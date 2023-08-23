БАТЭ не играл на групповом этапе еврокубков пять лет. «Балкани» вряд ли позволит серии прерваться

Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:15
24 августа белорусский БАТЭ приедет в гости к «Балкани» из Косово. Первая встреча раунда плей-офф Лиги конференций пройдет на стадионе «Фадиль Вокрри» в Приштине и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада болгарского рефери Волена Чинкова.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев. На триумф «Балкани» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.64 (27%), успех желто-синих — за 4.10 (24%).
БАТЭ не был в групповом турнире еврокубков с сезона-2018/19 — тогда в Лиге Европы борисовчане даже вышли в плей-офф. Считаете, что гости сделают шаг к возвращению в международную осень и как минимум не уступят на «Фадиль Вокрри»? Опция Х2 идет за 1.91.
В каждой из четырех игр отбора в Лигу конференций коллектив из Сува-Реки отличился как минимум дважды. Индивидуальный тотал «Балкани» больше 1.5 гола оценили в 1.88.
Эксперты склоняются к тому, что соперники обменяются результативными ударами: «обе забьют» предлагают взять за 1.76, обратный рынок — за 2.06.
В четырех последних матчах квалификации еврокубков белорусский клуб пропустил 18 раз, а оформил — восемь. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.97.
Два из трех наиболее популярных итогов противостояния, по версии Olimpbet, указывают на викторию хозяев:
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Соперники стартовали в отборе Лиги чемпионов, но надолго там не задержались. Коллектив из Сува-Реки сошел с пробега уже в первом раунде — постарался «Лудогорец». «Балкани» даже зацепил домашний поединок (2:0), но без шансов отлетел в Разграде (0:4).
Борисовчане сперва прошли «Партизани» — в Албании разошлись «миром» (1:1), ответку затащили всухую (2:0). А вот на втором этапе квалификации не вывезли перестрелку с «Арисом» — бывший клуб Александра Кокорина дважды отлупил БАТЭ, закинув 11 мячей (6:2 и 5:3).
После этого желто-синие спустились в Лигу Европы, где снова потерпели фиаско. Первая разборка с «Шерифом» прошла под полным контролем хозяев: тираспольцы превзошли команду Кирилла Альшевского по ударам (21 — 8) и попаданиям в створ (7 — 1). Уже к 32-й минуте «осы» вели 2:0, а на 47-й сделали счет крупным. Через три минуты белорусы сократили отставание, но уйти от разгрома все равно не вышло: Момо Янсане выскочил на замену и оформил дубль уже в компенсированное время — на третьей и восьмой минутах. В ответке БАТЭ забил первым, но в последние пять минут первого тайма дважды пропустил с пенальти. Уйти от поражения получилось на четвертой компенсированной минуте, но это не спасло борисовчан от вылета в Лигу конференций.
«Балкани» на пути к раунду плей-офф третьего по статусу еврокубка выбил четыре победы из четырех. Сначала косовары уверенно разобрались с «Ларном» из Северной Ирландии (3:0 на своем поле и 4:1 в Северной Ирландии). Затем не пощадили «Линкольн» из Гибралтара — тоже две виктории с одинаково комфортной разницей (2:0 дома и 3:1 на выезде).
Параллельно коллектив из Сува-Реки бьется в суперлиге Косово. Получается более чем успешно: всухую одолели «Лириа» (1:0) и «Фероникели» (2:0). БАТЭ на время квалификации еврокубков отдыхает от игр на внутренней арене: перенесены сразу четыре встречи желто-синих в высшей лиге и одна — в Кубке Белоруссии.
«Балкани» уже вошел в историю в прошлом розыгрыше Лиге конференций — стал первым клубом из Косово, который добрался до группового этапа еврокубков. Поэтому коллектив из Сува-Реки отлично знает, что такое отборочный раунд плей-офф и как здесь бороться.
БАТЭ не попадал в международную осень с сезона-2018/19 — тогда в Лиге Европы даже прорвался в плей-офф. Но после этого желто-синие забыли о том, что такое успехи в квалификации. В четырех предыдущих играх за выход в ЛЧ и ЛЕ борисовчане пропустили 18 мячей. Тогда как коллектив из Сува-Реки был сильнее во всех трех домашних поединках и ни разу не пропустил. Шансы парней Кирилла Альшевского сдержать «Балкани» видятся призрачными.
Рекомендуемая ставка: победа «Балкани» и ТБ 2.5 за 2.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -