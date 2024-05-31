Игнашевич покидает «Балтику», но напоследок может принести клубу первый трофей в истории. «Зенит» хочет помешать этим планам

Петербуржцы мечтают о золотом дубле.

2 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится суперфинал FONBET Кубка России. Трофей разыграют победители Пути регионов и Пути РПЛ — «Балтика» и «Зенит». Судья Сергей Карасев даст стартовый свисток в 18.00 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 17.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 17.55 мск. Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» 2 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали петербуржцев безоговорочыми фаворитами. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность — примерно 62%. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Балтики» — за 7.20 (14%).

Верите, что калининградцы преподнесут сенсацию и не проиграют в основное время? Опция 1Х идет за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.82. Обмен голами предложили за 2.13, обратный вариант — за те же 1.72.

Специалисты сомневаются, что трофей достается команде Сергея Игнашевича: это событие оценили котировкой 3.80. триумф сине-бело-голубых представили за 1.27.

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«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 2 июня 2024 года

Соперники закончили сезон РПЛ с абсолютно полярными достижениями: петербуржцы завоевали шестой титул подряд, а калининградцы вылетели в первую лигу.

«Зенит» выходил на заключительный матч в чемпионате будучи третьей командой таблицы: для итогового триумфа парням Сергея Семака было необходимо отобрать три очка у «Ростова» и надеяться на помощь «Краснодара», который должен был прихлопнуть «Динамо» в параллельной встрече. События развивались драматично: «быки» открыли счет на 52-й минуте, а буквально через две минуты то же самое сделали и дончане. В онлайне это выводило в лидеры клуб Сергея Галицкого. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял с пенальти, но до золотых медалей сине-бело-голубые все еще не дотягивались.

Все изменила 85-я минута. Артур получил пас от Матео Кассьерры на линии штрафной, обыграл Евгения Чернова и пробил. Удар пришелся туда, где уже стоял Сергей Песьяков, но кипер желто-синих дрогнул и отбил мяч прямо в ворота. Гол бразильца принес петербуржцам шестое чемпионство кряду — это повторение рекорда «Спартака» по длительности серии. А еще клубы сравнялись по количеству титулов в постсоветскую эпоху — по 10.

ФК «Зенит». Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Судьба бело-синих тоже решалась в последнем туре: для попадания в стыки нужно было победить «Локомотив» и ждать поражения «Факела». В таком случае конкуренты сравнивались по очкам, но команда Сергея Игнашевича была бы выше благодаря личным встречам. Не случилось ни того, ни другого: «балтийцы» на «Ростех Арене» влетели железнодорожникам (1:3), а воронежцы дома обыграли «Ахмат» (2:0).

Клуб из Калининграда не выступал в элитном дивизионе с 1998 года, но продержался в РПЛ всего сезон. Через два дня после окончания чемпионата появилась информация, что Игнашевич покинет «Балтику»: отмечалось, что тренер принял это решение самостоятельно и уже сообщил о нем игрокам.

Расставание может получиться максимально красивым, ведь бело-синие добрались до суперфинала Кубка России. Дорога получилась довольно тернистой: на групповом этапе калининградцы стали вторыми в квартете с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». А на старте плей-офф совершили мини-сенсацию — прошли «Локомотив» (2:2, 1:1, пен 7:6). Задержаться в Пути РПЛ не получилось — оттуда команду Игнашевича вышвырнул ЦСКА (1:0, 2:0). Но «балтийцы» не затерялись в Пути регионов: с минимальным счетом (1:0) зачехлили «Ростов» со «Спартаком» и теперь находятся в шаге от первого трофея в своей истории.

Для «Зенита» победа тоже станет особенной — петербуржцы могут оформить третий в истории клуба золотой дубль. При Семаке такое происходило лишь однажды — в сезоне 2019/20. К решающему поединку турнира сине-бело-голубые продирались через московские команды: остановили «Динамо» (0:1, 2:0), «Спартак» (2:1, 0:0) и ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 пен).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Зенит»

Обе команды подошли к финалу без дисциплинарных отстранений, но лазареты, к сожалению, не пустуют. У калининградцев из-за повреждения крестообразной связки выбыл Гедеон Гузина. Петербуржцы не могут рассчитывать на Марио Фернандеса, который находится на больничном уже два месяца.

«Балтика» — «Зенит»: статистика личных встреч

На групповом этапе Кубка России соперники обменялись домашними победами: команда Игнашевича была сильнее на «Ростех Арене» (1:0), парни Семака — на «Газпром Арене» (2:1). А в РПЛ сине-бело-голубые выиграли всухую и в Калининграде (2:0), и в Санкт-Петербурге (1:0).

До нынешнего сезона команды встречались в XXI веке лишь однажды — в 1/16 Кубка России-2012/13. «Зенит» снова добился успеха (2:1).

В 90-х клубы пересекались 10 раз. На стороне «балтийцев» безоговорочное превосходство — шесть триумфов при всего одном поражении. Еще три поединка завершились вничью.

«Зенит» — «Балтика». Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

За четыре встречи в нынешнем сезоне соперники обменялись голами лишь однажды. Все поединки, в которых отличилась лишь одна из команд, получились «низовыми» — в них влетело два мяча или меньше. В ситуации, когда на кону трофей, тренеры снова предпочтут закрытый сценарий и выберут осторожную тактику.

Рекомендуемая ставка: одна из команд не забьет и ТМ 2.5 за 2.30.

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