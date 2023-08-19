«Барселона» пока не готова феерить в атаке. Но «Кадис» это не спасет

Каталонцы начали сезон с безголевой ничьей против «Хетафе».

20 августа «Барселона» примет «Кадис» во втором туре чемпионата Испании. С июня «Камп Ноу» закрыт на реконструкцию, поэтому первая домашняя встреча сине-гранатовых в новом сезоне состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Арбитр Алехандро Муньис даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Кадис» 20 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали действующих чемпионов Испании безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Хави можно с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 38% вероятности результата. Триумф гостей оценили в 14.00 (35%). «Мирный» исход — за 6.95 (27%).

В позапрошлом сезоне «Кадис» обыграл сине-гранатовых на «Камп Ноу» (1:0), а за год до этого увез из Каталонии ничью (1:1). Опция Х2 доступна за 4.61.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.56, обратный вариант — за 2.43.

В трех последних очных поединках отличалась лишь одна из команд. Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.25, «обе забьют — нет» дали за 1.65.

«Барса» — лучший клуб минувшего розыгрыша ла лиги по пропущенным мячам (20). На то, что «желтая подлодка» не пробьет Марка-Андре Тер Стегена, предложили котировку 1.74.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу каталонцев. Финиш встречи с таким счетом можно взять за 5.91.

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«Барселона» — «Кадис»: прогноз и анализ матча ла лиги 20 августа 2023 года

По итогам первого тура фанатов сине-гранатовых наверняка посетило мощнейшее дежавю: второй сезон подряд каталонцы начали с нулевой ничьей. Кампанию-2022/23 парни Хави открыли безголевой разборкой с «Райо Вальекано» на «Камп Ноу». Теперь же «Барса» приехала в гости к «Хетафе» в статусе чемпиона Испании, но результат оказался тем же. За 90 минут Роберт Левандовски и компания попали в створ команды из пригорода Мадрида лишь четыре раза. Об остроте этих моментов не стоит и говорить — по статистике ожидаемых голов (xG) «блауграна» наиграла максимум на один забитый мяч (1.49). И это против клуба, который в минувшем розыгрыше боролся за выживание — от вылета в сегунду темно-синих отделили всего два балла.

Хотя в «Барселоне» связали неудачный исход с отвратительным судейством и грязным стилем футбола в исполнении «Хетафе» — незадолго до финального свистка Сесар Сото Градо не назначил пенальти в ворота хозяев, а из-за бесконечных фолов и затяжек суммарно к основному времени было добавлено 19 минут.

На «Колисеум Альфонсо Перес» каталонцы потеряли не только очки — красные карточки схватили Рафинья и Хави. Бразилец заработал прямое удаление за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу, тренера сине-гранатовых выгнали за споры с арбитрами. Дисквалификация обоих продлится два матча — помимо встречи с «Кадисом» Рафинья и Хави пропустят выезд к «Вильярреалу» в третьем туре.

За три дня до разборки с андалусийцами чемпионы Испании лишились еще и важнейшего игрока обороны — Рональд Араухо получил повреждение бицепса бедра. К счастью, серьезной травмы удалось избежать — уругваец пропустит всего несколько недель.

Коллектив Серхио Гонсалеса стартовал в ла лиге с минимальной домашней победы над «Алавесом» (1:0). Все решил быстрый гол Феде Сан-Эметерио — полузащитник отличился уже на седьмой минуте. «Желтая подлодка» заканчивала поединок в меньшинстве — вышедший на замену защитник Гонсало Эскаланте получил прямую красную на 88-й минуте. Для андалусийцев его потеря может станет ощутимой: аргентинец перешел в «Кадис» в январе нынешнего года из «Кремонезе», с ходу занял место в основе и в оставшихся 14 турах отметился четырьмя мячами и одним ассистом.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Кадис»

Для «блауграны» столкновения с «желтой подлодкой» складываются непросто: лишь две победы в трех предыдущих сезонах, обе — в минувшей кампании (4:0 и 2:0). Андалусийцы также выигрывали дважды (1:0 и 2:1), еще два поединка закончились вничью (1:1 и 0:0). Тенденция на «низовые» встречи рискует продолжиться: каталонцы не смогут рассчитывать на Рафинью, что сильно скажется на игре в нападении. Отсутствие Рональда Араухо ставит «Барсу» перед необходимостью дополнительной концентрации на обороне — уругваец выполнял слишком большой объем работы и освобождал от мыслей о защите больше заточенных на атаку партнеров. Плюс на скамейке не будет Хави. У действующих чемпионов Испании достаточно класса, чтобы добыть три очка даже в таких сложных обстоятельствах. Но первая виктория в новом розыгрыше вряд ли получится эффектной.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТМ 3.5 за 1.92.

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