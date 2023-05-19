Интрига от чемпионской «Барсы»: Левандовски и Хави обновят 30-летний рекорд, если не пропустят от «Сосьедада»

Парни из Сан-Себастьяна не побеждали каталонцев семь лет.

20 мая «Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 35-м туре ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Камп Ноу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko Спорт.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «блауграна» не испытает проблем. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность такого исхода — примерно 52%. «Мирный» результат доступен за 3.77 (26%), успех гостей — за 4.27 (22%).

«Барселона» оказалась сильнее в восьми очных встречах подряд. Верите, что на этот раз бело-голубые не уступят? На ничью или триумф «Сосьедада» можно сыграть за 1.99.

В последних пяти турах каталонцы оформили 2.2 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Команды не обменялись точными выстрелами лишь в трех из 11 прошлых очных поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 2.00.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 6.75.

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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча 35-го тура ла лиги 20 мая 2023 года

В прошлом туре парни Хави Эрнандеса обыграли «Эспаньол» (4:2) и выиграли чемпионат Испании за четыре встречи до финиша. В золотом матче лучший бомбардир «Барсы» Роберт Левандовски (21) оформил дубль. Это первый титул каталонцев за четыре года и второй трофей в нынешнем — в январе «блауграна» завоевала Суперкубок страны, обыграв в финале «Реал» (3:1).

Каталонцы завершают сезон с сумасшедшей статистикой. В этом розыгрыше ла лиги команда Хави пропустила меньше всех — 13 голов, и только два — на «Камп Ноу». На своем поле каталонский клуб не уступил на протяжении 17 туров чемпионата, в которых одержал 14 побед и трижды сыграл вничью. А еще у сине-гранатовых 25 поединков без пропущенных мячей. По итогам кампании Левандовски и партнеры, скорее всего, обновят рекорд «Депортиво» сезона-1993/94: 18 пропущенных и 26 сухарей.

В этом розыгрыше «Барселона» дважды встречалась с «Сосьедадом» — взяла верх и в первом круге ла лиги (4:1), и в Кубке Испании в январе (1:0). В целом у бело-голубых печальная серия с сине-гранатовыми: «Барса» была сильнее восемь раз подряд, а не проиграла — во всех 17 столкновениях за семь лет.

Но коллектив из Сан-Себастьяна тоже не так прост. Баски уверенно идут на лигочемпионской четвертой строчке, оторвавшись на пять очков от «Вильярреала». А еще «Сосьедад» в этом сезоне пропустил всего 31 гол. Лучше оборона только у «Барселоны» (13) и «Атлетико» (27).

Парни Иманоля Альгуасиля не уступили в пяти встречах подряд, выиграв три из них. В прошлом матче бело-голубые сыграли вничью при родных фанатах с «Жироной» (2:2), а перед этим грохнули «Реал» (2:0). С выездами дела похуже: в последний визит они одолели «Осасуну» (2:0), но до этого не победили в гостях пять раз подряд.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

У Хави и компании нет турнирной мотивации, но есть два второстепенных квеста. Во-первых, отметить чемпионство с родными фанатами — победа нужна, как торт на день рождения. Во-вторых, обновить рекорд «Депортиво» — пост-кризисной «Барсе» нужны любые достижения.

«Реал» из Сан-Себастьяна чувствует себя относительно безопасно благодаря отрыву в пять баллов, но и разбазаривать его с немотивированной «Барсой» не хочет. К тому же парни Альгуасиля не боятся авторитетов, что они доказали недавней викторией над мадридским «Реалом» (2:0).

Но в пользу каталонцев все же говорят история встреч с «Сосьедадом» и великолепная игра дома на протяжении всего сезона.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.87.

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