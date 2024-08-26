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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:45

Авиашоу, презентация ХК «Торпедо», 20-летие Uma2rman и 20 000 зрителей. В Нижнем Новгороде отгремел «ПАРИ ФЕСТ»

Концерт Uma2rman на «ПАРИ ФЕСТ».
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24 августа в столице закатов, как неофициально называют Нижний Новгород, состоялся масштабный фестиваль «ПАРИ ФЕСТ». На двух площадках и нескольких сценах прошли десятки музыкальных выступлений, фестивали уличного искусства, спортивные и граффити-батлы, автограф-сессия и представление новых игроков местного ХК «Торпедо». Партнером мультиформатного мероприятия выступила букмекерская компания PARI.

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Двумя главными локациями «ПАРИ ФЕСТА» стали «Стрелка» — точка слияния Оки и Волги — и стадион «Нижний Новгород». Гости увидели концерт Uma2rman с оркестром, посвященный двадцатилетию группы, выступления Therr Maitz, Антохи МС, Вани Дмитриенко, «Кассеты», Pharaon'а и других трендовых представителей хип-хопа и электроники.

Кроме того, зрители побывали на авиашоу в честь выдающегося уроженца Нижегородской области летчика-испытателя Валерия Чкалова и посетили множество других тематических локаций фестиваля: спортивные, гастрономические, урбан- и стрит-стайл. Одним из элементов авиашоу стало красочное представление, в ходе которого пять самолетов, управляемых по радиосвязи, «напечатали» в нижегородском небе слово PARI.

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Любители хоккея получили автографы новичков ХК «Торпедо»: Китона Томпсона, Дмитрия Кагарлицкого, Маркуса Филлипса и других игроков нижегородской команды.

Поклонники современных танцевальных стилей могли вживую понаблюдать за соревнованиями восьми лучших брейкинг-танцоров страны, среди которых выступали чемпионы России и юношеских Олимпийских игр. Также гости «ПАРИ ФЕСТА» увидели напряженный турнир по медиабаскетболу в формате «три на три» и даже сами поучаствовали в нескольких челленджах.

Посетители с инвалидностью смогли попасть на «ПАРИ ФЕСТ» бесплатно. В передвижении по территории фестиваля им помогали волонтеры, а для более комфортного просмотра выступлений у сцен были организованы специальные подиумы.

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«Когда мы вместе с нашими партнерами из творческого объединения BE.AM задумывали «ПАРИ ФЕСТ», у нас была идея сделать мощный фестиваль, который впишется в календарь главных событий года. Мы хотели подарить праздник жителям и гостям Нижнего Новгорода, и мне кажется, у нас все получилось! «ПАРИ ФЕСТ» посетило около 20 000 человек, и мы слышали очень много положительных отзывов. Фестиваль закончился буквально вчера, но он так вдохновил нас, что мы уже строим планы на следующий год. Ведь, как и планировалось, «ПАРИ ФЕСТ» станет ежегодным», ? поделился CEO букмекерской компании PARI Руслан Медведь.

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