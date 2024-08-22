«Барселона» шокировала уходом Гюндогана. Но это не помешает против «Атлетика»

К тому же в неплохой форме Левандовски.

«Барселона» во втором туре чемпионата Испании примет «Атлетик». Игра пройдет 24 августа на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, начало запланировано на 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Атлетик» 24 августа 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение сине-гранатовым: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.62, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш басков доступен с котировкой 5.10 (18%), ничья идет за чуть меньшие 4.15 (23%).

В двух последних встречах с каталонцами «Атлетик» избежал поражения. Вероятность того, что «львы» не уступят и в предстоящем поединке, оценена в 2.30.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают превосходство «Барселоны»:

• 1:1 — за 8.00;

• 1:0 и 2:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.80, альтернативный вариант дан за 2.00.

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«Барселона» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча ла лиги 24 августа 2024 года

Хозяева стартовали в ла лиге с трудовой победы над «Валенсией»: превратили 0:1 в 2:1, хотя могли проигрывать 0:2, если бы не вынос защитника из пустых ворот. Дублем в том матче отметился нападающий Роберт Левандовски, которого много критиковали в прошлом сезоне. Поляк стал самым возрастным форвардом в истории «Барселоны» — 21 августа ему исполнилось 36 лет. Голевую на него отдал самый юный футболист в истории клуба Ламин Ямаль.

Перед «Атлетиком» сине-гранатовые влипли в неприятную ситуацию. Клуб выжал из состава Илкая Гюндогана — одного из лучших игроков каталонцев в прошлом сезоне. Немца слили в «Манчестер Сити», чтобы заявить купленного этим летом Дани Ольмо. За переход Гюндогана каталонцы не получили ничего. При этом издание COPE сообщило, что одного ухода Илкая недостаточно — для регистрации Ольмо нужно расстаться еще с одним футболистом либо подписать контракт с Nike.

Также каталонцы пытаются расстаться с пришедшим зимой Витором Роке — 19-летнего бразильца сплавляли в Саудовскую Аравию, куда он отказался ехать. Теперь, по информации Marca, нападающий близок к арендному соглашению с «Бетисом»: клубы обсуждают условия, а срок аренды может составить два года.

«Атлетик» не отпустил в «Барселону» одного из лидеров — Нико Уильямса. Впрочем, это не помогло команде удачно стартовать в чемпионате Испании — в первом туре «львы» не справились с «Хетафе» (1:1). Проблемы могут возникнуть и против сине-гранатовых: в команде сразу шесть травмированных, в том числе два вратаря.

Травмы и дисквалификации перед матчем ла лиги «Барселона» — «Атлетик»

Каталонцы тоже испытывают сложности из-за травм: недоступны Рональд Араухо, Френки де Йонг, Гави и Ансу Фати.

У гостей не будет вратарей Унаи Симона и Хулена Агирресабалы, а также полевых Оскара де Маркоса, Иньиго Руиса де Галарреты, Альваро Джало и Нико Серрано.

«Барселона» — «Атлетик»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались трижды: обменялись победами и сыграли вничью. Всего они пересекались 242 раза: «Барселона» была успешнее в 121 матче, «Атлетик» — в 81.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Атлетик»

Каталонцы даже не в лучшем состоянии забили два мяча в ворота «Валенсии». Такой же показатель они могут повторить и против басков. Тем более в шести из предыдущих 10 встреч с «Атлетиком» сине-гранатовые забивали минимум дважды. У «львов» же проблемы с вратарем: травмированы первый и второй номер, а в первом туре сыграл 20-летний Алекс Падилья, для которого этот матч стал дебютным не только в ла лиге, но и за основу клуба.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.65.

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