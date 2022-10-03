В лазарете два ключевых игрока мюнхенцев.

Лига чемпионов выходит с паузы. 4 октября в матче третьего тура главного еврокубка «Бавария» примет «Викторию». Игра начнется в 19.45 по московскому времени на «Альянц Арене», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Виктория» 4 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставляют шансов гостям. Взять победу «Виктории» можно за гигантские 43.0, это примерно 2% вероятности исхода. Ничью оценили в 16.5 (3%), в «Баварии» сомнений нет, ее успех предложен за 1.05 (95%).

Если вы верите в чудо, можете поставить на то, что «Виктория» не проиграет, за 12.0.

Сделайте коэффициенты более привлекательными при помощи форы: Ф1(-3.5) доступна за 2.10, Ф2(+3.5) — за 1.79.

Эксперты ожидают сверхрезультативный матч — на тотал больше 4.5 мяча можно поставить за 2.17.

Но, вероятно, все голы придут только от немцев, потому что котировка на вариант «обе забьют» очень высокая — 2.50, в то время как обратный исход доступен за 1.53.

От «Баварии» ожидают минимум четыре мяча — ИТБ1 (3.5) оценили в 1.75. А вот даже два мяча от чехов уже почти невозможны, ИТБ2 (1.5) идет за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу мюнхенцев за 4.10.

«Бавария» — «Виктория»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 октября 2022 года

Разгром — вот чего следует ожидать, исходя из котировок букмекеров. И это, в принципе, справедливо, ведь встречаются команды совершенно разного уровня. С одной стороны — «Бавария», которая хоть и мучится в бундеслиге, но в Лиге чемпионов не допускает осечек. С другой — «Виктория», для которой группа смерти, кажется, реально стала таковой.

Команда Нагельсманна неумолима в главном еврокубке — за два матча им не смогли даже забить, не говоря уже об отнятых очках. Эксперименты молодого лэптоп-тренера не мешают уверенно разбираться с европейскими грандами. Сыграв лучше, чем много раз до этого, «Барса» не выдавила даже гол, а «Интер» еле унес ноги от разгрома. «Бавария» по-прежнему загадка для многих.

Хотя до недавнего времени была надежда — мюнхенцы засбоили в чемпионате, уступив первую строчку, потому что не могли победить четыре матча кряду. «Аугсбургу» вообще проиграли. Но эту надежду «Бавария» разбила в пух и прах в недавнем матче с «Байером», устроив голевой праздник (4:0).

Впрочем, у несчастной «Виктории» есть еще две надежды. Первая, как бы цинично это ни звучало, — коронавирус. Инфекция добралась до мюнхенского клуба, уже выбыли из строя Мюллер и Киммих. Потеря двух важных футболистов (восемь голевых передач и четыре гола на двоих с начала сезона) наверняка снизит результативность команды. И это еще не конец — команду будут тестировать перед игрой, так что в стартовом составе возможны существенные изменения.

У второй надежды чехов есть имя — Индржих Станек. Голкипер по итогам двух туров ЛЧ занимает второе место по количеству сейвов (10). Вряд ли вратарь убережет от поражения, но вполне может уберечь от разгрома, учитывая, что «Бавария» в этом розыгрыше пока никого не унижала. Кстати, поставить на ИТМ1 (3.5) можно за 2.07.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Виктория»

У гостей из Чехии действительно нет шансов на очки на «Альянц Арене». Но это не значит, что они приговорены к позорному выступлению и сыграют на любительском уровне, получив охапку мячей. Да, был прецедент с «Барселоной» (1:5), но за каталонцев играет Левандовски, оформивший в том матче хет-трик. У «Баварии» мастеров такого уровня в нападении нет, более того, с чистыми центрфорвардами у них вообще беда. С учетом ковида неизвестно, кто доберется 4 октября до «Альянц Арены». Сенсации от чехов, конечно, ждать не стоит, но и с разгромом спешить не надо.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 4.5 мяча за 1.74.