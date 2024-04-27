«Летучие мыши» борются за еврокубки, а каталонцам уже ничего не надо.

«Барселона» после поражения в класико сойдется в чемпионате с «Валенсией». Игра 33-го тура пройдет 29 апреля на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Валенсия» 29 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают каталонцев серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.33, вероятность — примерно 74%. Триумф «летучих мышей» доступен с котировкой 8.80 (10%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 5.80 (16%).

Игра команд в первом круге завершилась вничью (1:1). Вероятность того, что «Валенсия» не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 3.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата противостояния отражают серьезное превосходство сине-гранатовых:

• 2:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.60;

• 3:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.95, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84.

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«Барселона» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча ла лиги 29 апреля 2024 года

Каталонцы в прошлом туре потерпели болезненное поражение в класико (2:3), а до этого влетели «ПСЖ» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (1:4). Но в целом по сезону они выглядят сносно: идут вторыми в чемпионате и до поединка с «Реалом» оформили 10 игр подряд без поражений. Перед встречей с «Валенсией» главный тренер каталонцев Хави даже объявил о том, что все-таки останется в команде, — ранее он заявил об уходе по завершении текущей кампании.

До «Реала» сине-гранатовые действовали в обороне относительно надежно, хотя в этом сезоне это явное уязвимое место команды. «Барселона» выдала шесть сухих матчей подряд, при этом в среднем в ла лиге пропускает больше мяча за 90 минут (37 голов в 32 турах). Слабость защитной линии каталонцев иллюстрирует и то, что чуть ли не ключевым в ней стал 17-летний стоппер Пау Кубраси, который дебютировал за основу клуба только под конец января.

«Валенсия» борется за попадание в еврокубки, но пока уступает конкурентам: идет восьмой с отставанием в один балл от седьмой строчки и в три — от шестой. В прошлом туре команда тоже проиграла — в битве за седьмое место «Бетису» (1:2). У «летучих мышей» серьезные проблемы с голами: в среднем за игру выжимают всего 1,09 мяча. При этом они неплохо выглядят в защите — меньше них (34) пропустили только «Реал» и «Атлетик».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Валенсия»

У каталонцев уже давно недоступны левый защитник Алекс Бальде и полузащитник Гави. В класико травму получил еще и Френки де Йонг — голландец вылетел до конца сезона из-за повреждения связок лодыжки.

У «Валенсии» травмированы два футболиста: центральный защитник Муктар Диакаби получил уже третье серьезное повреждение в сезоне, а форвард Роман Яремчук в начале апреля выбыл из-за проблем с подколенным сухожилием, но буквально за день до игры с «Барсой» приступил к тренировкам. Конечно, на поле он вряд ли появится.

«Барселона» — «Валенсия»: статистика личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью (1:1), но за всю историю противостояния на стороне «Барсы» серьезное преимущество — 111 выигрышей в 228 матчах во всех турнирах. До декабрьского поединка каталонцы шли на серии из пяти побед против «летучих мышей».

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Валенсия»

Каталонцы в последнее время испытывают проблемы в атаке: лишь в двух из шести предыдущих туров забили больше одного мяча, а лучший бомбардир команды Роберт Левандовски (20 голов во всех турнирах) в прошлых семи турах огорчил соперников лишь однажды. К тому же «Барселоне» будет противостоять одна из лучших оборон в ла лиге — «летучие мыши» пропускают в среднем 1,06 раза за 90 минут, а в пяти из последних девяти туров отыграли на ноль. Также команды в трех очных встречах подряд оформляли максимум два результативных действия на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.79.

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