон «Атлетико» начал очень неровно. В четыре тура уместились уничтожение «Райо Вальекано» (7:0) и разгром от «Валенсии» (0:3). У мадридцев две победы, поражение и ничья, которые отправили парней Симеоне на седьмую строчку в таблице. При этом «индейцы» — одна из самых малопропускающих команд турнира — они достали мяч из сетки всего четыре раза. Меньше пропущенных лишь у «Реала» (три).

В Лиге чемпионов «Атлетико» снова стартовал с осечки: в гостях упустил победу над «Лацио» на 95-й минуте (1:1). Героем римлян стал вратарь Иван Проведель — именно на его счету решающий удар, и этот сюжет вряд ли прошел мимо вас.

Лучший бомбардир коллектива — Альваро Мората с тремя голами. У Маркоса Льоренте и Мемфиса Депая — по два точных выстрела.

«Реал» в прошлом сезоне не впечатлил: из трофеев зацепил только Кубок Испании. В результате клуб провел чистку, и состав покинули Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и несколько резервистов. Флорентино Перес усилился точечно, подписав Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Франа Гарсию, Хоселу и Кепу Аррисабалагу. Англичанин вписался лучше всех: в ла лиге оформил пять мячей и один ассист, и еще раз точно выстрелил в Лиге чемпионов.

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В чемпионате Испании «Реал» непобедим — у сливочных пять побед подряд с общим счетом 10:3. Никто в турнире не пропускает так редко, как парни Анчелотти. В таблице ла лиги «бланкос» идут первыми, опережая «Барсу» на два балла. Они — единственная команда ла лиги, которая выиграла все матчи на старте.

В Лиге чемпионов столичный клуб тоже стартовал с победы. Он обыграл «Унион» (1:0), благодаря тому же Беллингему — Джуд забил на 94 минуте.

Правда, и без потерь не обошлось. Тибо Куртуа и Эдер Милитао вылетели до весны — у них повреждены крестообразные связки. Винисиус залечивает травму бедра и вернется в ростер к октябрю, как и Арда Гюлер, у которого поврежден мениск.

В прошлом сезоне «Атлетико» и «Реал» сталкивались три раза. Кроме четвертьфинала Кубка Испании, который остался за «сливочными» (3:1), «бланкос» выиграли гостевое дерби в первом круге (2:1) ла лиги. А в ответном матче на «Бернабеу» команды ограничились ничьей (1:1). Всего «Реал» не проиграл в девяти встречах против «Атлетико» из 10.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

Оба коллектива показывают очень закрытую игру: у «сливочных» три пропущенных мяча, а у их соперников — четыре. Команды поразили ворота друг друга в четырех из шести последних встреч. Но в то же время очные матчи регулярно оказываются «низовыми» — в восьми из 10 недавних столкновений они не нанесли друг другу больше двух результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.86.

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