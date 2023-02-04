У команды Хави четыре подряд победы в чемпионате.

5 февраля лидер чемпионата Испании «Барселона» примет дома «Севилью». Игра 20-го тура пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Севилья» 5 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» серьезным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — 75%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Севильи» — за 9.50 (7%).

Если считаете, что гости выдержат натиск лидера ла лиги и наберут как минимум одно очко, возьмите вариант Х2 за 3.50.

Также можете подстраховать «Севилью» с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.91, Ф2(+2.5) — за 1.33.

Эксперты считают, что команды покажут результативный футбол, поэтому на ТБ 2.5 котировка — 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.

Условие «обе забьют» доступно за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Пенальти можно взять за 2.75, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Барселоны» — за 5.90;

1:0 — за 6.60;

3:0 — за 7.80.

«Барселона» — «Севилья»: прогноз и анализ матча 20-го тура ла лиги 5 февраля 2023 года

«Барселона» продолжает удерживать пятиочковый отрыв от «Реала». В последнем туре чемпионата каталонцы добились еще одной непростой победы — на этот раз над «Бетисом» (2:1). Первый тайм команды завершили вничью, а во втором сине-гранатовые усилиями Рафиньи и Левандовски все же дожали соперника. Это уже четвертый подряд успех команды Хави с минимальным перевесом — ранее она по 1:0 переиграла «Жирону» и «Хетафе» в ла лиге, а также «Реал Сосьедад» в Кубке Испании.

В матче против «Бетиса» «Барса» пропустила всего седьмой гол в 19 турах ла лиги — в среднем в ворота каталонцев влетает всего 0.36 мяча за 90 минут. При этом у них вторая по мощи атака турнира — больше забил только «Реал» (39 против 40). На то, что сине-гранатовые оформят хотя бы два гола в ворота «Севильи», котировка — всего 1.45. На ИТБ1 (2.5) — 2.40.

Команда Хорхе Сампаоли сильно затормозила в начале сезона и сейчас идет только 13-й. При этом в последние недели севильцы бойко набирают очки — «всухую» победили «Эльче» (3:0) и «Алавес» (1:0). Правда, результативность красно-белых все же прихрамывает: они забили всего 21 мяч в 19 матчах (1.10 гола за 90 минут). При этом пропускают гости довольно много — мяч влетел в сетку их ворот 26 раз (1.36). Например, за весь прошлый сезон в пассиве у «Севильи» накопилось лишь 30 голов.

У лучших бомбардиров нервионцев — Оливера Торреса и Эрика Ламелы — только по три забитых мяча. Суммарно это почти в три раза меньше, чем у одного Роберта Левандовски, который забил «Бетису» свой 14-й гол в сезоне.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Севилья»

«Севилья» по-прежнему ищет себя и не может проводить по несколько сильных матчей подряд. В отличие от «Барселоны», которая поставила на стабильность — играет не слишком ярко, но неделя за неделей кладет в копилку по три очка.

Для каталонцев предстоящий матч будет домашним, а в игру после дисквалификации очень вовремя вернулся Роберт Левандовски — как раз в тот момент, когда из-за повреждения выбыл Дембеле. Поляк в компании с Рафиньей, Педри и Гави не оставит сопернику шансов даже на ничью — недаром сине-гранатовые выиграли у «Севильи» девять из десяти последних матчей на «Камп Ноу».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 2.00.