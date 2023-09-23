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Сегодня, 09:15

Левандовски и Феликс вычислили новую жертву. Полыхающая «Барса» разорвет «Сельту»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Сельта» 23 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Роберт Левандовски, «Барселона».
Фото Global Look Press
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Каталонцы выиграли два последних матча с общим счетом 10:0.

23 сентября «Барселона» в шестом туре ла лиги примет одного из аутсайдеров испанского чемпионата — «Сельту». Команды сойдутся Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, арбитр Марио Мелеро Лопес даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
23 сент, 19:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Сельта

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Сельта» 23 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают каталонцев огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.30, что примерно 75% вероятности. Выигрыш «кельтов» предложен с котировкой 10.0 (10%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 6.14 (15%).

В прошлый раз команды встречались в последнем туре прошлого сезона — «Сельта» одолела уже лишенного мотивации соперника (2:1). За последние 10 очных матчей клуб из Виго не уступил сине-гранатовым как минимум в половине случаев. Непоражение гостей в предстоящей игре можно взять за 3.77.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 2:0 в пользу «Барсы» — за 6.75;

• 0:0 — за 7.01;

• 1:0 и 3:0 — за 8.25.

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Тотал больше 2.5 гола идет за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.41. В последних 10 столкновениях оппоненты семь раз пробили «верх» по забитым мячам.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.95, обратный вариант оценен в 1.87.

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«Барселона» — «Сельта»: прогноз и анализ матча ла лиги 23 сентября 2023 года

В пяти стартовых поединках примеры каталонцы еще ни разу не проиграли, а потеряли очки только в первом туре — скатали нулевую ничью с «Хетафе». К предстоящей встрече сине-гранатовые подошли после двух побед подряд с одинаковым счетом (5:0): в чемпионате разгромили «Бетис», в Лиге чемпионов — «Антверпен».

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«Барселона» — самая забивная команда ла лиги. За пять туров каталонцы отличились 13 раз, в среднем — 2.6 за 90 минут. В отличной форме находится Роберт Левандовски: в шести играх во всех соревнованиях поляк настрелял уже 4+4 по системе «гол+пас». Также в построения Хави отлично влился новичок Жоау Феликс — португалец принял участие только в трех матчах, но уже набрал четыре (3+1) результативных балла.

Считаете, что «блауграна» разорвет очередного соперника? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно взять за 1.98, ИТМ2 (2.5) — за 1.71.

«Сельта» начала сезон не лучшим образом: в пяти турах потерпела три поражения, а обыграла только худшую команду чемпионата «Альмерию» (3:2). Вероятно, галисийцы, как и в прошлом сезоне, будет бороться за выживание. Тогда от зоны вылета небесных отделили всего три очка.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Сельта»

Каталонцы находятся в потрясающей форме: два последних поединка во всех турнирах выиграли с общим счетом (10:0), в чемпионате идут на четырехматчевой победной серии, забивая больше всех в лиге (2.6 гола в среднем за 90 минут). «Сельта» выглядит явным аутсайдером: команда уступила в трех из пяти игр в ла лиге и пропустила в каждой из них. Вряд ли у «кельтов» найдутся аргументы против находящихся в огненной форме Левандовски и Феликса.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 2.37.

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