«Барса» ждет в гости аутсайдера ла лиги, чтобы прервать серию из трех игр без побед. Но «Альмерия» уйдет от разгрома

Каталонцы не выигрывали крупно уже три месяца.

20 декабря «Барселона» примет «Альмерию» в 18-м туре чемпионата Испании. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Альмерия» 20 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали действующих чемпионов Испании безоговорочными фаворитами: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.17, что составляет примерно 82% вероятности. Триумф «Альмерии» оценили в 15.00 (7%). Ничью — в 8.75 (11%).

Красно-белые пока ни разу не отбирали очки у «Барсы» в Каталонии. Считаете, что серия поражений гостей прервется? Опция Х2 доступна за 5.55.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше трех мячей идет за 1.42, ТМ 3 — за 2.90.

Рынок на обмен голами предложили за 1.86, обратный вариант дали за 1.95.

Эксперты считают, что счет откроет Роберт Левандовски. Взятие ворот в исполнении поляка можно взять за 3.30.

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«Барселона» — «Альмерия»: прогноз и анализ матча ла лиги 20 декабря 2023 года

Каталонцы впервые не выиграли в трех поединках подряд — худший отрезок в сезоне вместил себя поражения «Жироне» (2:4), «Антверпену» (2:3) и ничью с «Валенсией» (1:1). За последние полтора месяца у сине-гранатовых одинаковое количество побед и неудач — по четыре. Плюс два «мирных» результата. А ведь до конца октября «Барса» в принципе не проигрывала — серия составила 13 встреч и оборвалась в класико против «Реала» (1:2).

Одна из главных проблем — реализация моментов. Согласно Marca, по эффективности ударов среди команд из топ-5 лиг «блауграна» занимает 58-е место из 96. В нынешнем сезоне парни Хави забили 31 мяч после 275 ударов — выходит, на один гол им требовалось 8,87 удара. Это уровень середняка ла лиги «Хетафе» (9 ударов) и аутсайдера «Гранады» (8,65 удара). Причем идущие в зоне вылета андалусийцы в завершении атак даже эффективнее, чем действующие чемпионы Испании.

По реализации попаданий в створ дела не сильно лучше — на гол у «Барсы» уходило 3,45 удара, и это лишь 40-е место среди команд топ-5 лиг. Аналогичные показатели у того же «Хетафе» (3,48) и «Бетиса» (3,32). Не все в порядке и внутри клуба: каталонская пресса сыпет инсайдами о том, что президент Жоан Лапорта недоволен некоторыми методами Хави. А игроков удивляет то, сколько выходных дает им главный тренер на фоне неудачных результатов.

Последним испытанием сине-гранатовых в календарном году станет матч с «Альмерией» — и кажется, что на этом отрезке сезона лучшего соперника для Роберта Левандовски и компании просто не найти. В нынешнем чемпионате красно-белые не выиграли еще ни разу и осели на дне таблицы. А еще коллектив Гаиски Гаритано — худший в примере по пропущенным мячам: их набралось уже 39. В среднем андалусийцы получают 2.3 гола за тур.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Альмерия»

Красно-белые — безнадежные аутсайдеры. Но это не означает, что андалусийцам грозит разгром на Монжуике. Во-первых, за последний месяц парни Гаиски Гаритано ни разу не пропустили больше двух голов за 90 минут. Да и это произошло с «Альмерией» всего дважды — против «Хетафе» и «Атлетико» (оба раза по 1:2). Каталонцы же испытывают большие проблемы с реализацией моментов, а с крупным счетом не выигрывали уже три месяца. Кстати, прошлогодняя домашняя победа «Барсы» над «Альмерией» получилась как раз «низовой» (2:0).

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 мяча за 2.08.

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