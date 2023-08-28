«Балтика» и «Зенит» выиграли оба матча на старте Кубка России. Чья серия прервется в среду?

Калининградцы дважды победили в гостях, петербуржцы ни разу не пропустили.

30 августа «Зенит» приедет в гости к «Балтике» в третьем туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок соперников по группе C пройдет на стадионе «Калининград» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Цыганок. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» 30 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей фаворитами. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.52 (28%), триумф сине-белых — за 3.77 (26%).

«Балтика» начала групповой этап Кубка России с двух выездных побед — над «Крыльями Советов» (3:2) и «Ахматом» (2:0). Верите, что на стадионе «Калининград» хозяева как минимум не проиграют? Опция 1Х идет за 1.80.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.96, на ТМ 2.5 — 1.85. Поединки команд в третьем туре РПЛ пробили «верх» по результативности: коллектив Сергея Игнашевича уступил «Крыльям» (1:2) в Самаре. Сине-бело-голубые на выходных разгромили «Урал» (4:0) дома.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.81, обратный рынок — за 2.00. На старте нынешнего розыгрыша турнира петербуржцы не пропустили ни разу.

В обеих встречах Кубка сине-белые забивали как минимум дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Балтики» больше одного гола оценили в 2.05.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или викторию парней Сергея Семака:

1:1 — за 6.00;

1:0 — за 7.40;

2:1 и 0:0 — за 8.00;

2:0 — за 8.50.

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«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 30 августа 2023 года

На стадионе «Калининград» встретятся лидеры квартета C. Причем для коллектива Сергея Игнашевича это будет первый домашний поединок в текущем розыгрыше турнира — две предыдущие победы добыли на выезде. Особенно эффектной получилась разборка с «Крыльями Советов» в первом туре. Сине-белые прежде никогда не выигрывали в Самаре, а в трех последних визитах и вовсе не поразили ворота соперника ни разу (0:2, 0:3 и 0:0). Казалось, нечто похожее будет и сейчас: хозяева повели уже на 10-й минуте и ушли в раздевалку при минимальном лидерстве. Но во втором тайме калининградцы устроили ярчайший камбэк и вонзили волжанам три гола всего за 18 минут. Ошарашенные такой дерзостью «Крылья» смогли только сократить отрыв на 89-й минуте, но на большее их уже не хватило.

После этого «Балтика» спокойно прихлопнула «Ахмат» — хватило двух мячей в каждом из таймов. Открыть счет помог автогол Андрея Семенова за минуту до свистка на перерыв, а на 62-й сине-белые забили сами — автором точного удара стал Дмитрий Барков. Правда, после выезда в Грозный калининградцы забыли об успехах: влетели в трех турах РПЛ подряд с общим результатом 1:5. Провальная серия стартовала в Москве с поражения от «Динамо» (0:2), через неделю Игнашевич и компания не совладали с «Уралом» дома (0:1). Второй за лето визит в Самару тоже обернулся неудачей: с 52-й минуты «Балтика» уступала в счете, сравняла на 88-й, но последнее слово все же осталось за «Крыльями», которые оформили решающий гол на первой компенсированной минуте.

«Зенит» — единственный клуб, который в нынешнем Кубке России не пропустил еще ни разу. В первом туре группового этапа парни Сергея Семака одолели «Ахмат». Отличились бразильцы — Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80-я). В этой игре за сине-бело-голубых дебютировал Марио Фернандес, который предпочел Санкт-Петербург возвращению в ЦСКА. Впервые в основном составе «Зенита» защитник появился в следующей кубковой встрече — против «Крыльев Советов». На «Самара Арене» все решил мяч экс-нападающего волжан Ивана Сергеева на 50-й минуте. Именно с поединка против коллектива Игоря Осинькина началась самая длинная победная серия петербуржцев в сезоне из четырех матчей во всех турнирах.

Единственное в XXI веке столкновение «Зенита» и «Балтики» тоже состоялось в Кубке России: в сентябре 2012 года сине-бело-голубые приехали в Калининград в 1/16 финала. Уже на 13-й минуте петербуржцы повели благодаря меткому выстрелу Халка, а Бруну Алвеш удвоил счет на 71-й. Но хозяева были против сухой виктории фаворита: через три минуты после гола португальца за сине-белых отличился Максим Плопа. В оставшиеся 15 минут балтийцы отчаянно бились за то, чтобы сравнять, и имели как минимум пару отличных шансов для этого, но реализовать их не вышло.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

В первых трех поединках РПЛ петербуржцы испытывали большие проблемы с созданием моментов: согласно продвинутой статистике действующие чемпионы России не наиграли даже на два забитых мяча и были худшей командой лиги по статистике ожидаемых голов с показателем 1.9 xG. Однако в трех последних турах «Зенит» расправился с «Факелом», «Спартаком» и «Уралом» с общим счетом 9:1.

«Балтика» на этом отрезке ни разу не сохранила ворота в неприкосновенности, а в двух встречах из трех пропустила дважды за 90 минут. Парни Сергея Игнашевича начали нынешний розыгрыш Кубка России с двух побед, но сдержать разыгравшуюся атаку сине-бело-голубых у калининградцев вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 гола за 2.06.

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