Главный матч игрового дня получится результативным.

11 января в регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Команды встретятся на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «KHL» и «KHL Prime» с 16.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 11 января 2022 года

«Авангард» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.96, вероятность — примерно 46%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Ак Барса» — тоже за 3.70 (27%).

На победу хозяев в матче с учетом овертайма и серии буллитов котировка — 1.50, гостей — 2.60.

Считаете, что «Ак Барс» не проиграет в основное время? Такой вариант доступен за 1.79.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.

На то, что каждая команда забьет две и более шайбы, котировка — 2.00. Противоположный исход доступен за 1.80.

Если считаете, что «Авангард» откроет счет в матче, возьмите такое условие за 1.62. На «Ак Барс» — за 2.20. Отсутствие заброшенных шайб оценено суровыми 46.0.

Выберите один из необычных вариантов:

гол раньше офсайда — за 2.75;

гол раньше проброса — за 4.50;

гол раньше двухминутного удаления — за 3.00.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 11 января 2022 года

Обе команды в последние недели показывают отличные результаты. «Авангард» с середины декабря выиграл восемь из девяти матчей, причем три победы одержал над лидером «Востока» «Автомобилистом» — 7:1, 5:0 и 2:1. Благодаря этим успехам «ястребы» взлетели на третье место в таблице и грозятся перехватить первую строчку.

Стоит отметить, что они уже добились одного успеха — стали самой результативной командой конференции. На счету омичей 133 заброшенных шайбы в 48 матчах — то есть 2.77 за игру. Да и пропускает коллектив Михаила Кравеца не слишком много — их ворота поразили 111 раз (2.31). Немалая заслуга в победах «Авангарда» лежит на плечах Михаила Ткачева и Рида Буше — на двоих они забросили уже 52 шайбы.

Считаете, что пара нападающих поможет «ястребам» забить «Ак Барсу» как минимум трижды? ИТБ1 (2.5) идет за 1.75.

У казанцев также четыре победы в пяти встречах. Негативно на результатах команды не отразилась даже смена тренера — в конце декабря «Ак Барс» до финала сезона возглавил Зинэтула Билялетдинов. Да, из четырех выигрышей только два случились в основное время, но характер команда показала, и это уже плюс: «Северсталь» была побеждена в овертайме (2:1), а «Сибирь» — в серии буллитов (3:2).

Несмотря на то что команда Александра Радулова (у лидера «барсов» 17 голов) идет только седьмой в конференции, отставание от того же «Авангарда» небольшое — всего пять очков. Победа очень поможет казанцам приблизиться к конкурентам.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс»

Очные матчи команд редко получаются очень голевыми, однако последние результаты подсказывают — на этот раз игра должна быть яркой. «Авангард» — одна из самых забивающих команд всего КХЛ, в одной из пяти последних встреч «ястребы» даже забросили семь шайб. «Ак Барс» выступает скромнее, но наличие в составе мастеров вроде Радулова и Шипачева всегда может позитивно сказаться на количестве голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.77.