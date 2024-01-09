Сине-гранатовые не могут обыграть соперников с разницей более одного мяча в 20 поединках подряд.

11 января «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Осасуны». Команды сойдутся в Эр-Рияде на арене «Мрсул Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru с 21.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года

Букмекеры считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — примерно 70%. Дележ очков доступен за 5.20 (18%), выигрыш номинальных гостей — за 7.60 (12%).

Команды забили друг другу в трех из пяти прошлых столкновений. На обмен голами можно поставить за 1.82, обратный рынок предложен за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Победа каталонцев с форой (-1.5) оценена в 2.03.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «Барселоны» за 7.50.

«Барселона» — «Осасуна»: прогноз и анализ полуфинала Суперкубка Испании 11 января 2024 года

Результаты каталонцев в ла лиге не впечатляют: за последние шесть матчей всего три победы. Парни Хави идут на третьем месте в таблице, отставая от лидеров из «Реала» и «Жироны» на семь баллов. В Лиге чемпионов «Барса» выступила лучше: добыла четыре триумфа в шести турах и вышла в плей-офф с первого места группы с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».

В Кубке Испании сине-гранатовые не без труда обыграли «Барбастро» из третьего дивизиона (3:2).После этого матча блауграна установила странный рекорд: не победила с разницей больше чем в один мяч в 20-м поединке подряд. Кроме того, команда Хави крайне редко уходит с поля без пропущенных голов: за последние 15 игр такое было всего три раза.

Такие показатели вызывают недовольство главного тренера. Например, в перерыве недавней встречи с «Альмерией» даже лучший бомбардир команды Роберт Левандовски (восемь мячей и четыре ассиста) нарвался на персональный разнос от Хави.

Но главная проблема тренера «Барсы» — травмы. Сейчас ему недоступны аж семь игроков основы: Гави, Педри, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Алехандро Бальде.

«Барселона» была сильнее в семи из десяти прошлых матчей с «Осасуной», красные — только в одном. При этом блауграна не уступила памплонцам уже в семи очных встречах.

Команда Хагоба Аррасате проводит неудачный сезон. Прошлый розыгрыш ла лиги она завершила в семерке, а в этом с трудом держится на 12-м месте. В октябре — ноябре «Осасуну» преследовала безвыигрышная серия из шести поединков (по три ничьих и поражения). Но с 15 декабря ситуация выровнялась: в четырех играх красные выбили три победы, включая триумф в кубковом матче против «Кастельона» (1:0). Не самыми большими успехами «Осасуна» во многом обязана Анте Будимиру. Хорват забил девять из 22 мячей команды и оформил два ассиста.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Осасуна»

Блауграна — явный фаворит полуфинала. Об этом говорит уровень команд и история противостояния с «Осасуной» — у каталонцев семь побед из 10 возможных. Кроме того, Суперкубок Испании — коронный трофей для «Барсы»: его она брала рекордные 14 раз.

Но эпидемия травм каталонцев и слабая игра в обороне (лишь три поединка без пропущенных за 15 матчей) показывают, что «Осасуна» вряд ли уйдет не забив. К тому же восемь из 10 недавних очных встреч команд оказались верховыми.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.82.