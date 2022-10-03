«Тоттенхэм» очень слабо играет на чужих стадионах.

4 октября «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов встретится с конкурентом за второе место в группе D «Айнтрахтом». Команды сыграют во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», время начала игры — 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер 3» в 21.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 4 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 2.08, вероятность — примерно 47%. Выигрыш «Айнтрахта» доступен за 3.70 (26%), ничья идет с чуть меньше котировкой 3.50 (27%).

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 7.60, Ф2(+1.5) — за 1.09;

• Ф2(-1.5) идет за 3.60, Ф1(+1.5) — за 1.29.

Обе команды пока выступают нерезультативно: «шпоры» за два матча выжали два забитых мяча, немцы — один. При этом соперники набрали по три очка, и победитель очного противостояния временно выдвинется на второе место. На первую строчку коллективы пока не пройдут: лидирующий «Спортинг» имеет преимущество в личных встречах.

Ждете, что команды наконец прорвет? Тотал больше 2.5 гола идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.98.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 доступна за 6.40;

• победа гостей 1:0 — за 7.50;

• 2:1 — за 8.30.

«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 октября 2022 года

Во втором туре группового этапа лондонцы без шансов уступили «Спортингу» (0:2), но в целом по сезону команда выступает хорошо. Поражение лиссабонцам стало первым в сезоне, второе и последнее «шпоры» потерпели в игре с лидером АПЛ «Арсеналом» (1:3). «Тоттенхэм» одержал в АПЛ пять побед за семь туров и поднялся на третье место.

Мощную форму набрал Харри Кейн: форвард лондонцев оформил 7+1 по системе гол+пас за 10 игр во всех турнирах. При этом англичанин не забивал в Лиге чемпионов: дубль в ворота «Марселя» положил Ришарлисон — это его единственные голы в сезоне. «Шпоры» неплохо атакуют: в АПЛ забивают в среднем 2.1 мяча за игру и уже устроили пару крутых разгромов: «Лестер» получил 6:2, «Саутгемптон» 4:1.

Ждете яркую игру от гостей? Индивидуальный тотал «шпор» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.98, обратный рынок идет за 1.83.

«Айнтрахт» тяжело начал сезон: команда не побеждали на протяжении четырех матчей во всех турнирах. Сейчас франкфуртцы выглядят бодро: выиграли три последних встречи, в которых пропустили лишь один мяч, в списке жертв — крепкие «Марсель» (1:0) и «Унион» (2:0).

Даже с учетом тяжелого старта сезона (поражения 1:6 от «Баварии», 0:2 от «Реала) «Айнтрахт» неплохо выглядит в защите: за 12 матчей во всех турнирах команда пропустила больше одного мяча лишь в трех играх, а сыграла на ноль — в четырех. В Бундеслиге «орлы» пропустили 13 мячей, но по статистике xGA (ожидаемые пропущенные) должна была меньше — 11.48. С забитыми мячами обратная ситуация: «Айнтрахт» ввалил 16 банок при xG 11.13.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 4 октября 2022 года

«Тоттенхэм» явно прибавил по сравнению с прошлым сезоном, но против «Шпор» могут сыграть травмы — во вторник не выйдут Деян Кулушевски, Лукас Моура и Бен Дэвис: швед и валлиец начинали сезон в качестве игроков основы, бразилец — важного запасного. Немцы же действительно неплохо выглядят в последних матчах: почти не пропускают и выжимают голы в неочевидных моментах. За хозяев сыграет и домашний стадион: шпоры в этом сезоне лишь однажды за пять матчей выиграли в гостях.

Рекомендуемая ставка: «Айнтрахт» не проиграет за 1.80.