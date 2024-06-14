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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:35

Тедеско отцепил от сборной Куртуа, чтобы наладить атмосферу. Теперь от Бельгии ждут больших побед

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Бельгия — Словакия 17 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тибо Куртуа.
Фото Getty Images
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При этом уже в первом туре команду ждет серьезная проверка.

17 июня на чемпионате Европы первые матчи проведут команды из группы E — Бельгия и Словакия. Также в квартете находятся Украина и Румыния. Игра пройдет во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
Словакия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Бельгия — Словакия 17 июня 2024 года

Букмекеры считают бельгийцев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.50, вероятность этого исхода — примерно 66%. Успех словаков доступен с котировкой 6.80 (13%), даже ничья идет за меньшие 4.60 (21%).

Вероятность того, что «Соколы» не уступят в стартовой игре Евро, оценена в 2.74.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство «Красных дьяволов»:

• 1:0 и 2:0 — за 6.00;

• 2:1 и 1:1 — за 7.40.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.06.

Условие «обе забьют» предложено за 2.00, обратный вариант идет за 1.85.

Бельгия — Словакия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 17 июня 2024 года

На двух предыдущих Евро бельгийцы останавливались уже на стадии 1/4 финала, хотя были одними из фаворитов. На последнем чемпионате мира «Красные дьяволы» вообще сенсационно не преодолели групповой этап — в Германии сборной предстоит искупить катарскую неудачу. Сейчас у Бельгии новый тренер — с февраля 2023-го команду возглавляет знакомый отечественным фанатам по работе в «Спартаке» Доменико Тедеско. Пока он справляется хорошо: за 14 матчей (квалификация к Евро и товарищеские встречи) бельгийцы победили в 10 и не потерпели ни одного поражения.

Главные проблемы «Красных дьяволов» в последние годы — внутренние разногласия. На ЧМ-2022 многие игроки сборной не общались друг с другом: например, Кевин де Брейне с Тибо Куртуа, Эден Азар — с Леандро Троссаром. Де Брейне прямо на поле ругался с Тоби Алдервейрелдом, а перед последним туром группового этапа дал скандальное интервью, в котором сказал, что не верит в команду. Сейчас ситуация выглядит спокойнее, но ради этого Тедеско не взял на турнир одного из лучших вратарей мира Тибо Куртуа. Голкипер «Реала» прошлым летом ссорился с тренером и даже покинул расположение сборной из-за того, что капитанская повязка на игру квалификации против Австрии досталась не ему, а Ромелу Лукаку. Плюс у Тибо все еще напряженные отношения с де Брейне.

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О важности позитивного настроя перед турниром высказался и Тедеско. «С тактикой еще определимся. Здесь возможны изменения, но важно создать хорошую атмосферу. Полагаю, что все горят желанием победить, однако необходимо, чтобы атмосфера была максимально позитивной, потому что нелегко провести вместе много дней или даже недель. Надеюсь, это будут именно недели, и сейчас надо в первую очередь сфокусироваться на атмосфере», — поделился немец.

Новый у Бельгии не только тренер — часть футболистов впервые отправилась на крупный турнир в составе сборной. Йохан Бакайоко, Астер Вранкс, Максим де Кейпер и Артур Вермерен поехали на первый международный ивент в карьере. Часть молодежи, которая лишь частично зацепила прошлые форумы, окрепла и на предстоящем турнире уже будет играть важную роль. Например, звезда «Ман Сити» Жереми Доку.

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Словакия вполне может побороться за второе место в группе: Украина и Румыния — вполне удобоваримые соперники. В составе «Соколов» также есть несколько заметных игроков: Станислав Лоботка из «Наполи», Милан Шкриньяр из «ПСЖ», Давид Ханко из «Фейеноорда» и еще множество исполнителей из европейских клубов попроще.

Бельгия — Словакия: история личных встреч

Команды встречались друг с другом трижды, но ни разу не играли официальные матчи. Две встречи завершились вничью (по 1:1), еще одна — победой Бельгии (2:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем Бельгия — Словакия

У Словакии нет проблем с составом, в отличие от бельгийцев. В последнем товарищеском матче с Люксембургом (3:0) уже на 16-й минуте поле покинул Тома Менье. Также в июньской игровой сессии по состоянию здоровья не участвовали Ян Вертонген, Юри Тилеманс и Артюр Теате.

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Прогноз и ставка на матч Бельгия — Словакия

Словакия хорошо показала себя в квалификации: уверенно заняла второе место и в очных матчах навязала серьезную борьбу Португалии, которая победила во всех играх отбора. «Соколы» потерпели от нее два минимальных поражения (0:1 и 2:3). Словаки умело действуют в атаке: в квалификации отличались в среднем 1,7 раза за игру, а в двух июньских товарищеских поединках оформили две победы с общим счетом 8:0.

У Бельгии есть сложности в защите — проблемы со здоровьем у Вертонгена, Теате и Менье. При этом в атаке «Красные дьяволы» действуют отлично: в девяти из 14 матчей при Тедеско отличились минимум дважды, а в среднем заколачивали 2,37 гола за 90 минут. К тому же во всех трех предыдущих очных поединках сборные обменялись забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

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