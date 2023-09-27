«Барса» потеряла очки во второй раз в сезоне. Каталонцы страдают от травм, и это шанс для «Севильи»

В последний раз нервионцы обыграли «блауграну» на выезде больше 13 лет назад.

29 сентября «Барселона» и «Севилья» откроют программу восьмого тура чемпионата Испании. Встреча каталонцев и андалусийцев состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Севилья» 29 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали действующих чемпионов Испании безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Хави можно с коэффициентом 1.36, что составляет примерно 69% вероятности результата. Триумф гостей оценили в 8.00 (13%). «Мирный» исход — за 5.60 (18%).

В последний раз «Севилья» набрала очки в Каталонии в октябре 2020 года — добилась ничьей на «Камп Ноу» (1:1). Опция Х2 доступна за 3.29.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.49, обратный вариант — за 2.57.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.78, «обе забьют — нет» дали за 2.08.

Андалусийцы не могут поразить ворота «Барсы» три матча подряд. На новый «сухарь» Марка-Андре Тер Штегена предложили котировку 2.25.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу каталонцев. Финиш встречи с таким счетом можно взять за 6.60.

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«Барселона» — «Севилья»: прогноз и анализ матча ла лиги 29 сентября 2023 года

Каталонцы подходили к встрече с «Мальоркой» в статусе лидера чемпионата и на серии из шести побед во всех соревнованиях с общим счетом 21:6. Нулевую ничью с «Хетафе» в стартовом поединке примеры списали на досадную осечку и забыли, словно ночной кошмар. Как и хейт в адрес Роберта Левандовского: форвард промолчал в двух первых турах ла лиги, после чего в его адрес посыпались упреки разной степени конструктивности. Как оказалось — преждевременные: поляк забил в каждой из пяти следующих игр, а «Сельту» так и вовсе огорчил дважды.

Великолепно влились в состав два португальских Жоау — Феликс и Канселу. Арендованный у «Атлетико» нападающий отличился в первом же матче в основе, а через три дня отпраздновал дебют в сине-гранатовой футболке в Лиге чемпионов дублем в ворота «Антверпена». Также у Феликса два ассиста. Взятый на сезон у «Манчестер Сити» латераль поучаствовал в разгроме «Бетиса» голом, а в том самом камбэке с «Сельтой» оформил 1+1: результативный пас 85-й минуте помог сравнять, а меткий выстрел на 89-й принес «Барсе» победу.

Главная головная боль Хави — травмы. Френки де Йонг выбыл как минимум шесть недель, Педри получил разрыв квадрицепса бедра еще 24 августа и будет недоступен до конца октября. Теперь у каталонцев осталось три здоровых полузащитника — Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган и Гави. Да, при необходимости в роли хавбеков могут выступить универсал Серджи Роберто, молодой Фермин Лопес и даже Жоау Канселу, но они не обладают качествами вылетевших из-за повреждений лидеров.

Возможно, именно глубины состава не хватило против «Мальорки»: из-за глупых ошибок «блауграна» дважды уступала в счете и тратила огромные усилия для того, чтобы отыграться. Ресурсов для того, чтобы оформить вторую волевую викторию за три дня, оказалось недостаточно. В итоге «Барса» впервые за 13 лет потеряла очки в матче с островитянами — 3 октября 2010 года на «Камп Ноу» разошлись «миром» (1:1). После чего каталонцы победили 11 раз подряд с разницей 35:5.

«Севилья» начала ла лигу с трех поражений — от «Валенсии» (1:2), «Алавеса» (3:4) и «Жироны» (1:2). Между этим парни Хосе Луиса Мендилибара упустили шанс завоевать Суперкубок УЕФА — обменялись голами с «Манчестер Сити» в основное время (1:1), но пенальти били хуже (4:5). После подписания Серхио Рамоса череда неудач прекратилась: одолели «Лас-Пальмас» (1:0), в Лиге чемпионов стартовали с ничьей против «Ланса» (1:1), не забили «Осасуне» (0:0), но оторвались на «Альмерии» (5:1). Правда, в двух последних турах защитник на поле не вышел: на встречу с памплонцами не попал даже в заявку, а за разгромом красно-белых наблюдал со скамейки запасных.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Севилья»

Андалусийцы более 13 лет не обыгрывали «блауграну» на ее поле — 6 января 2010 года сделали это в 1/8 финала Кубка Испании (2:1). Дату последней победы на «Камп Ноу» в рамках ла лиги называть еще страшнее — 16 декабря 2002-го (3:0), Серхио Рамос еще не дебютировал в красно-белой футболке и даже не играл за дубль «Севильи». Два недавних визита в Каталонию и вовсе закончились сухими поражениями (0:1 и 0:3).

Но на этот раз гости, кажется, могут рассчитывать как минимум на голы в ворота Марка-Андре Тер Штегена: нервионцы очень раскованны в атаке (11 мячей за шесть туров), а «Барса» много пропускает — уже восемь пробоин за семь встреч, в прошлом сезоне столько получили за 25 матчей. Обе команды довольно часто пробивали верх по результативности: сине-гранатовые — в пяти поединках примеры из семи, севильцы — в четырех из шести. Стоит ждать продолжения.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.08.

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