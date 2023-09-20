Санчо и Антони отстранены, а результаты просели. «МЮ» не ждет ничего хорошего в гостях у «Баварии»

Манкунианцы пока борются сами с собой.

20 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится ремейк финала 1999 года — «Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», старт трансляции в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 20 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Успех «МЮ» предложен за 5.80 (15%), ничья — за 5.20 (19%).

На то, что команда Эрика тен Хага увезет из Мюнхена очки, котировка — 2.74.

Можете подстраховать гостей с форой (+1.5) мяча за 1.73, но если больше верите в хозяев, возьмите Ф1(-1.5) за 2.22.

Эксперты предполагают, что соперники забьют достаточно много: ТБ 3.5 идет за 1.89, ТМ 3.5 — за 2.00.

Обмен голами предложен за 1.56, противоположный результат — за 2.60.

Приятный коэффициент 1.66 на победу «МЮ» по ударам в створ с форой (+3.5). В то же время ТБ 6.5 удара в цель в исполнении «Баварии» выставлен за 1.76.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Баварии» за 7.80.

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«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 1-го тура ЛЧ 20 сентября 2023 года

«Манчестер Юнайтед» летом мощно поработал на трансферном рынке, усилившись сразу семью игроками: клуб пополнили Мэйсон Маунт, Андре Онана, Расмус Хойлунд, Джонни Эванс, Софьян Амрабат, Серхио Регилон и Байиндыр Алтай из «Фенербахче». Все футболисты были приобретены по просьбе Эрика тен Хага, а значит, он точно знал, как будет их использовать и как будет добиваться результата. Но с последним пунктом пока выходит промашка — из пяти матчей манкунианцы выиграли только два и трижды проиграли.

Поражения от «Тоттенхэма» (0:2), «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3) получились болезненными, но и победы были натужными — в игре с «Ноттингемом» «МЮ» чудом спасся с 0:2 (итог — 3:2), а «Вулверхэмптон» обыграл в один мяч (1:0). На прошлой неделе негативный фон был усилен благодаря двум скандалам в команде, по результатам которых от игр были отстранены Антони и Джейдон Санчо. Бразилец был обвинен в домашнем насилии, а британец — в нарушении дисциплины. Помимо них «МЮ» в Мюнхене не сможет рассчитывать еще на горсть игроков: отсутствуют Амрабат, Ван-Биссака, Варан, Диалло, Магуайр, Маласия, Маунт, Шоу и Майну.

«Бавария» в минувшие выходные впервые потеряла очки в чемпионате Германии, сыграв вничью с «Байером» (2:2) и делит с ним первое место в турнире. Причем второй гол мюнхенцы пропустили в самом конце встречи — на 94-й минуте. Таким образом команда Тухеля прервала серию из трех побед, которая стартовала после поражения в Суперкубке от «Лейпцига» (0:3).

Очень солидный вклад в успехи чемпионов Германии внес Харри Кейн — в четырех играх он забил четыре мяча. «МЮ» придется обратить на него особое внимание, ведь форвард знает, как огорчать манкунианцев — из его многочисленных голов пять пришлись на долю «Юнайтед».

Что касается недоступных игроков, то их у «Баварии» не так много, как у соперника: на поле не выйдут Нойер, Бухманн, Геррейру, Марушич, Коман и Хульсманн.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

«Бавария» удивительно сильна на групповом этапе Лиги чемпионов: из 34 предыдущих матчей (то есть за 5.5 сезонов) она победила 31 раз и трижды сыграла вничью. В прошлом сезоне мюнхенцы взяли 18 очков из 18 в тяжелой группе с «Барселоной», «Интером» и «Викторией Пльзень». «МЮ» же вообще не играл в турнире, а в Лиге Европы добрался лишь до 1/4 финала.

У манкунианцев есть существенные игровые проблемы, а также неприятные бурления внутри коллектива. На фоне всего этого ехать в Мюнхен — смерти подобно. Тем более «Красные дьяволы» не добивались успеха на «Альянц Арене» даже в те годы, когда были в порядке — из пяти встреч три завершились поражениями, а еще две вничью.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.86.

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