Пока у команды совсем не чемпионский результат.

30 сентября «Бавария» проведет непростой матч в бундеслиге против «Байера». Игра восьмого тура состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 21.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Байер» 30 сентября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ нарекли «Баварию» абсолютным фаворитом встречи. Победа мюнхенского суперклуба оценена в 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Ничья предложена за 6.60 (15%), триумф аутсайдера — за 7.50 (11%).

В прошлом сезоне «Байер» свел вничью гостевой матч с мюнхенцами. На то, что это удастся сейчас и 04-е снова не проиграют, котировка — 3.40.

Кстати, есть возможность подстраховать леверкузенцев с форой (+1.5) мяча за 2.06. Противоположные Ф1(-1.5) оценены в 1.81.

Можно выбрать один из множества вариантов ставок на голы:

тотал больше 2.5 мяча доступен за скромнейшие 1.26, ТМ 2.5 идет за 3.90;

ТБ 3.5 — за 1.72, ТМ 3.5 — за 2.20.

Эксперты убеждены, что обмен голами непременно случится: «обе забьют» — 1.49, «обе забьют — нет» — 2.60.

Пенальти оценен в 2.80, удаление — в 5.50, комбо из этих событий — за 10.0.

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Для «Баварии» перерыв на матчи сборных образовался очень кстати. В последних четырех турах мюнхенцы набрали всего три очка, трижды сыграв вничью и уступив «Аугсбургу» в последнем туре — по этой причине действующие чемпионы опустились аж на пятое место и отстают от «Униона» уже на пять очков. Удивительнее всего то, что между этими неудачами вклинились две сухие победы в ЛЧ — над «Интером» и «Барселоной».

«Четыре матча без побед в бундеслиге, конечно, не то, что наши болельщики и мы все себе представляли. Мы видим, что наша команда создает множество голевых моментов в каждой игре, но это не отражается в результатах. Но мы абсолютно уверены в Нагельсманне и во всей команде в целом», — заявил президент «Баварии» Герберт Хайнер.

Несмотря на якобы доверие Нагельсманну, по данным медиа, в клубе не все гладко. Например, игроки недовольны тем, как тренер проводит замены и выбирает состав на игры, — они уверены, что Юлиан руководствуется статусом и возрастом футболистов, а не их формой. Также их не устраивает то, как менеджер комментирует неудачи.

Возможно, перед международными матчами футболистам удалось успокоиться, и они вернутся в клуб в лучшем настроении. Хотя лидерам нечему радоваться: Германия, как и Франция, не вышла в плей-офф Лиги наций. И все-таки матч против «Байера», который ужасно начал сезон, должен сложиться для мюнхенцев позитивно. Мало того что соперник мало забивает — всего 1.28 мяча за игру, так еще и пропускает очень много — 1.71 гола за 90 минут.

На то, что в предстоящей встрече забьет только одна команда, коэффициент — 1.73. Котировка на отсутствие голов у гостей — 2.90.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Байер»

На самом деле у «Байера» полно своих трудностей. Помимо грустного старта сезона, игроки пребывают в унынии из-за личных драм. Например, Шик не забил пенальти в игре с Португалией и выглядел блекло, а сборная Чехии вылетела в лигу B. Азмун больше обеспокоен политической обстановкой в Иране, чем личной результативностью.

Игра команды Херардо Сеоане кошмарна, и только победа над «Атлетико» в ЛЧ (2:0) помогла добавить немного уверенности. Правда, сразу после этого случилась ничья с «Вердером» (1:1). Безусловно, такого противника «Бавария», тем более дома, обязана обыграть на классе. Так происходило в большинстве матчей в последние годы: три из пяти мюнхенцы завершили в свою пользу с разницей в два и более мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.81.