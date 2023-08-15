В первой встрече «осы» ужалили БАТЭ пять раз. Сколько голов оформит «Шериф» в ответке?

В трех играх отбора ЛЧ и ЛЕ борисовчане пропустили 16 мячей.

17 августа Белорусский БАТЭ проведет ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы с молдавским «Шерифом». Матч пройдет на Муниципальном стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится. Поединок обслужит бригада венгерского рефери Тамаша Богнара. В первой встрече команда из Тирасполя дома разгромила борисовчан (5:1).

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы БАТЭ — «Шериф» 17 августа 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами номинальных гостей. Победу желто-черных можно взять с коэффициентом 1.84, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.85 (26%), успех БАТЭ — за 4.21 (24%).

Верите, что после разгрома в Тирасполе (1:5) борисовчане преподнесут сюрприз и как минимум не уступят? Опция 1X ждет вас за 2.01.

Аналитики не сомневаются в проходе «Шерифа» в следующий раунд и даже не принимают ставки на это событие. На участие желто-синих в этапе плей-офф предложили фантастическую котировку 19.75.

В трех последних играх квалификации еврокубков белорусский клуб пропустил 16 мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

Обмен результативными ударами представлен за 1.77, обратный рынок — за 2.04.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом идет за 6.60.

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БАТЭ — «Шериф»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 17 августа 2023 года

Борисовчане и тираспольцы пересеклись в младшем еврокубке после провала во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Желто-синие не вывезли перестрелку с «Арисом» — бывший клуб Александра Кокорина дважды отлупил БАТЭ, закинув 11 мячей (6:2 и 5:3). «Шериф» открыл противостояние с «Маккаби» домашней победой с минимальным счетом (1:0). В Хайфе «осы» тоже отличились первыми — в середине первого тайма с пенальти. Но на 33-й минуте хозяева сравняли, а за пять минут до финального свистка вколотили второй и перевели встречу в дополнительное время. Там чемпион Израиля забил еще дважды и снял желто-черных с пробега.

Первая разборка «Шерифа» и БАТЭ прошла под полным контролем хозяев: тираспольцы превзошли команду Кирилла Альшевского по ударам (21 — 8) и попаданиям в створ (7 — 1). Уже к 32-й минуте парни Роберто Бордина вели 2:0, а на 47-й сделали счет крупным. Через три минуты желто-синие сократили отставание, но уйти от разгрома все равно не вышло: вышедший на замену Момо Янсане оформил дубль уже в компенсированное время — на третьей и восьмой минутах.

Избиение БАТЭ втиснулось между двумя сухими викториями желто-черных в чемпионате Молдавии: за четыре дня до «Шериф» на выезде одолел «Петрокуб» (1:0), а трое суток после дома прихлопнул «Спартаний» (2:0). Борисовчане на время квалификации еврокубков отдыхают от игр на внутренней арене: перенесены сразу три поединка желто-синих в высшей лиге и один — в Кубке Белоруссии.

Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Шериф»

В трех последних играх квалификации еврокубков белорусский клуб пропустил 16 мячей. Да, борисовчане отличились во всех этих встречах (шесть раз), но количество допущенных моментов у собственных ворот все равно поражает. «Арис» нанес по воротам желто-синих 34 удара — 18 в первом поединке и 16 во втором. У «Шерифа» же набрался и вовсе 21 выстрел — в Тирасполе это конвертировалось в пять голов. Если БАТЭ продолжит обороняться столь же усердно, очередного разгрома не избежать.

Рекомендуемая ставка: «Шериф» забьет больше двух мячей за 2.73.

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