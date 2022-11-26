Прогноз на матч Бельгия — Марокко в рамках чемпионата мира по футболу 27 ноября 2022 года в Катаре

Игра «Красных дьяволов» в обороне оставляет желать лучшего.

Сборная Бельгии после неубедительной победы над Канадой (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграет с Марокко. Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в городе Доха и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Страна». Старт трансляции в 15.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Бельгия — Марокко 27 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Бельгию, при этом на победу «Красных дьяволов» предложен довольно высокий коэффициент 2.04. Вероятность исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Марокко — за 4.10 (23%).

Африканская сборная идет на серии из восьми матчей без поражений. Вариант Х2 доступен за 1.88.

Матчи с участием этих команд в первом туре получились скромными на голы — суммарно в них был забит один мяч. ТБ 2.5 в предстоящей встрече котировка — 2.10, на ТМ 2.5 — 1.81.

Марокканцы не пропустили ни в одном из пяти последних матчей: на то, что Бельгия не отличится, коэффициент — 4.20. На ИТМ1 (1.5) — 1.76.

Обмен голами можно взять за 1.93, противоположный исход — за 1.87.

На этом чемпионате мира футболисты не радуют болельщиков голами со штрафных. Может, де Брёйне исправит ситуацию? На забитый со стандарта мяч коэффициент — 8.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

1:0 в пользу Бельгии — 6.40;

ничья 1:1 — 6.50;

успех номинальных хозяев 2:1 — 8.40.

Бельгия — Марокко: прогноз и анализ матча ЧМ 27 ноября 2022 года

Сборная Бельгии провела непростой и крайне противоречивый матч против команды Канады в первом туре. Предварительно казалось, что звездные европейцы должны преподать урок североамериканским незнакомцам, но по итогу с трудом унесли ноги. Неизвестно, как сложилась бы игра, реализуй Альфонсо Дэвис пенальти на 11-й минуте или поставь арбитр еще раз мяч на точку — для этого у него было как минимум два повода.

Бельгийцы очень беспечно действовали на своей трети поля, позволяя соперникам комбинировать перед штрафной Тибо Куртуа и наносить нескончаемые удары. В итоге их накопилось у Канады аж 21, четыре — в створ. Если бронзовые призеры ЧМ-2018 продолжат так играть в дальнейшем, о проходе до дальних стадий плей-офф им придется забыть — более классные соперники их обязательно накажут.

Тяжело будет даже против Марокко. Африканцы показали очень мобильный футбол против Хорватии и ни в чем не уступили сопернику. Особенно хороши были вингеры Хаким Зиех и Софьян Буфаль, а также Ашраф Хакими. Тем обиднее и неприятнее информация о том, что защитник «ПСЖ» травмировал бедро и может пропустить матч с Бельгией. Потенциальное отсутствие Ашрафа наверняка скажется как на оборонительном, так и на атакующем потенциале сборной Марокко. Пока же на ее гол можно поставить с коэффициентом 1.53.

И все-таки команда Валида Реграги не так сильно зависима от индивидуальностей. Африканцы здорово играют комбинационно, и в этом их шанс против ближайшего соперника — бельгийцы плохо разгадывали ходы и передачи вперед футболистов канадской сборной.

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Марокко

Самые звездные активны сборной Бельгии играют в атаке — даже на фоне минимума моментов де Брёйне, Азар и Батшуайи организовали гол в ворота Канады. Это был 18-й мяч команды Мартинеса в десяти матчах в 2022 году. «Красные дьяволы» не отличились всего в одной встрече.

Марокканцы тоже достаточно результативны — из 16 игр они не ушли без голов в 13. Учитывая, в каком состоянии находится бельгийская оборона, африканцам по силам забить в ближайшем матче хотя бы раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.