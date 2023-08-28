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Сегодня, 20:15

«Балтика» и «Зенит» выиграли оба матча на старте Кубка России. Чья серия прервется в среду?

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит» 30 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Густаво Мантуан («Зенит»).
Фото Global Look Press
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Калининградцы дважды победили в гостях, петербуржцы ни разу не пропустили.

30 августа «Зенит» приедет в гости к «Балтике» в третьем туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок соперников по группе C пройдет на стадионе «Калининград» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Цыганок. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 19.15 мск.

Кубок России. Группа C
30 авг, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» 30 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей фаворитами. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.52 (28%), триумф сине-белых — за 3.77 (26%).

«Балтика» начала групповой этап Кубка России с двух выездных побед — над «Крыльями Советов» (3:2) и «Ахматом» (2:0). Верите, что на стадионе «Калининград» хозяева как минимум не проиграют? Опция 1Х идет за 1.80.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.96, на ТМ 2.5 — 1.85. Поединки команд в третьем туре РПЛ пробили «верх» по результативности: коллектив Сергея Игнашевича уступил «Крыльям» (1:2) в Самаре. Сине-бело-голубые на выходных разгромили «Урал» (4:0) дома.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.81, обратный рынок — за 2.00. На старте нынешнего розыгрыша турнира петербуржцы не пропустили ни разу.

В обеих встречах Кубка сине-белые забивали как минимум дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Балтики» больше одного гола оценили в 2.05.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или викторию парней Сергея Семака:

  • 1:1 — за 6.00;

  • 1:0 — за 7.40;

  • 2:1 и 0:0 — за 8.00;

  • 2:0 — за 8.50.

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«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 30 августа 2023 года

На стадионе «Калининград» встретятся лидеры квартета C. Причем для коллектива Сергея Игнашевича это будет первый домашний поединок в текущем розыгрыше турнира — две предыдущие победы добыли на выезде. Особенно эффектной получилась разборка с «Крыльями Советов» в первом туре. Сине-белые прежде никогда не выигрывали в Самаре, а в трех последних визитах и вовсе не поразили ворота соперника ни разу (0:2, 0:3 и 0:0). Казалось, нечто похожее будет и сейчас: хозяева повели уже на 10-й минуте и ушли в раздевалку при минимальном лидерстве. Но во втором тайме калининградцы устроили ярчайший камбэк и вонзили волжанам три гола всего за 18 минут. Ошарашенные такой дерзостью «Крылья» смогли только сократить отрыв на 89-й минуте, но на большее их уже не хватило.

После этого «Балтика» спокойно прихлопнула «Ахмат» — хватило двух мячей в каждом из таймов. Открыть счет помог автогол Андрея Семенова за минуту до свистка на перерыв, а на 62-й сине-белые забили сами — автором точного удара стал Дмитрий Барков. Правда, после выезда в Грозный калининградцы забыли об успехах: влетели в трех турах РПЛ подряд с общим результатом 1:5. Провальная серия стартовала в Москве с поражения от «Динамо» (0:2), через неделю Игнашевич и компания не совладали с «Уралом» дома (0:1). Второй за лето визит в Самару тоже обернулся неудачей: с 52-й минуты «Балтика» уступала в счете, сравняла на 88-й, но последнее слово все же осталось за «Крыльями», которые оформили решающий гол на первой компенсированной минуте.

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«Зенит» — единственный клуб, который в нынешнем Кубке России не пропустил еще ни разу. В первом туре группового этапа парни Сергея Семака одолели «Ахмат». Отличились бразильцы — Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80-я). В этой игре за сине-бело-голубых дебютировал Марио Фернандес, который предпочел Санкт-Петербург возвращению в ЦСКА. Впервые в основном составе «Зенита» защитник появился в следующей кубковой встрече — против «Крыльев Советов». На «Самара Арене» все решил мяч экс-нападающего волжан Ивана Сергеева на 50-й минуте. Именно с поединка против коллектива Игоря Осинькина началась самая длинная победная серия петербуржцев в сезоне из четырех матчей во всех турнирах.

Единственное в XXI веке столкновение «Зенита» и «Балтики» тоже состоялось в Кубке России: в сентябре 2012 года сине-бело-голубые приехали в Калининград в 1/16 финала. Уже на 13-й минуте петербуржцы повели благодаря меткому выстрелу Халка, а Бруну Алвеш удвоил счет на 71-й. Но хозяева были против сухой виктории фаворита: через три минуты после гола португальца за сине-белых отличился Максим Плопа. В оставшиеся 15 минут балтийцы отчаянно бились за то, чтобы сравнять, и имели как минимум пару отличных шансов для этого, но реализовать их не вышло.

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Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

В первых трех поединках РПЛ петербуржцы испытывали большие проблемы с созданием моментов: согласно продвинутой статистике действующие чемпионы России не наиграли даже на два забитых мяча и были худшей командой лиги по статистике ожидаемых голов с показателем 1.9 xG. Однако в трех последних турах «Зенит» расправился с «Факелом», «Спартаком» и «Уралом» с общим счетом 9:1.

«Балтика» на этом отрезке ни разу не сохранила ворота в неприкосновенности, а в двух встречах из трех пропустила дважды за 90 минут. Парни Сергея Игнашевича начали нынешний розыгрыш Кубка России с двух побед, но сдержать разыгравшуюся атаку сине-бело-голубых у калининградцев вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 гола за 2.06.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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