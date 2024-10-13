Франция даже без Мбаппе сильнее Бельгии. «Красные дьяволы» переживают не лучшие времена

«Трехцветные» обыграли бельгийцев в четырех последних матчах.

14 октября Франция и Бельгия сойдутся в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Игра пройдет на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Бельгия — Франция 14 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у «Трехцветных» чуть больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.38, вероятность этого исхода — приблизительно 40%. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 3.35 (27%).

Команды встречались в сентябре — Франция оформила сухую домашнюю победу (2:0). Вероятность непоражения бельгийцев в предстоящей игре оценена в 1.54.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.10.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

Бельгия — Франция: прогноз и анализ матча Лиги наций 14 октября 2024 года

Хозяева располагаются на третьем месте в группе: за три тура набрали четыре очка, но от лидирующей Италии отстали лишь на три балла, от идущей следом Франции — на два. Победа может серьезно поправить турнирное положение подопечных Доменико Тедеско. Правда, в первом круге они справились только с главным аутсайдером квартета — Израилем (3:1). Франции они уступили 0:2, а против итальянцев 10 октября тоже были близки к поражению — пропустили два мяча уже в первые 24 минуты, но в конце первого тайма остались в большинстве и сравняли счет.

Бельгия омолаживает состав — средний возраст текущего ростера составляет 24,6 года. Однако лидерами остаются опытные игроки: в текущем розыгрыше Лиги наций больше одного результативного действия оформили только 33-летний Кевин Де Брейне (два гола) и 29-летний Леандро Троссард (1+1). К встрече с Францией «Красные дьяволы» подошли всего с одной победой в пяти последних официальных матчах.

Франция обыграла Бельгию (2:0) и Израиль (4:1), но в дебютном туре однозначно уступила Италии (1:3). «Трехцветным» в октябрьских матчах не помогает главная звезда — Килиан Мбаппе. Дидье Дешам не взял нападающего из-за проблем со здоровьем, однако он до самой международной паузы играл за «Реал», а в день матча с Израилем был замечен в Стокгольме, где посетил ресторан и ночной клуб.

«Не слежу за новостями об игроках, которых нет в заявке. Килиан тренируется в расположении «Реала» согласно их плану. Я не знаю, был ли у него выходной, был он в клубе или нет. Я должен работать с теми, кто вызван в сборную. Могу сказать, что Килиан отправил мне сообщение перед игрой против Израиля. В конце концов, как и любой игрок в своем клубе, он следует определенной программе. В выходные игроки вправе делать все, что захочется», — поделился Дешам в разговоре с Telefoot.

Травмы и дисквалификации перед матчем Бельгия — Франция

У бельгийцев нет проблем с составом. У Франции, помимо Мбаппе, недоступен защитник Лукас Эрнандес.

Бельгия — Франция: статистика личных встреч

Команды встречались 77 раз: небольшое превосходство на стороне Бельгии — 30 побед при 28 поражениях. Правда, четыре последних очных матча сборных закончились в пользу «Красных дьяволов».

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Франция

Летом французы обыграли соперника на Евро (1:0), а уже в сентябре разделались в Лиге наций (2:0), продлив победную серию против Бельгии до четырех встреч. «Трехцветные» даже без Мбаппе остаются мощной командой, что они показали против Израиля, которому заколотили четыре мяча. «Красные дьяволы» переживают смену поколений и пока не готовы бороться против топ-соперников — они провалили два последних крупных турнира.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.74.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта