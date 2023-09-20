Санчо и Антони отстранены, а результаты просели. «МЮ» не ждет ничего хорошего в гостях у «Баварии»

Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
20 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится ремейк финала 1999 года — «Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», старт трансляции в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 66% вероятности исхода. Успех «МЮ» предложен за 5.80 (15%), ничья — за 5.20 (19%).
На то, что команда Эрика тен Хага увезет из Мюнхена очки, котировка — 2.74.
Можете подстраховать гостей с форой (+1.5) мяча за 1.73, но если больше верите в хозяев, возьмите Ф1(-1.5) за 2.22.
Эксперты предполагают, что соперники забьют достаточно много: ТБ 3.5 идет за 1.89, ТМ 3.5 — за 2.00.
Обмен голами предложен за 1.56, противоположный результат — за 2.60.
Приятный коэффициент 1.66 на победу «МЮ» по ударам в створ с форой (+3.5). В то же время ТБ 6.5 удара в цель в исполнении «Баварии» выставлен за 1.76.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Баварии» за 7.80.
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«Манчестер Юнайтед» летом мощно поработал на трансферном рынке, усилившись сразу семью игроками: клуб пополнили Мэйсон Маунт, Андре Онана, Расмус Хойлунд, Джонни Эванс, Софьян Амрабат, Серхио Регилон и Байиндыр Алтай из «Фенербахче». Все футболисты были приобретены по просьбе Эрика тен Хага, а значит, он точно знал, как будет их использовать и как будет добиваться результата. Но с последним пунктом пока выходит промашка — из пяти матчей манкунианцы выиграли только два и трижды проиграли.
Поражения от «Тоттенхэма» (0:2), «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3) получились болезненными, но и победы были натужными — в игре с «Ноттингемом» «МЮ» чудом спасся с 0:2 (итог — 3:2), а «Вулверхэмптон» обыграл в один мяч (1:0). На прошлой неделе негативный фон был усилен благодаря двум скандалам в команде, по результатам которых от игр были отстранены Антони и Джейдон Санчо. Бразилец был обвинен в домашнем насилии, а британец — в нарушении дисциплины. Помимо них «МЮ» в Мюнхене не сможет рассчитывать еще на горсть игроков: отсутствуют Амрабат, Ван-Биссака, Варан, Диалло, Магуайр, Маласия, Маунт, Шоу и Майну.
«Бавария» в минувшие выходные впервые потеряла очки в чемпионате Германии, сыграв вничью с «Байером» (2:2) и делит с ним первое место в турнире. Причем второй гол мюнхенцы пропустили в самом конце встречи — на 94-й минуте. Таким образом команда Тухеля прервала серию из трех побед, которая стартовала после поражения в Суперкубке от «Лейпцига» (0:3).
Очень солидный вклад в успехи чемпионов Германии внес Харри Кейн — в четырех играх он забил четыре мяча. «МЮ» придется обратить на него особое внимание, ведь форвард знает, как огорчать манкунианцев — из его многочисленных голов пять пришлись на долю «Юнайтед».
Что касается недоступных игроков, то их у «Баварии» не так много, как у соперника: на поле не выйдут Нойер, Бухманн, Геррейру, Марушич, Коман и Хульсманн.
«Бавария» удивительно сильна на групповом этапе Лиги чемпионов: из 34 предыдущих матчей (то есть за 5.5 сезонов) она победила 31 раз и трижды сыграла вничью. В прошлом сезоне мюнхенцы взяли 18 очков из 18 в тяжелой группе с «Барселоной», «Интером» и «Викторией Пльзень». «МЮ» же вообще не играл в турнире, а в Лиге Европы добрался лишь до 1/4 финала.
У манкунианцев есть существенные игровые проблемы, а также неприятные бурления внутри коллектива. На фоне всего этого ехать в Мюнхен — смерти подобно. Тем более «Красные дьяволы» не добивались успеха на «Альянц Арене» даже в те годы, когда были в порядке — из пяти встреч три завершились поражениями, а еще две вничью.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -