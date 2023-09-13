Киллер из «Баварии» Кейн и новая звезда «Байера» Бонифасе заряжают пушки на бой лидеров бундеслиги

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Байер» 15 сентября 2023 года

Только мюнхенцы и «аптекари» выиграли все матчи на старте сезона.

15 сентября «Бавария» проведет непростой матч в бундеслиге против лидера таблицы «Байера». Обе команды набрали по девять очков, но леверкузенцы идут выше по дополнительным показателям. Игра четвертого тура состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 21.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Байер» 15 сентября 2023 года

Букмекерская контора Olimpbet назвала явными фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.61, что соответствует 60% вероятности. Ничья оценена в 4.87 (20%), успех «аптекарей» — в 4.78 (20%).

Только в двух из 14 прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.41, обратный рынок идет за 2.94.

Клубы выдали результативный старт. В первых трех турах «Бавария» забила девять раз и пропустила два. «Байер» оформил 11 мячей соперникам и трижды вынул его из своей сетки. Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.81, ТМ 3.5 — в 2.05.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Харри Кейна. На точный выстрел англичанина предложено поставить за 1.77.

Самый вероятный итог поединка — 2:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 8.50.

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«Бавария» — «Байер»: прогноз и анализ матча 4-го тура бундеслиги 15 сентября 2023 года

«Бавария» не слишком успешно провела прошлый сезон. Из Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля вылетела в четвертьфинале, уступив будущему победителю «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4. Кубок Германии красные покинули на той же стадии, проиграв «Фрайбургу» (1:2). Единственный трофей — серебряная салатница бундеслиги. Но и ее подарила дортмундская «Боруссия», растеряв отрыв в таблице в последний момент.

Летом мюнхенский клуб устроил чистку. «Альянц Арену» покинули Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Садио Мане, Ян Зоммер и Райан Гравенберх. Облегченный состав укрепили Харри Кейн, Ким Мин Джэ, Конрад Лаймер и Рафаэл Геррейру. Но в первом же матче сезона «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» (0:3), и зрители вспомнили о проклятье Кейна. Впрочем, после этого дела пошли гораздо лучше. Красные победили трижды, разбив «Вердер», «Аугсбург» и гладбахскую «Боруссию» с общим счетом 9:2. При этом треть голов оформил как раз Харри Кейн.

Благодаря бодрому старту прошлогодние чемпионы уже вырвались в лидеры таблицы — они идут на втором месте, уступая «Байеру» лишь по разнице мячей. Это единственные клубы в нынешнем розыгрыше бундеслиги, которые набрали девять очков из девяти возможных.

Леверкузенцы выдали неудачный финиш в минувшем сезоне. «Аптекари» не выиграли ни разу в семи последних матчах во всех турнирах, заняли шестое место в бундеслиге и вылетели из Лиги Европы в полуфинале. Команда Хаби Алонсо капитулировала перед «Ромой» (0:1).

Летом «Байер» попрощался с Муссой Диаби, Митчелом Баккером и Керемом Демирбаем. Состав усилили Гранит Джака, Алехандро Гримальдо, Нейтан Телла и Виктор Бонифасе.

Парни Алонсо успешно вышли из отпуска, разгромив в первом раунде Кубка Германии «Тойтония Оттенсен» (8:0). Затем в трех турах чемпионата «аптекари» прихлопнули «Лейпциг», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Дармштадт» с общим счетом 11:3. В последнем туре леверкузенцы даже отгрузили новичкам бундеслиги пять мячей (5:1). В начале сезона ни один клуб немецкой лиги не забил так много, как «Байер». Особенно отличился новичок Бонифасе: нигериец оформил четыре гола и два ассиста за три встречи.

В прошлогодней кампании команды обменялись победами: на поражение в Мюнхене (0:4) леверкузенцы ответили домашним успехом (2:1).

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»

Букмекеры считают коллектив Тухеля фаворитом, но поражение «Баварии» от «Лейпцига» в Суперкубке показало, что мюнхенцы не слишком убедительны в матчах против сильных оппонентов. В то же время леверкузенцы одолели красных в предыдущей очной разборке, а в этом сезоне лидируют в чемпионате Германии и могут устроить сюрприз на «Альянц Арене».

Зато уверенно можно поставить на количество взятий ворот. На двоих команды забили 20 голов и являются лучшими клубами в таблице по разнице мячей. У «Баварии» блистает Кейн, у «Байера» — Бонифасе. Кроме того, за последние 14 очных встреч соперники не пробили «верх» по результативным ударам лишь дважды.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.05.

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