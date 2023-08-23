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Сегодня, 15:15

БАТЭ не играл на групповом этапе еврокубков пять лет. «Балкани» вряд ли позволит серии прерваться

Прогноз и ставка на матч «Балкани» — БАТЭ 24 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК БАТЭ.
Фото Официальный сайт БАТЭ
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В четырех играх отбора ЛЧ и ЛЕ борисовчане пропустили 18 мячей.

24 августа белорусский БАТЭ приедет в гости к «Балкани» из Косово. Первая встреча раунда плей-офф Лиги конференций пройдет на стадионе «Фадиль Вокрри» в Приштине и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада болгарского рефери Волена Чинкова.

Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
24 авг, 21:45. Suva Reka City Stadium (Сува-Река)
Балкани
БАТЭ

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Балкани» — БАТЭ 24 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев. На триумф «Балкани» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.64 (27%), успех желто-синих — за 4.10 (24%).

БАТЭ не был в групповом турнире еврокубков с сезона-2018/19 — тогда в Лиге Европы борисовчане даже вышли в плей-офф. Считаете, что гости сделают шаг к возвращению в международную осень и как минимум не уступят на «Фадиль Вокрри»? Опция Х2 идет за 1.91.

В каждой из четырех игр отбора в Лигу конференций коллектив из Сува-Реки отличился как минимум дважды. Индивидуальный тотал «Балкани» больше 1.5 гола оценили в 1.88.

Эксперты склоняются к тому, что соперники обменяются результативными ударами: «обе забьют» предлагают взять за 1.76, обратный рынок — за 2.06.

В четырех последних матчах квалификации еврокубков белорусский клуб пропустил 18 раз, а оформил — восемь. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.97.

Два из трех наиболее популярных итогов противостояния, по версии Olimpbet, указывают на викторию хозяев:

  • 1:1 — за 6.40;

  • 1:0 — за 7.50;

  • 2:1 — за 7.75.

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«Балкани» — БАТЭ: прогноз и анализ матча квалификации Лиги конференций 24 августа 2023 года

Соперники стартовали в отборе Лиги чемпионов, но надолго там не задержались. Коллектив из Сува-Реки сошел с пробега уже в первом раунде — постарался «Лудогорец». «Балкани» даже зацепил домашний поединок (2:0), но без шансов отлетел в Разграде (0:4).

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Борисовчане сперва прошли «Партизани» — в Албании разошлись «миром» (1:1), ответку затащили всухую (2:0). А вот на втором этапе квалификации не вывезли перестрелку с «Арисом» — бывший клуб Александра Кокорина дважды отлупил БАТЭ, закинув 11 мячей (6:2 и 5:3).

После этого желто-синие спустились в Лигу Европы, где снова потерпели фиаско. Первая разборка с «Шерифом» прошла под полным контролем хозяев: тираспольцы превзошли команду Кирилла Альшевского по ударам (21 — 8) и попаданиям в створ (7 — 1). Уже к 32-й минуте «осы» вели 2:0, а на 47-й сделали счет крупным. Через три минуты белорусы сократили отставание, но уйти от разгрома все равно не вышло: Момо Янсане выскочил на замену и оформил дубль уже в компенсированное время — на третьей и восьмой минутах. В ответке БАТЭ забил первым, но в последние пять минут первого тайма дважды пропустил с пенальти. Уйти от поражения получилось на четвертой компенсированной минуте, но это не спасло борисовчан от вылета в Лигу конференций.

«Балкани» на пути к раунду плей-офф третьего по статусу еврокубка выбил четыре победы из четырех. Сначала косовары уверенно разобрались с «Ларном» из Северной Ирландии (3:0 на своем поле и 4:1 в Северной Ирландии). Затем не пощадили «Линкольн» из Гибралтара — тоже две виктории с одинаково комфортной разницей (2:0 дома и 3:1 на выезде).

Параллельно коллектив из Сува-Реки бьется в суперлиге Косово. Получается более чем успешно: всухую одолели «Лириа» (1:0) и «Фероникели» (2:0). БАТЭ на время квалификации еврокубков отдыхает от игр на внутренней арене: перенесены сразу четыре встречи желто-синих в высшей лиге и одна — в Кубке Белоруссии.

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Прогноз и ставка на матч «Балкани» — БАТЭ

«Балкани» уже вошел в историю в прошлом розыгрыше Лиге конференций — стал первым клубом из Косово, который добрался до группового этапа еврокубков. Поэтому коллектив из Сува-Реки отлично знает, что такое отборочный раунд плей-офф и как здесь бороться.

БАТЭ не попадал в международную осень с сезона-2018/19 — тогда в Лиге Европы даже прорвался в плей-офф. Но после этого желто-синие забыли о том, что такое успехи в квалификации. В четырех предыдущих играх за выход в ЛЧ и ЛЕ борисовчане пропустили 18 мячей. Тогда как коллектив из Сува-Реки был сильнее во всех трех домашних поединках и ни разу не пропустил. Шансы парней Кирилла Альшевского сдержать «Балкани» видятся призрачными.

Рекомендуемая ставка: победа «Балкани» и ТБ 2.5 за 2.50.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
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