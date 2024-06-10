Тренер дебютирует во главе «ястребов» в Лиге наций — она начнется в сентябре.

11 июня сборные Азербайджана и Казахстана проведут товарищеский матч в Венгрии. Он состоится в Сомбатхее на стадионе «Халадаш» и стартует в 17.00 по московскому времени. Игру не покажут в России.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан 11 июня 2024 года

Фаворитами у аналитиков считаются номинальные хозяева. На победу Азербайджана можно поставить с котировкой 2.30, это примерно 39% вероятности. Ничью оценили в 3.20 (31%), триумф «ястребов» — в 3.30 (30%).

Казахстан проиграл в трех поединках подряд. Верите, что серия прервется? Опция Х2 идет за 1.62.

Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.

Обмен голами дали за 1.98, обратный рынок — за 1.82.

Самый вероятный итог противостояния, по версии экспертов, указывает на нулевую ничью. Такой счет предложили с коэффициентом 6.00.

Азербайджан — Казахстан: прогноз и анализ товарищеского матча 11 июня 2024 года

В венгерском Сомбатхее встретятся команды, на тренерский пост которых претендовал Станислав Черчесов. По информации Sport24, 60-летний специалист даже считал вариант с Азербайджаном более предпочтительным. Однако в итоге бывший полевой командир сборной России возглавил Казахстан. Черчесов приступит к работе уже после июньских товарищеских матчей — будет готовить «ястребов» к выступлению на групповом этапе Лиги наций. Соперниками казахов стали Норвегия, Словения и Австрия.

Сборная Казахстана. Фото Getty Images

Предыдущим наставником «ястребов» был Магомед Адиев, сотрудничество с которым обернулось впечатляющими результатами. Сначала Казахстан прошелся катком по своей группе в Лиге наций-2022: четыре победы и ничья при одном ничего не значащем поражении в последнем туре. Лихой перформанс принес первое место в квартете с Азербайджаном, Словакией и Белоруссией, а вместе с ней — промо в дивизион B.

В квалификации Евро-2024 «ястребы» тоже проявили себя более чем достойно и претендовали на прямую путевку в Германию вплоть до заключительного тура. Все решил проигрыш прямому конкуренту — Словении (1:2). В финальную часть турнира казахи могли попасть через стыки, но их перемолола Греция (5:0).

С апреля Адиев временно подхватил «Ахмат», который боролся за выживание в РПЛ. Но недолго совмещал работу в клубе и сборной: 31 мая он оставил «ястребов», объяснив решение семейными обстоятельствами. А спустя пару дней стало известно, что тренер согласовал с грозненцами контракт на три года.

Магомед Адиев (сборная Казахстана). Фото Getty Images

Последней игрой Адиева во главе сборной Казахстана стал мартовский товарняк с Люксембургом, который обернулся поражением (1:2). После объявления о назначении Черчесова «ястребы» с тем же счетом уступили Армении.

Азербайджанцы неудачно выступили в отборочной кампании Евро-2024: пять неудач, две победы и ничья вылились в предпоследнее место в группе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией. Итальянца Джанни Де Бьязи отправили в отставку еще в ноябре 2023-го. Тренером стал Ариф Асадов, но от приставки и.о. его пока не избавили. В 2024-м команда провела три товарищеских матча: обыграла Монголию (1:0), разошлась «миром» с Болгарией (1:1) и влетела Албании (1:3).

Азербайджан — Казахстан: статистика личных встреч

Чаще всего сборные пересекались в товарищеских матчах, которых набралось пять. «Ястребы» выиграли трижды, уступили один раз, а еще один поединок завершился вничью.

В последний раз соперники встречались друг с другом на групповом этапе Лиге наций-2022 и обменялись домашними победами с сухим счетом в Астане (2:0) и в поселке Мардакян (3:0).

Также команды играли в квалификации Евро-2008, где дважды разошлись миром с одинаковым результатом (1:1). И в отборочном турнире Евро-2012: и Казахстан, и Азербайджан добились успеха на своих полях (2:1 и 3:2 соответственно).

Эмин Махмудов, Эльвин Джафаргулиев и Махир Эмрели (сборная Азербайджана). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Азербайджан — Казахстан

«Ястребы» обменялись голами с соперниками в двух товарищеских играх подряд, у азербайджанцев — та же история. Сейчас коллективы находятся в переходном состоянии: ждут новых тренеров и над ними не довлеет результат. Так что они способны организовать перестрелку и огорчить друг друга как минимум по разу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.98.